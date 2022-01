Desdeñan asamblea sobre Reforma Eléctrica, prefieren chapear

De la doctora en Letras Ana Recuero (experta también en la enseñanza del español como lengua extranjera) (anarecuero.org) copio:una persona que no es capaz de apreciar una situación en su totalidad, teniendo en cuenta todos los aspectos de la misma: causas, consecuencias a corto y largo plazo, ventajas y desventajas. Por lo general, su mirada se concentra en cómo le afecta dicha situación en ese momento en particular, sin considerar su impacto a futuro o sin importarle el contexto. Siempre es mejor ver un poco más allá, tener una mirada más amplia, ¿no te parece?A mi me parece que sí.¿A qué se debe que acudí a ella para la entrada de esta columna? A que lo que dice sobre ser corto de miras aplica muy bien a la actitud que han asumido los responsables del Gobierno del Estado. No me lo explico de otra manera.El sábado tuvo lugar en Xalapa una asamblea informativa sobre la Reforma Eléctrica, una de las iniciativas de reforma constitucional estrella para este año del presidente Andrés Manuel López Obrador. En esa asamblea, ponentes de la CFE, de los legisladores federales, del SUTERM y de expertos en el tema explicaron a los asistentes el propósito, el contenido y la importancia de aprobar la reforma, para beneficio del país, dijeron.La iniciativa propone que la Comisión Federal de Electricidad tenga el 54 por ciento de la participación en el mercado y que el sector privado se quede con el 46 por ciento. Es un juego de vencidas... políticas entre el gobierno de la 4T y los opositores, cuya aprobación –qué cosas de las circunstancias políticas– depende del voto de los priistas en la Cámara de Diputados.Para los opositores y los detractores, la propuesta de revertir parte de la reforma energética aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto ahuyentará la inversión privada, mientras que el gobierno asegura que su plan de fortalecer al sector estatal “le conviene al pueblo” y que es otro avance en la lucha contra la corrupción.Por eso el gobierno federal ha emprendido una embestida en todo el país, con todo y buscando contar con todos, para crear un estado de ánimo nacional favorable a su reforma, que de no ser aprobada causará una grave fractura en la base del obradorismo y será el inicio de una drástica caída que puede arrastrar, por un efecto dominó, a todo el morenismo en el país (incluyendo a la candidata del cuitlahuismo a la gubernatura Rocío Nahle).La asamblea informativa en Xalapa la organizó el Legislativo federal de Morena, no un diputado en particular, no un grupo político en especial, tanto que por su importancia en la capital de uno de los estados más importantes del país vino y asistió el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso federal, Ignacio “Nacho” Mier Velazco. Fue un éxito. Por lo menos estuvo lo que se puede considerar el núcleo verdaderamente representativo de Morena en Xalapa, los que se consideran “auténticos”, muchos de ellos fundadores del movimiento, conocidos si no es que amigos de López Obrador.Los diputados federales anfitriones Angélica Ivonne Cisneros Luján y Rafael Hernández Villalpando cursaron las invitaciones, una de ellas al gobernador Cuitláhuac García Jiménez. “Dicha asamblea se inscribe en el acuerdo de los diputados federales del Grupo Parlamentario de Morena, para colaborar desde los trescientos distritos federales del país a efecto de que la ciudadanía cuente con la mayor información posible respecto al contenido de dicha iniciativa”, le informaron. De antemano le agradecieron su atención y le dijeron que esperaban verse “favorecidos con su participación”.Los ignoró. Se quedaron esperándolo. Ni siquiera envió como su representante al que limpia los baños en el palacio de gobierno. Le valió, para decirlo en lenguaje popular. En cambio, por ejemplo, el alcalde Ricardo Ahued se hizo representar por la síndica Cecilia Coronel, el Congreso local por el diputado José Magdaleno Rosales, asistió la senadora Gloria Sánchez, la diputada local Rosalinda Galindo envió a un representante, y destacó con su presencia el delegado federal Manuel Huerta, representante del presidente en Veracruz, como lo ha reconocido públicamente el gobernador.Nadie, pues, de la plana mayor del palacio de gobierno se hizo presente. En cambio, se fueron a hacer “tequio y faena”. “Nos sentimos muy a gusto haciendo el ‘ejercicio matinal’ con labor social y echándole montón al mejoramiento de imagen de la vía principal que une estos