No te preocupes Delfina; AMLO

“No te preocupes Rosario”

En política, dice el sabio refrán, los amigos son de mentiras y los enemigos verdaderos. Sobre ese principio que muchos de la 4T no conocen, deberían hacer sus proyecciones, sus cálculos para el futuro y sus consideraciones más importantes. Eso de que no hay de qué preocuparse porque tengo el mejor apoyo, es muy relativo hay que verlo reflejado en doña Rosario Robles Berlanga, a quien por su ingenuidad usaron para obtener utilidades millonarias y ahora, quienes se sirvieron de ella, ni la recuerdan.Lo anterior viene a cuento a propósito de lo que le dijo el presidente López Obrador a la maestra Delfina Gómez, secretaria de Educación, a quien el INE investiga por presuntos delitos electorales cometidos cuando era presidenta del ayuntamiento de Texcoco. “No te preocupes Delfina”, le dijo AMLO y con eso fue suficiente para dejarla tranquila, de momento.Pero el asunto no termina ahí, no se le da carpetazo al caso, la organización Mexicanos Contra la Corrupción afirma que el INE consiguió pruebas, como la supuesta autorización voluntaria de trabajadores, tanto del Ayuntamiento como del DIF-Texcoco, para que se aplicaran los descuentos del 10 por ciento del salario. Sin embargo, detectó variaciones en el número de trabajadores reportados en DIF-Texcoco.También el DIF del Estado de México, que en ese entonces era dirigido por Alejandro Gómez Álvarez, hermano de Delfina, retuvo un diezmo a sus trabajadores. Su firma aparece en pólizas de cheques obtenidas por el INE.En pólizas y en cheques del Ayuntamiento de Texcoco, algunos firmados por la propia Delfina Gómez, consta que una de sus asistentes, de nombre María Victoria Anaya Campos, recibió de febrero de 2013 a febrero de 2015 más de 10.8 millones de pesos provenientes del diezmo retenido a los trabajadores.Sara lveth Rosas Rosas, quien entonces era militante de Morena, también recibió parte del dinero retenido a los trabajadores de Texcoco.Un análisis de los estados de cuenta de María Victoria Anaya Campos y Sara lveth Rosas Rosas en poder de las autoridades determinó que las dos recibieron 13.8 millones de pesos del municipio y del DIF estatal. Con todo y el espaldarazo presidencial, la investigación sigue su curso, si Morena pierde la elección ya veremos el destino de la maestra Delfina, y no precisamente como gobernadora del Estado de México.Mexicanos Contra la Corrupción asegura que los estados de cuenta que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entregó al Instituto reflejan que al menos 2.2 millones de pesos están directamente relacionados con Morena.Victoria Anaya hizo cheques a nombre de otras personas relacionadas con el partido como proveedores de servicios.Como prueba, la autoridad detalla que en el estado de cuenta de Victoria Anaya se reflejan dos pagos a proveedores de Morena, el primero de ellos es Marcos Ramos Pineda, quien recibió 856 mil pesos de ese dinero y que en ese entonces era un operador político del partido que hacía brigadas y actividades para afiliar a gente.Además, se comprobó que el 4 de abril del 2014 se pagaron 130 mil pesos por un servicio de transporte que llevó a varias personas a Valle de Chalco, en el Estado de México. El Instituto indagó y descubrió que en esas fechas AMLO dio una gira en esa misma localidad y que el partido hizo otros eventos.De los involucrados en esta operación del diezmo, Delfina Gómez, exalcaldesa de Texcoco ahora es titular de la SEP; Horacio Duarte Olivares fue secretario del Ayuntamiento de Texcoco y es el actual administrador general de Aduanas; Alberto Martínez Miranda fue tesorero en el municipio y es hermano de Higinio Martínez Miranda, a quien en el expediente del INE identifican como líder del Grupo Acción Política, ligado a las aportaciones a Morena, y que hoy en día se desempeña como senador. En tanto, María Victoria Anaya Campos es actualmente directora de área en la Secretaría de Bienestar y Sara lveth Rosas Rosas es regidora en Texcoco.Da gusto tener noticias del veracruzano Raúl Peimbert Díaz, periodista y presentador de noticias en Univisión Houston quien acaba de visitar el municipio su tierra natal Santiago Tuxtla, donde tuvo una reunión con Kristel Hernández Topete, alcaldesa de ese municipio. En el encuentro que se llevó a cabo en las oficinas de la alcaldesa del mencionado Ayuntamiento, estuvo presente también Verónica Peimbert Diaz, hermana del periodista.Fue la alcaldesa, Kristel Hernández Topete quien, en su cuenta oficial del Facebook, informó que en la reunión se compartieron experiencias de la importancia del servicio público. “El día de hoy, tuve el gran privilegio de contar con la presencia de Verónica Peimbert Diaz y Raúl Peimbert Diaz, periodista con gran trayectoria profesional de diversos programas nacionales e internacional, y quién además es orgullosamente de Santiago Tuxtla. Durante la reunión, compartimos experiencias de la importancia del servicio público, como de la gran responsabilidad de brindar resultados a la ciudadanía la cual ha depositado confianza en un proyecto que promete.Saludos Raúl.Nuestros mejores deseos al comunicólogo Manuel Vázquez, puntal del desarrollo que ha tenido RTV a lo largo de su historia. Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "