Seguridad sin aterrorizar

*Expansión pandémica*Gatell... ojo del huracán*Carreteras: más de lo mismoTanto en espacios nacionales como en los marcos internacionales, han surgido significativas reacciones de preocupación, derivadas de la creciente tendencia hacia la militarización que se advierte en el territorio mexicano, escenarios que en nuestro país en realidad lo que refieren, es el disparo en los niveles de violencia y obvia inseguridad, que lógicamente constituyen como orígenes los bajos índices de eficacia en materia policiaca, tanto en lo referente a resultados positivos, como en lo vinculado a niveles de honorabilidad, porque para nadie es un secreto que los cuerpos de seguridad han sido en determinadas etapas infiltrados por núcleos delincuenciales, situación que induce al país hacia los elevados índices de violencia por los que México transita.La militarización en el país en lugar de tender hacia su decrecimiento, está registrando mayor presencia, tanto así que en los últimos días, núcleos de militares se han instalado en los espacios aeroportuarios, escenarios que por sí mismos por un lado siembran preocupación entre personal aéreo y pasajeros, dado que tales panoramas de militarización, inducen hacia la reflexión que las autoridades tienen información sobre actividades delincuenciales de alto riesgo en escenarios aeroportuarios, conclusión lógica ante el simple razonamiento, de que si se establece vigilancia militar en tales espacios, es porque en dichas áreas existe la posibilidad de agudas actividades delictivas, que podrían sobrepasan la capacidad de los sistemas de seguridad que de manera regular son aplicados.La realidad es que en el transcurrir de los últimos meses, los elevados niveles de actividad delincuencial han ensombrecido numerosas regiones de nuestro país, incluso con escenarios macabros de cadáveres esparcidos en diversas regiones, escenarios que como es el caso del Estado de Veracruz, están originando aguda intranquilidad social, impactos negativos que en otros países también desgastan la imagen de las tierras mexicanas, lo que no sólo demerita la actividad turística, sino que desalienta la posibilidad de inversiones demeritando con ello la economía y la posibilidad de incrementar plazas laborales.Pero indudablemente uno de los sectores que está siendo severamente dañados por el disparo delincuencial que se registra en México, lo constituye la actividad turística, tanto en los marcos nacionales como con la reducción de turistas provenientes de otros pueblos del mundo, que regularmente arriban al territorio nacional por vía aeroportuaria, escenarios que ahora reflejan tendencias de elevada militarización, lo que por sí mismo constituye “un mensaje” negativo hacia el exterior, por lo que mexicanos se preguntan: “Acaso no sería mejor utilizar elementos de seguridad no uniformados, para con ello rescatar niveles de mayor seguridad pero sin cuerpos uniformados que refieren por sí mismos la posibilidad de “alto riesgo”.Hacer a un lado el protagonismo y fortalecer la efectividad en materia de seguridad, es una de las etapas que se reclaman con urgencia por parte de los mexicanos.Lo que se leeCircula en medos informativos que, de acuerdo a opiniones de especialistas en la materia, en los próximos meses habrá de incrementarse la contaminación por el virus pandémico, con tales alcances “que probablemente resultaran contagiados 63 millones de mexicanos” cifra que obviamente resulta escalofriante, porque de tales niveles de contagios obviamente también podrían presentarse como efectos directos la factibilidad de miles de fallecimientos.Ya hemos referido que resulta totalmente impropio y fuera de la realidad, el sostener que la nueva versión del coronavirus no es mortal, porque el drama de miles de familias en el mundo (incluyendo a mexicanas) que han registrado escenarios de duelo por la agonía y fallecimiento de familiares, que perdieron la vida al contagiarse de Covid-19 y cuyo riesgo persiste, ahora con la variante viral identificada como Ómicron, constituyen escenarios reales... Mantener en todo lo que sea posible la sana distancia es una conducta que debe persistir para reducir en lo más posible la expansión pandémica.Lo que se vePor órdenes de un juez federal (de acuerdo a informaciones difundidas), la Fiscalía General de la República deberá abrir una carpeta de investigación para detectar posibles irresponsabilidades, que como funcionario público en materia de prevención y promoción de la salud, pudiera haber cometido en su actuar el Doctor Hugo López Gatell, al frente de los programas federales para combatir la pandemia y disminuir sus efectos letales.De la misma forma, se está abriendo la posibilidad de que también se formalicen denuncias vinculadas con el tema de la falta de medicamentos para la atención de niños con cáncer, renglón que ha cimbrado al país y que se vincula con la factible desatención y ausencia de medicamentos apropiados para dicho sector.Ni duda cabe que el destacado funcionario médico, se ha convertido ya de tiempo atrás en un blanco de críticas que, por sus causas y dimensiones, pasarán a formar parte de la historia en nuestro país referente a dicho renglón.Lo que se oyePreocupante es la cadena de accidentes viales que se extienden por las carreteras mexicanas, lo que indudablemente es un indicador de que las autoridades del ramo, se encuentras más preocupados por subsistir en sus respectivas actividades, que aplicar medidas para que se respeten todas las normas de seguridad, en especial las relacionadas con vehículos pesados, que incluso son en algunos casos utilizados para transportar (al margen de leyes y reglamentos) a migrantes provenientes del centro y sur del continente.Cerramos el año con números preocupantes en lo referente al transporte vehicular, pero seguimos en más de lo mismo...Disfrute Usted de un agradable fin de semana."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "