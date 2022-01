Alto precio de insumos = alto precio del limón = golpe a los bolsillos de los consumidores...

1.- Los productores de limón en el estado necesitan un apoyo urgente de la federación, dado que el aumento en el precio de los fertilizantes, así como el cambio climático los tienen contra la pared, y además, son entre otros casos, los factores que provocaron en el precio del limón, que como es ostensible, son hoy por hoy, una de las frutas más caras en el país, sostuvo José Ramírez Martínez, productor del cítrico en la zona del Bajo Mixe, en la región de la Cuenca del Papalopan.De tal forma –apuntó- que el alto costo de los insumos también afecta a otros cultivos como la naranja, el maíz, papaya, piña, jitomate.Incluso, refirió, también los jornaleros viven tiempos favorables, pues por recolectar una reja –medida equivalente a 26 kilos, en producto de primera-- cobran 50 pesos, mientras que en fechas normales reciben de 20 a 30 pesos.Los agricultores oaxaqueños, michoacanos y los veracruzanos, afirman que los abonos orgánicos y químicos han incrementado de manera progresiva los precios del costo, que necesariamente, repercuten en el valor de la fruta en el país.También los cambios climatológicos registrados en el último trimestre del año pasado, provocaron la pérdida del cítrico en proceso de floración, debido a los fuertes vientos, lluvia y baja temperatura en las regiones donde se cultiva limón persa, calidad de exportación.Aquí en el estado, en las regiones de Tlapacoyan, Martínez de la Torre y Álamo, se produce el limón persa y el limón mexicano, que las identifica como las más importantes del país.Destaca la participación de estos tres estados en el cultivo del limón persa, siendo Veracruz el principal productor, seguido por Michoacán y en la tercera posición se encuentra Oaxaca, en sus variedades de limón persa, que se cultiva en la cuenca, mientras el limón mexicano, en la costa.Actualmente el precio en el mercado tiene un valor que fluctúa entre los 80 y 90 pesos ¡por kilo!2.- No podían quedarse atrás los Senadores del PRI: Ayer criticaron “...el éxodo de exgobernadores emanados de ese partido que están siendo propuestos como embajadores y cónsules por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que calificaron de una traición a la militancia... [no a la dirigencia del partido]” dijeron.El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, [el hombre fuerte con el presidente Peña Nieto] expuso en Twitter que “hay priistas muy comprometidos que trabajan para que otros tengan la oportunidad de llegar a un espacio público- “Por ello, los priistas no deben aceptar cargos de gobiernos de una extracción distinta y menos después de un resultado adverso pues traicionan a la militancia”. El antiguo secretario de gobernación, en alusión a la propuesta presidencial de que la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, vaya como cónsul en Barcelona y el ex de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, sea ubicado como embajador de México en República Dominicana, expresó que no deben aceptar esos cargos.Allá ellos. Se juegan su futuro y punto. Si bien ahora "lejos de los reflectores", algunos ex dirigentes priistas, del recién creado Frente Nacional Democracia y la Justicia Social, cuyo propósito, en el fondo, no es otro que impulsar un proceso de refundación del Revolucionario Institucional, "que pasa necesariamente por la renovación de la cuestionada dirigencia, encabezada por Alejandro Alito o Amlito, Moreno, parecen decididos a apostar, los próximos meses, a crear la estructura estatal, y municipal incluso, necesaria para avanzar en sus propósitos.Los antiguos liderazgos priistas, coordinados por José Encarnación Alfaro, de Movimiento Líder; José Ramón Martel, de Alianza Generacional, y Fernando Lerdo de Tejada, de Plataforma PRI, iniciaron trabajos con miras a dotar a su movimiento de una estructura organizacional (real y) eficiente que aliente la difusión de las reformas estatutarias propuestas que, entre otros muchos aspectos, deberían incidir en la determinación del método de selección de candidatos a puestos de elección y de sus dirigentes.Pero lo saben bien: Les echará "montón" Alito y socios para empinarlos en ese propósito, es decir, quienes impulsan el que podría ser último esfuerzo por mantener "con vida y niveles mínimos de respetabilidad" al partido, de dotar al naciente movimiento de una propuesta viable y la capacidad operativa que requiere para reconstruir, primero, la unidad perdida y, en un segundo momento, trabajar en la recuperación de un buen número de dirigentes con capacidad y experiencia que abandonaron (de manera temporal o definitiva) el tricolor en los últimos años.Y los generales de otros tiempos ¿? —"los Gamboa, Beltrones, Camacho, Osorio, y más, muchos más que por allí andan, dispersos para ver qué pescan, qué opinan ¿?P.D.- Afirma el licenciado Juan Sintierra, que una obra para los proyectos municipales exitosos en Álamo de Temapache, [Norte del estado] sería sin duda, aguas de por medio, un Vado o un Puente entre las Comunidades de Buenavista Molino y la renombrada población de Hidalgo Amajac. ¿A poco?