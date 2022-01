Ahora el turno es del INE...

1.- En declaraciones a los medios y haciéndolo tras dejar claro "...que él es el coordinador del Grupo mayoritario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó que existan divisiones que orillen a la conformación de un nuevo grupo parlamentario alterno al de Morena y presumió que su bancada ha logrado sacar adelante toda la agenda del presidente, Andrés Manuel López Obrador...""Soy coordinador y eso es lo que hasta ahora en tres años he sido. (...) Hemos logrado sacar adelante toda la agenda del presidente de la República, toda", refirió.Hizo hincapié y enfatizó que "...al interior de su bancada existen opiniones divididas y algunas de ellas originadas por la integración de la Comisión Especial del Senado para investigar violaciones al Estado de Derecho en Veracruz..."Dijo, además, "...No hay un grupo alterno, hay un solo grupo, el grupo Morena y cada uno de los 61 senadores y senadoras tiene opinión propia. Se respeta la opinión aquí en el grupo y las decisiones se toman por mayoría. No hay pues ningún grupo distinto al del Morena ni tampoco hay la intención de formar otro grupo al interior de Morena. Vamos a luchar juntos, el grupo está unido y hay opiniones respecto al tema de Veracruz...".Y como para que no quede duda aclaró "...que no es momento de divisiones internas, sino de unidad nacional y recordó que no es simpatizante de los extremos, sino de la conciliación, por lo que hizo un llamado a que nadie se enoje por las opiniones que se emiten, "no todos podemos opinar ni pensar igual, es un país diverso y es un país que tiene su riqueza en eso, en su pluralidad...".En sus declaraciones refirió el caso de la detención y encarcelamiento del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, José Manuel del Río Virgen, e hizo la aclaración: "...confió en que la justicia federal, "por la vía jurisdiccional, pueda reparar esta grave desviación de justicia". Y reiteró que Del Río es un preso político..."El líder de Morena dijo tener claridad el momento político por el que atraviesa y por ello, dijo que actuará con prudencia, pero con firmeza en sus convicciones, en sus principios y en su propia idea de lo que representa esta transición.Destacó que no va a abandonar este proceso de transición, "no vamos a dejar de insistir en profundizar los cambios y la transformación de las instituciones y en el grupo parlamentario de Morena se actuará como se ha actuado hasta ahora, con la opinión mayoritaria de los integrantes del grupo parlamentario".Para quien guste de adivinanzas, allí quedó bailando el trompo...2.- En otro tema y tratándose de un zarzal, El Gobierno federal [varias dependencias del] presentó "de manera respetuosa" [porque, legalmente no tiene facultades para hacerlo en rigor] al Instituto Nacional Electoral (INE) un plan de austeridad para que pueda ahorrar 2 mil 972 millones de pesos para garantizar la realización de la revocación de mandato, lo que significan mil 234 millones de pesos más de lo que solicitó el INE.En conferencia en Palacio Nacional, autoridades federales, encabezadas por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentaron "...el Ejercicio de Austeridad INE, en el cual se propone que este instituto pueda aplicar distintas medidas de austeridad para generar ahorros para la consulta de revocación de mandato...".Allí se dijo: Elaboramos un plan de austeridad para garantizar en términos económicos que la revocación se pueda llevar a cabo tal y como la Constitución lo obliga."Le daría al INE una disponibilidad de 2 mil 972 millones de pesos y menciono que vamos a enviar esta información, esta propuesta, al INE para que puedan revisarlo y tomar las medidas de austeridad relativas y garantizar el ejercicio de la revocación de mandato, mencionó.Cabe mencionar que la cifra que se obtendría mediante los ahorros propuestos por el Gobierno federal es mayor a la que el INE pedirá a la Secretaría de Hacienda, que es de mil 738.94 millones de pesos.El subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botton, explicó que para el 2022 el presupuesto del INE asciende a 19 mil 736.6 millones de pesos y cuenta con 830 millones de pesos adicionales para la revocación de mandato.Sostuvo que con la propuesta de medidas de austeridad, el instituto podría obtener los ahorros necesarios para llevar a cabo la revocación de mandato.El objetivo es tratar de transferir un poco de la experiencia que se ha tenido con la política de gasto implementada en el Gobierno federal y que ha permitido una mayor eficiencia del gasto público que permite destinar los fondos necesarios para el desarrollo", mencionó.De acuerdo con las autoridades federales, el INE podría obtener los recursos necesarios mediante la aplicación de este plan de austeridad presentado, y el Secretario de Gobernación López Hernández anunció además que este plan de austeridad, presentado ayer de manera virtual al presidente Andrés Manuel López Obrador, será enviado al INE este jueves para que el organismo lo analice y, en su caso lo acepte y ejecute.Y, finalmente expresó: "...No hay precedente en la historia de los recursos públicos que se haya entregado una ampliación presupuestal a órganos autónomos, de tal manera que esta es una propuesta para que el INE la revise y en su caso la aplique...".3.- Los "poncha llantas" gratuitos en el Estado de México. 