dos municipios. Recordé mis tiempos de estudiante en la secundaria técnica agropecuaria de Úrsulo Galván”, publicó el gobernador en su cuenta de Facebook. ¿Era más importante ir a chapear, lo que podían haber hecho, como lo hicieron, los empleados a los que obligaron a presentarse a las 5:30 de la mañana, cuando la temperatura estaba a solo 9 grados, que sumarse al movimiento pro reforma eléctrica de su jefe, quien lo defiende a capa y espada?Vimos que sí. Relegaron al Presidente y a una de sus tres reformas constitucionales (la otra es la electoral y la tercera que la Guardia Nacional pase a formar parte del Ejército), la eléctrica, con la que, ha dicho, quiere pasar a la historia como pasó el presidente priista Adolfo López Mateos, quien nacionalizó la industria, y con quien se equipara en el tema. Olímpicamente ignoraron a Nacho Mier, coordinador de todos todos los diputados federales de Morena del país.¿Por qué? Por su cortedad de miras. Eso creo. ¿Por qué lo digo? Porque hemos visto y vamos viendo que los gobernantes actuales reaccionan y actúan con las vísceras, no con el cerebro, y hago una digresión: en ABC Revista, de Paraguay, Carla Fabri publicó el 24 de febrero de 2011 (“Viscerales o inteligentes”): “Se sabe que es posible actuar y sentir desde las vísceras. Eso es lo que se llama actuar sin pensar”. Sustentó su afirmación en un artículo especializado que publicó la revista Scientific American, a partir de que: “Le llaman segundo cerebro a la red de neuronas que recubre todo el tubo digestivo”.Por como sé que están sus relaciones internas, en esta ocasión vieron solo el árbol, no el bosque. Su ofuscación desde que los derrotó el senador Ricardo Monreal no los hace ver más allá. No alcanzaron a dimensionar que por encima de todo se trataba (y se trata) de una de las mayores causas políticas de AMLO y redujeron el asunto a la diputada Ivonne Cisneros, quien no es de la corriente política de ellos sino del delegado Manuel Huerta (casi toda la diputación federal de Morena es afín a Manuel), esto es, redujeron el asunto a su celo enfermizo y a su disputa con el delegado federal y su corriente política.Son capaces de hacer lo mismo el martes cuando el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, encabece en el puerto de Veracruz el parlamento abierto sobre el tema. Si lo hacen, habría que ver ahora con qué pretexto. No cabe duda: sus vísceras los pierden (Sergio aprovechará para reunirse con pescadores y con hoteleros, entre otros representativos de la ciudad y puerto).Por lo demás, la reunión del sábado sirvió para que la concurrencia elevara al nivel máximo el aplausómetro a favor de Manuel Huerta, quien, feliz como pocas veces se la ha visto en público, se paró a agradecer, tanto que simbólicamente les dio un abrazo a todos abrazándose cual candidato a gobernador ya en campaña. Nada más le faltó la guayabera. Mientras, los otros chapeando. Y luego se enojan cuando otros les ganan el brinco y optan por la “ley garrote”.El filósofo Américo Zúñiga publicó ayer en su cuenta de Facebook:“Si agarras un sapo, lo pones en una olla con agua y llevas al fuego, observarás algo interesante: el sapo se adapta a la temperatura del agua, permanece dentro y continúa adaptándose al aumento de temperatura.Pero cuando el agua llega al punto de ebullición, al sapo que le gustaría saltar de la olla, no puede. Porque está demasiado débil y cansado debido a los esfuerzos que ha realizado para adaptarse a la temperatura.Algunos dirían que lo que mató al sapo fue el agua hirviendo... en realidad lo que mató al sapo fue su incapacidad para decidir CUÁNDO saltar.Así que deja de ‘adaptarte’ a gobiernos populistas, situaciones equivocadas, relaciones abusivas, amigos condicionales y muchas otras cosas que te ‘calientan’. Si continúas adaptándote, corres el riesgo de ‘morir por dentro.¡Salta apenas puedas!”El chisme se hace grande y escala a nivel internacional. Ahora es el activista Byron LeBarón quien ha pedido ¡al presidente de Estados Unidos, Joe Biden!, que se investiguen posibles vínculos del gobierno de Veracruz con cárteles de narcotraficantes, esto a raíz del señalamiento de un grupo criminal contra el secretario de Gobierno Eric Cisneros. En una carta le dijo que como vecinos “comparten los problemas y sus consecuencias, por lo que se trata de un tema que requiere de su atención”.No solo eso. De acuerdo al abogado penalista Tomás Mundo Arriasa “pronto estará en Veracruz otro aliado de la justicia”. Apuntó: “La justicia en Veracruz tiene un nuevo rostro de esperanza”."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "