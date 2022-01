La Dirección de Tránsito del Estado... ni se ve ni se siente...

1.- La Dirección General de Tránsito del Estado y Seguridad Vial se ve y se nota. Pero no por lo que proporciona a la ciudadanía sino por los constantes escándalos y abusos de su personal: sea en la capital, sea en la provincia.Los operativos de a pie están en pleno concurso para ver quien acumula más denuncias y quejas, por la añeja proclividad a bolsear a los ciudadanos que circulan con sus vehículos por las calles del Estado.Cuando no es por la exigencia de licencia, es por la tarjeta de circulación o la revisión vehicular anual. Es asunto es detener a automovilistas o taxistas y ya después se verá “qué le encuentran”...Y cuando les demuestran que todo tienen en orden, le quitan el vehículo: lo envían a un “corralón”, preferentemente en fines de semana y al final viene “el golpe”: con $ se te devuelve el vehículo de inmediato y si no... allí se queda por algún tiempo.Y esto “los operadores” de Banderilla son campeones.Alguien de esta dependencia debe meterlos al orden porque no sólo ensucian la función pública, sino que de refilón le dan al gobierno del estado.Y no tardarán los “amigos” que negarán lo nefastos que resultan algunos operadores de “a pie” o con patrullas...2.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció nuevos nombramientos, por designación presidencial, para 15 representaciones de México en el Exterior.Destaca el caso de dos exgobernadores, la de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, como titular del consulado de México en Barcelona y Carlos Miguel Aysa, exgobernador de Campeche, al frente de la embajada en la República Dominicana.Pavlovich irá a Barcelona, al Consulado en el que alguna vez despachó el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.¿Y los que ya se veían despachando en Embajadas y Consulados y no aparecieron en la lista? Que lo investigue el 007P.D. La aparición del volcán en Tonga Kapu repercute en aguas del Pacífico, incluido las mexicanas..."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "