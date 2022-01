Dante sacará a Del Río Virgen

“Hay cuando menos 2400 ciudadanos

presos por ultrajes a la autoridad”

Tomás Mundo

Movimiento Ciudadano presentará un amparo ante las autoridades del Poder Judicial de la Federación para obtener la libertad de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.Durante una reunión plenaria de Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado dijo que el encarcelamiento de Del Río Virgen es un “claro abuso de poder” y dijo que para hacer valer el estado de derecho presentarán un amparo ante la justicia federal.“No queremos ninguna negociación política ni nos vamos a sentar en ninguna mesa con estos señores, lo que si vamos a hacer es que se respete el estado de derecho, y que se escuche en esta mesa y que se escuche lejos: Movimiento Ciudadano no permitirá actos de injusticia, atropellos a la ley y violaciones al Estado de Derecho”.Dante Delgado reiteró que para otorgar la prisión preventiva contra Del Río Virgen “se generaron siete especulaciones absurdas, tras el asesinato de nuestro compañero Remigio Tovar Tovar, candidato a la presidencia de Cazones de Herrera, en donde hacen responsable intelectual a José Manuel sin ningún indicio”.Del Río Virgen, ex alcalde de Tecolutla y dos veces diputado federal, fue detenido el 22 de diciembre del 2021 por la Fiscalía de Veracruz. Y el 28 de diciembre fue vinculado a proceso, con un año de prisión preventiva, mientras se desahoga el proceso. Acción que se vio más como una venganza del secretario de Gobierno Eric Cisneros, contra el Senador Ricardo Monreal Ávila para “quedar bien con AMLO” que un acto de justicia.El gobernador Cuitláhuac García Jiménez tiene que destituir en el cargo al secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos “porque le ha hecho un daño terrible a Veracruz”, aseguró Alejandro Rojas Díaz Durán, dirigente del Ala Democrática del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), durante la conferencia de prensa que había ofrecido dar el suplente del presidente de la Jucopo en el Senado, Ricardo Monreal Ávila; conferencia efectuada en esta capital, para dar seguimiento al caso de los seis jóvenes que fueron detenidos por el delito de ultrajes a la autoridad en septiembre del 2021. Alejandro Rojas dijo que el funcionario estatal señalado, es quien lo ha metido en esos problemas al gobierno de Veracruz, opinión con la que concuerdan los políticos veracruzanos de todos los partidos políticos y un buen porcentaje de militantes de Morena.Y lo calificó: “Es una gente siniestra, que no aporta al gobierno de Cuitláhuac García y que lo va a seguir metiendo en problemas, más vale que se deslinde, porque esta persona tiene que ser sujeto a investigación por todas las tropelías que ha cometido en el ejercicio indebido del cargo que ostenta. Todos sabemos en Veracruz que la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns obedece a las instrucciones, no del Gobernador, ni siquiera del Congreso del Estado, sino de él; ni siquiera es autónoma, por lo que tiene el Congreso del Estado que removerla por omisión y por complicidad y por un ejercicio irresponsable de su cargo y el Congreso tiene que elegir a una fiscal o un fiscal con experiencia, con conocimiento, con trayectoria y que tenga trayectoria moral e independencia para poder brindarle a los veracruzanos seguridad”.El Senador suplente insistió: “El Gobernador de Veracruz tiene que sacudirse ese fardo que es el Secretario de Gobierno, que le está costando mucho al titular del Ejecutivo. Se lo pedimos con respeto, que abra los ojos, que él tiene el apoyo del presidente, y es lo que lo mantiene en el cargo”.Por otra parte, le exigió homologar la Constitución Política local con la federal y envié la iniciativa de revocación de mandato para que sea sometido a Revocación de Mandato, si el presidente de México se va a someter a lo que dice el pueblo, el Gobernador de Veracruz dice contar con el apoyo del pueblo, vamos a ver qué dice, que no le tenga miedo al pueblo y que se someta a la revocación de mandato.A Cuitláhuac García le pidió instaurar el estado de Derecho en Veracruz y acabar con el autoritarismo, la represión política, la violencia que está desatada y, obviamente, todo este clima social que no beneficia a los veracruzanos que viven con el "Jesús en la boca", porque todos los días hay ejecuciones extrajudiciales, hay matanzas o desapariciones forzadas.De no atender esta situación, se irá lesionando su gobierno, pero, sobre todo, poner en riesgo el triunfo de Morena en el 2024, porque Veracruz es la tercera entidad que aporta votos al proyecto de la Cuarta Transformación. “Eso es lo que nos preocupa, queremos la continuidad en el poder de la Cuarta Transformación”.Aunque tenían hasta el 15 de diciembre del año pasado para modificar la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Oficial, la Cámara de Diputados aseguró que ayer se solicitó, a través del director jurídico, una prórroga para comenzar a discutirla hasta el próximo periodo ordinario de sesiones.Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, sostuvo hoy en conferencia de prensa que se solicitó al juez de distrito una prórroga para comenzar a debatir la llamada Ley Chayote a partir del próximo 1 de febrero. Esto debido al amparo 308/2020 emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de la organización Artículo 19 para impugnar la “Ley Chayote”, en defensa de los derechos de libertad de expresión e información. La Cámara de Diputados se dio por enterada de este fallo el 8 de noviembre y desde entonces no habían abordado públicamente el tema pendiente.La ley tiene como objetivo regular la propaganda gubernamental, transparentar el gasto oficial y definir las reglas de operación. Sin embargo, activistas de la organización Artículo 19 han denunciado a los legisladores por haber dejado esta ley por más de cinco años en la congeladora.Con entusiasmo los xalapeños comenzamos a ver el cambio en las calles, en los jardines y por todos lados, es el resultado del trabajo de un alcalde comprometido con la sociedad que lo llevó al cargo. 