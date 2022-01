... En el mismo día en que burdos e improvisados quedabien circularon en lo local una videograbación pretendiendo evidenciar a periodistas y medios de comunicación en Veracruz, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con sede en Miami, Florida, allá en la Unión Americana, exhortó al gobierno mexicano a investigar con celeridad los móviles detrás de los asesinatos de dos reporteros en días recientes y lamentó la falta de eficiencia de los sistemas de protección y seguridad para periodistas.Mientras aquí los acostumbrados a la genuflexión con tal de seguir viviendo como cuando “Tío Fide” gobernaba, difundían su videopuntada en redes sociales y a través de sus corifeos, la SIP distribuía entre sus más de mil 300 medios de comunicación asociados y una veintena de universidades del Continente Americano, el comunicado en el que aparecía el nombre de la entidad veracruzana, en la república mexicana, donde fue asesinado José Luis Gamboa, director del diario digital Inforegio, atacado el pasado 10 de enero con un arma punzocortante, durante un supuesto asalto en el puerto de Veracruz.En ese comunicado que se difundió a nivel internacional, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, condenó “estos nuevos crímenes que reflejan la falta de justicia que rodea a la mayoría de los asesinatos contra periodistas en países donde existen mecanismos de protección que debieran ser eficientes para prevenir este tipo de delitos”.Jornet reiteró que la Sociedad Interamericana de Prensa, viene solicitando al gobierno de México, que revise los protocolos de los sistemas de protección, ya que “estos parecen ser insuficientes e ineficientes”.A esos anónimos -para nosotros- quedabien, hay que ponerlos a hacer mil planas de “no me ayudes compadre”.... Pues resulta que la presidenta municipal de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, dio a conocer que luego de pláticas y reuniones con directivos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), han caído en la cuenta que se debe trabajar por el Centro Histórico de esta ciudad y puerto en los siguientes meses, ya que se está en riesgo de irlo perdiendo.En entrevista, la alcaldesa del municipio de Veracruz habló sobre el proyecto que anteriormente había dado a conocer sobre el primer cuadro de la ciudad, el cual considera requiere se le inviertan recursos económicos en su mejora y con ello, lleguen inversiones para activar aún más la economía.“El INAH está abierto, y yo creo que ya se dio cuenta que tenemos que trabajar en beneficio del Centro Histórico, si no el centro lo vamos a ir perdiendo poco a poco”, explicó la presidenta municipal porteña.Recordó que se quiere trabajar en la rehabilitación que vaya acorde a un Centro Histórico y en coordinación con la Iniciativa Privada que también trabaja en ese sector, por lo que se espera una amplia labor con beneficios para todos los sectores de la población.Lo que no dijo y ni siquiera mencionó la presidenta municipal de la ciudad y puerto de Veracruz, fue el tema del adefesio de la “Torre Centro” que su antecesor Fernando Yunes Márquez, por cierto, hermano de su esposo, autorizó se edificara en el Centro Histórico al igual que varios antros, sin que el INAH objetara algo al respecto.... Para tranquilidad de los propietarios de vehículos automotores que en este mes de enero debían cubrir el pago de derechos vehiculares y tenencia, la Secretaría de Finanzas les recuerda que, en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz, número 520, del jueves 30 de diciembre de 2021, se publicó que la vigencia de los beneficios fiscales a personas físicas o morales inscritas en el Registro Estatal de Contribuyentes, en materia de verificación vehicular, será hasta el día 30 de junio de 2022.De esta manera aquellos propietarios de vehículos a los que no se les reflejaba en el OVH Veracruz el descuento del Impuesto Estatal de Tenencia Vehicular, pese a estar al corriente en sus verificaciones, tendrán cinco meses más para hacer este pago, en lo que los informáticos de Sefiplan se apuran a actualizar las bases de datos enviadas por los propietarios de los Verificentros.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "