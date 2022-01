... “Dios perdona a todos, pero el tiempo a ninguno” escribió y dejó para la posteridad en una de sus canciones el juarense por adopción, Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como “Juan Gabriel”, palabras que resultan tan ciertas, que la frase ya forma parte del acervo de dichos populares mexicanos.Porque seguramente usted amable lector se preguntará por qué traemos a cuento a “Juanga”, le comentamos que de él nos acordamos pues desde hace tres semanas está fuera del aire Radio Televisión de Veracruz, en su señal televisiva, porque en el periodo del uno de diciembre de 2016 al 30 de noviembre de 2018, correspondiente a los dos años de gobierno del panperredista Miguel Ángel Yunes Linares, no se solicitaron en tiempo y forma al gobierno federal, los derechos correspondientes para que RTV pudiera operar normalmente, esto dicho y redicho por Iván Joseph Luna Landa, Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Veracruz.También a decir de Luna Landa, en 2018 debió solicitarse la renovación de la concesión de RTV, con las siglas TVMÁS (XHGV-TDT) al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y por ello, los del bienio yunista son los culpables de que la “Televisora de los veracruzanos” no esté operando en este 2022.La acusación de Iván Joseph Luna Landa, Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Veracruz queda en entredicho y lo evidencia, porque al hacer la cuenta, desde que concluyó la administración del panperredista Miguel Ángel Yunes Linares han pasado poco más de 37 meses, tres años y piquito, por supuesto mucho más que un bienio, tiempo en el que la actual administración estatal, la del morenista Cuitláhuac García Jiménez no ha resuelto este asunto.Caray, si los problemas de nuestro estado se resolvieran culpando al pasado, que se instaure en Veracruz la versión local de “la mañanera” para acusar de nuestros problemas de hoy a los neoliberales, a los emisarios del pasado y a todos aquellos que desde el uno de diciembre de 2018 no están a bordo de la nave de la 4T.En el servicio público, por el que se pagan buenos salarios, los problemas deben resolverse con hechos, no con palabras; con eficiencia, no con discursos, pero bueno, bien decía la abuela Nila, “cuando la partera es mala... “... El entreguismo que prevalece en la mayoría de los diputados locales en la LXVI Legislatura veracruzana, tiene como botón de muestra al presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, Luis Arturo Santiago Martínez, diputado por el distrito 21 con cabecera en Ciudad Mendoza Veracruz, quien no pierde oportunidad alguna para lanzar vivas en favor de Cuitláhuac García Jiménez, titular del Poder Ejecutivo del estado, así como del secretario de gobierno de la actual administración estatal veracruzana, Eric Cisneros Burgos.En teoría, el Poder Legislativo es uno de los tres en los que se sustenta el sistema político mexicano y su independencia la establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 116, que a la letra expone: "El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo".Sin embargo, para el representante popular de los habitantes del distrito 21 con cabecera en Ciudad Mendoza, Veracruz, su veneración sin disimulo político alguno, es para el titular del Poder Ejecutivo del estado y para su secretario de gobierno. Primero fue el IMSS quien habilitó el sistema de cómputo que permite a sus derechohabientes tramitar su incapacidad médica en línea por padecimientos de Covid, desde el sitio web oficial del Seguro Social, y ahora el ISSSTE anunció que implementó el portal y línea Asissstecovid para atender con prontitud a su derechohabiencia.En Asissstecovid, los derechohabientes que tengan sospecha o confirmación de Covid- 19 y requieran atención médica, se podrán comunicar vía telefónica al número 55 40001000 y marcar la opción cero, que dará acceso al menú para obtener información sobre la enfermedad, agendar cita de consulta, solicitar licencia médica en casos confirmados de esta enfermedad o ser valorados médicamente.Aunque la institución especifica que ya está funcionando línea Asissstecovid en 16 estados del país, en Veracruz se echará andar en unos días más, pues la idea es ir ampliando a las 512 clínicas y hospitales que conforman el primer nivel de atención. Puesto que la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal dio por concluida la relación contractual con la Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V., desde el pasado 17 de enero, estas tiendas ya no forman parte de la red de corresponsables autorizados para la cobranza de las contribuciones del Gobierno del estado de Veracruz.Por ello la Sefiplan en Veracruz, exhorta sus contribuyentes a realizar sus pagos en las demás tiendas de conveniencia e instituciones bancarias habilitadas, con la finalidad de evitar inconvenientes en la aplicación de los mismos.