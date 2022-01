Siguen ejecutando periodistas

“Cuitláhuac y yo tenemos un proyecto”

El boletín de la CEAPP informa, de manera muy escueta, que José Luis Gamboa, periodista de Veracruz, murió en un hospital a causa de las puñaladas que recibió durante un presunto asalto en el fraccionamiento Floresta; así lo confirmó el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a los Periodistas (CEAPP), Israel Hernández Sosa.Hernández Sosa dio a conocer que los hechos ocurrieron desde el pasado miércoles; sin embargo, fue hasta este domingo que se identificó oficialmente el cuerpo del reportero.De acuerdo con los reportes de la policía, el día de los hechos el reportero fue hallado malherido en calles del fraccionamiento Floresta y de inmediato recibió los primeros auxilios. Fue trasladado a un hospital cercano, donde más tarde se confirmó su muerte, y sin mostrar pruebas aseguran que la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza las investigaciones correspondientes, asumiendo (los directivos de la CEAAP) el roll de voceros del gobierno; ni por equivocación exigen el esclarecimiento de este asesinato que se suma a una docena más que han sucedido en estos tiempos del gobierno de la 4T.A Israel Hernández lo escuchamos en un noticiero que conducía en el que dedicaba varios minutos a denunciar actividades de la delincuencia organizada en el puerto de Veracruz, mencionaba siglas, nombres, y responsabilizaba al gobierno de lo que esta pasando en Veracruz por brindar impunidad a estos maleantes. Fue un periodista crítico conviviendo con un gobierno intolerante.Descanse en paz un compañero más que pierde la vida asesinado, quién sabe por quién o quiénes, cuyo crimen pasa a las estadísticas funestas de este gobierno metido en infinidad de problemas políticos, en confrontaciones innecesarias, en acciones que resultan ocurrencias y en protestas de la sociedad por usar el “garrote” mediante un absurdo artículo que incluyeron ellos mismos en el Código Penal denominado “Ultrajes a la autoridad” a través del cual encarcelan a sus adversarios, a sus críticos, a quienes no se doblegan y a quien quieren pese a la recomendación de la CNDH de derogar semejante barbaridad.En el año de 1974 me topé con un maestro del ejercicio periodístico, quien me invitó a trabajar en el proyecto de la corresponsalía de INFORMEX en Veracruz cuyo asiento estaría en Xalapa. Don Teodoro Coutolenc Molina, un periodista con mucha visión para el oficio, culto, respetuoso, estaba montando la oficina en el edificio Argentina, con dos telefax, máquinas mecánicas, un privado y una redacción.Acepté la invitación y me puse a chambear, me pidió don Teodoro, con la decencia que le caracterizaba, que pusiera atención en los asuntos agrarios: la CNC o Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos que en aquel entonces dirigía don Agustín González Alvarado, y la delegación del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC), ambas instituciones suficientes generadoras de información importante ya que el gobierno daba especial importancia a la producción en el campo. La autosuficiencia alimentaria y la exportación de productos del campo eran objetivos fundamentales para la economía de la nación.Al segundo día de trabajo el maestro Coutolenc me informó que al día siguiente vendría el titular de la agencia, Álvaro Gálvez y Fuentes, el respetado “Bachiller” a quien teníamos que atender durante su estancia. Lo hicimos así, quiso saludar al Subsecretario de Gobierno, Manuel Carbonell de la Hoz, quien lo esperaba en sus oficinas del palacio de Gobierno. Hasta ahí quedó mi compromiso y a seguirle dando a la información y a la tecla. Por la noche, cuando ya había despedido a Gálvez y Fuentes porque regresó de inmediato a la ciudad de México, don Teodoro me esperaba en la oficina solo para decirme que al día siguiente, a las seis de la mañana, me presentara en la oficina del Subsecretario Manuel Carbonell de la Hoz, que en ese lugar estaríamos trabajando. A la hora que me dijo mi jefe llegué, apenas pude entrar abriéndome paso entre tanta gente que hacía cola para entrar a las oficinas del Subsecretario, gracias a Juanito, el ayudante de Carbonell, que me ayudó a entrar y de momento estaba frente al candidato que los sectores habían destapado para que fuera el próximo gobernador de Veracruz: Manuel Carbonell de la Hoz. El gusto nos duró un par de días, como todo mundo lo sabe y a tomar otros caminos.De ahí en adelante nos seguimos encontrando con don Teo de quien siempre me dejaba enseñanzas, buenos consejos, ejemplos y su mano amiga de la que tuve la distinción de tener entre los contados amigos que la vida nos da.Descanse en paz el poeta. Descanse en paz quien predicaba bondad con el ejemplo.Ayer encontré en las redes sociales el siguiente comentario de la compañera Irma Chesty: “Hoy cumplo siete días de haberme infectado por segunda ocasión de Covid, para quienes dicen que es solo un resfriado, debo decir que tuve exactamente la misma sintomatología que la primera vez, solo que en esta ocasión duraron un poco más o así lo sentí.”“Pero el tema del Covid creo que va más allá de esos síntomas, y es que, si sumamos nuestros miedos y todo tipo de pensamientos que pasan por nuestra mente; entre ellos, los recuerdos de todos aquellos conocidos, amigos o gente cercana que partió por esta pandemia, la espera porque los malestares disminuyan se vuelve eterna.En honor a quienes ya partieron, a quienes están luchando contra este virus de manera física y mental, los invito a que no bajemos la guardia. Sigamos cuidándonos.”Tiene razón la joven periodista y maestra, el contagio del Covid está cañón. Yo estoy en las mismas, contagiado, y eso que me he cuidado todo lo que he podido. Pensamos que el problema es la gente que no entiende que el uso del cubrebocas es muy necesario para no contagiarse y para no contagiar, por el bien propio y el de sus familias úsenlo para evitar que se siga agravando este problema.Saludos Irma que pronto te repongas; tu fortaleza y juventud seguramente ayudarán mucho.Lo que ninguna autoridad del estado ha hecho hasta ahora, lo hizo ya el diputado federal minatleco Sergio Gutiérrez Luna: estableció comunicación virtual con líderes sociales veracruzanos radicados en Alabama, Illinois y Nueva York, para establecer estrategias de acercamiento y atención a sus necesidades desde aquellas ciudades de la nación americana. No cabe duda que, cuando se es un político profesional, con altura de miras y con una visión transfronteriza, se hace política de gran calado y enormes resultados y que supera a los proyectos políticos nimios que sólo miran al jacalito. Nuestros hermanos migrantes trabajan y se parten el alma para mandar dinero a su familia, porque aquí en Veracruz no encontraron oportunidad de empleo, además las remesas que envían representan lo más importe, lo primero, en ingresos para el estado... Es decir, gracias a ellos la 4T puede mantener tanto vago mediante los llamados programas sociales con los que compran el voto, incongruencias de la vida.¿Habrá alguien del gobierno que nos explique la utilidad de esa ocurrencia de salir a chapear un tramo de camellón o acotamiento; qué mensaje quieren enviar a los veracruzanos con esa frivolidad? Es que mientras sus obligaciones con el pueblo están en la solución de infinidad de problemas mucho más importantes que andar de la mano de su machete, ustedes se dedican y obligan a sus trabajadores, a cortar yerba. Acuérdense que lo que hagan en público es parte de la imagen que van construyendo, chapeando no borrarán otras de sus acciones criminales.