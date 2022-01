¿Porfirio Muñoz Ledo y Lazo De la Vega, a Cuba?

1.- En octubre pasado dice el ex de muchas cosas: embajador en Nueva York de un organismo internacional; presidente del PRI, cofundador del PRD y, quien con el ingeniero Cuahtémoc Cárdenas, rompió la hegemonía priista para ser "opositor" del tricolor; ex diputado federal varias veces, Porfirio Muñoz Ledo, que recibió la invitación para ser embajador de México en Cuba, pero hasta hoy no cuenta con la confirmación de ello.Según declaraciones, fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien habló con él [Muñoz Ledo], para transmitir la invitación a convertirse en diplomático, por tercera ocasión en su vida política.No hace mucho tiempo, apenas el 29 de agosto de 2021, el veterano y experimentado político dejó de ser diputado federal por Morena, cargo al que el propio partido en el que ahora milita, le negó la candidatura para buscar reelegirse."Yo he confirmado que fui invitado, a través del secretario de Gobernación (Adán Augusto López), un enlace natural con el Presidente, y "...un hombre de toda mi amistad y confianza, que me invitaba a la embajada de México en Cuba, cosa que acepté la última semana de octubre (de 2021)...", comentó.A partir de la invitación, añadió, se fajó con la lectura de lo que no tenía actualizado: comenzó el estudio sobre la situación actual de la mayor de las Islas de las Antillas y ubicada en el estrecho de Yucatán.No dejó pasar las relaciones de los cubanos con México en todos los aspectos.Porfirio Muñoz Ledo destacó que "...él es un hombre serio y máxime en cuestiones diplomáticas, por ello es que ahora quiere tener una confirmación sobre la invitación que se le hizo para representar a México ante el gobierno de Cuba, o la declinación de la misma."No se sabe si el gobierno federal solicitó el placet y si en su caso, el gobierno cubano ya habría dado el beneplácito.Ya se verá hasta dónde llega esta invitación.2.- Sin generalizar, pero una cosa es cierta y comprobable: Muchos de las cabeceras de los 212 municipios del estado, no cuentan con una nomenclatura que "ilumine" a los extraños y visitantes en relación a calles, numeralia y colonias que integran "los primeros cuadros" de sus poblaciones.Lo lamentable es que a muchos ese detalle les importa muy poco y no lo incluye como un proyecto prioritario.Pero los carteros y quienes reparten pedidos de algo [alimentos, objetos] sufren para localizar a los buscados y andan de esquina en esquina preguntando cómo se llama tal calle, colonia y si conocen a fulano o sutano.No sería ocioso que quienes tienen relación de iguales con los Ayuntamientos, les sugiriera un proyecto de esta naturaleza.No estorba."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "