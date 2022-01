... Desde diciembre pasado, en que el maestro Carlos Quiroz Sánchez fue removido del secretariado técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, cargo que desempeñaba desde mayo del 2019, los “ajustes” al interior de este órgano se han intensificado, con el único propósito de “morenizar” esta área cuyo objetivo, al menos en papel, es proporcionar herramientas y apoyos técnicos al Comité Coordinador del SEA, para la articulación y consolidación de políticas públicas y procedimientos en materia de combate a la corrupción.Prueba de esa “morenización”, es que desde el 10 de enero en que el personal de esa Secretaría Técnica volvió de vacaciones comenzaron los “ajustes” con el despido de 20 empleados, a quienes los del área jurídica solo les dieron como explicación que eran instrucciones de la recién estrenada titular de esa área, la ex diputada local morenista por supuesto, Adriana Paola Linares Capitanachi.Ella, “dedodesignada” para relevar al maestro Carlos Quiroz Sánchez, no tuvo la entereza para enfrentar al personal despedido.Mucho menos tuvo cara la morenista Linares Capitanachi para despedir a varios jefes de departamento, con trabajo y probada responsabilidad.El que la hayan “dedodesignado” sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, le impide a la ex diputada y ahora secretaria técnica del SEA tener la fortaleza para dirigir un área que decíamos, al menos en papel es ejemplo de transparencia.... Desde hace poco más de un mes que cesaron al maestro Carlos Quiroz Sánchez del secretariado técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, nada se ha dicho por cierto, del señalamiento que este hizo en contra del presidente del Comité de Participación Ciudadana, José Aarón Ojeda Jimeno, a quien señaló de demandar el pago de inmerecidos honorarios por trabajos “que no califican para ser tomados como insumos para la elaboración de políticas públicas anticorrupción”, expuso públicamente el académico de la Universidad Veracruzana, tras la destitución del cargo que ocupaba desde mayo del 2019.De esa acusación, la actual secretaria técnica del SEA Adriana Paola Linares Capitanachi no ha dicho nada y como dijo Don Teofilito, ni dirá.... Ya que hablamos de los morenistas veracruzanos, les sugerimos que antes de que vuelva a enojarse Andrés Manuel López Obrador por adefesios que se erigen en el centro histórico de la ciudad de Veracruz, le comenten del “Chelópolis” que se abrió en la azotea de un inmueble ubicado en la esquina que forman las calles de Mario Molina y Madero, a tres cuadras del Palacio Municipal.Coméntenle al señor presidente de la república porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), vuelve a evidenciarse al no intervenir en la creación de este antro que opera en la zona histórica del puerto de Veracruz.Los vecinos, por cierto, se cansaron de demandar al ayuntamiento local, entonces presidido por el panperredista Fernando Yunes Márquez, que frenara la apertura de este bar al aire libre, pues sus promotores no mostraban permiso alguno.También se cansaron los vecinos de tocar las puertas de otras áreas de los gobiernos estatal y municipal, para exponer que un negocio de estos al aire libre, interrumpiría la paz y tranquilidad de la zona, generando además inseguridad.Nadie los escuchó y “Chelópolis” ya está operando.... Por cierto, luego de que la actual alcaldesa del municipio de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez anunció el rescate del Centro Histórico de la ciudad, los vecinos intentaron acercarse a ella para pedirle que no permitiera la apertura de “Chelópolis” por deteriorar aún más la imagen de esta importante zona del puerto y romper la tranquilidad del lugar.Sin embargo, los vecinos se abstuvieron de presentare ante ella por una simple y sencilla razón, el ahora ex alcalde de la ciudad de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, quien autorizó la apertura de “Chelópolis”, es hermano de su esposo Miguel Ángel e hijo de su suegro del mismo nombre.Como canta nuestro admirado Marco Antonio Solís, mejor conocido como “Buky”; “a dónde vamos a parar”.... Al correo [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "