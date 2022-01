Avances cibernéticos

*Tiempos de aclaraciones*Preocupantes escenarios*Pueblo sin cubre-bocasNumerosas son las escuelas veracruzanas que han decidido retornar a clases virtuales, escenario que origina preocupación derivada del elevado nivel de contagios pandémicos, situación que refiere que en el renglón pandémico “el horno no está para bollos” tanto así que pese a la clara determinación en los espacios gubernamentales para que se retorne a clases presenciales, maestros y padres de familia (incluso con cierta resistencia) han acordado en diversos centros educativos, retornar a las clases pero vía redes de internet, clara determinación que se acredita en todo y por todo a que podría resultar peor el remedio que la enfermedad, por lo que ya se han iniciado los pasos hacia el otorgamiento de clases vía redes de Internet.Está claro que en evaluaciones sobre el tema, en opinión de estudiosos sobre dicho sector, las clases vía internet se complican en regiones con niveles poblacionales de muy escasos recursos, hogares en los que no se dispone de redes cibernéticas, e incluso por la misma pobreza resultan insuficientes los equipo de cómputo para que los hijos de una familia, que forman parte de distintos grupos escolares, pudieran al mismo tiempo tomar sus clases por vía de las computadoras.Ausencia de tecnología en hogares mexicanos y la inexistencia de hábitos de los escolares en torno a dichos escenarios, ámbitos en los que no es habitual poner atención a un maestro que dicta su clase frente a cámaras, para que el alumno los capte sólo si se encuentra de frente a un receptor de televisión, constituyen probablemente la mayor causa, por la que dichos cursos escolares no resultan fructíferos para algunos sectores de la población.Pero debe quedarnos claro que los efectos colaterales de la pandemia, nos muestran escenarios adelantados en nuestros tiempos, porque ahora se puede decir que en materia de cibernética, los pueblos del mundo se han visto obligados a dar un paso más hacia dicha tecnología, escenarios que seguramente se acoplarán a nuevos panoramas en materia de educación, lo que podríamos llamar como la nueva etapa educativa, todo ello por la revaloración (que obligados por la amenaza pandémica) se le ha otorgado a la aplicación de cursos estudiantiles teniendo como conducto precisamente la tecnología computacional.Cierto, cuando la pandemia reduzca su intromisión en nuestros hábitos educativos, así como incluso en nuestros usos y costumbres, para ese entonces, ya habremos entendido con claridad que las rutas computacionales constituyen una joya para el aprendizaje, más allá de lo que la valorábamos antes de los siniestros y espantosos escenarios de oleajes contaminantes, lecciones novedosas que generaron también nuevos escenarios escolares, los cuales muchos especialistas auguran con argumentaciones sólidas, que constituyen referencias que perdurarán, consolidándose a la cibernética como la nueva vía de fuertes impactos ya factibles de predecir en los marcos de la educación, como ya lo es lo referente a redes sociales y sistemas informativos, que están desplazando con singular notoriedad a los medios de información tradicionales, muchos de los cuales han desaparecido y otros más están cercanos de lo mismo.Y no debemos de extrañarnos... Los escenarios en referencia forman parte esencial de una crónica largamente anunciada desde décadas atrás.Lo que se leeLos últimos días el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, se ha visto escenificando de manera reiterativa exposiciones aclaratorias, ello como resultado de la avalancha de problemas que se vienen acumulando en tierras veracruzanas, lo que ha originado nuevos escenarios que se han visto mayormente en plan aclarativo, que en referencias vinculadas con el bienestar de los veracruzanos, todo ello relacionado más con fricciones al interior del aparato gubernamental, que con temas vinculados con la prosperidad y el bienestar de los veracruzanos.Los apuntes en referencia obligan a pensar en que no será todo lo apacible que muchos calculaban habría de ser el segundo trienio gubernamental, sino tal parece que los sectores políticos han iniciado tanto la lucha por la candidatura presidencial al interior de los organismos morenistas, como en los marcos del exterior se muestran intentos para acrecentar número de simpatizantes, todo ello registrando un notorio nivel de desgaste en os espacios de los actuales círculos gubernamentales.No cabe la menor duda, entre pandemia, dificultades financieras, estruendos espantosos en espacios delincuenciales y abiertas fricciones en marcos gubernamentales, el año que iniciamos no augura vientos de tranquilidad, sino todo lo contrario.Lo que se veContinúa el proceso de refuerzos vía vacunas para los maestros de todo el país, ello en la búsqueda de que se restauren las clases presenciales en todas las escuelas públicas de los mexicanos, instituciones esenciales para el desarrollo integral de los mexicanos.Millones son los padres de familia que han participado en todo el territorio nacional, con el objetivo de reacondicionar las escuelas públicas, en tanto que muchas de ellas fueron objeto del vandalismo, lo que indudablemente también refiere el débil sistema de seguridad tanto en ciudades, como en pueblos y rancherías, tema que indudablemente no registra avances positivos, pese a que ya nos encontramos a menos de la mitad del tiempo gubernamental que le corresponde a la actual administración federal de nuestro país, lo que para muchos mexicanos representa una triste realidad.Lo que se oyeEl que en la Capital del Estado de Veracruz (la siempre culta ciudad de Xalapa) no se considere por parte de las autoridades, que constituye una “obligación ciudadana” el uso del cubre-bocas, originará que en los centros comerciales y áreas de esparcimiento (ya no digamos en escuelas y edificios públicos) cualquier persona transite sin portar un instrumento esencial, tanto para su salud en lo personal, como para la salud de quienes se encuentran en sus entornos.Conducir tales acciones hacia el extremo del populismo, cuando en países poderosos los gobernantes utilizan cubre bocas, pareciera una invitación hacia la alteración de las medidas de sana distancia y demás, que como resultado costará mayor número de vidas de mexicanos e incremento de contagios con dimensiones escalofriantes... Escenarios que ya hemos presenciado en nuestro país, pero nos resistimos al aprendizaje de la lección."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "