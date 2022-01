Para lo que falta

“Pretenden desafiar la

De acuerdo al calendario electoral en menos de dos años los veracruzanos estaremos viviendo nuevamente tiempos políticos electorales intensos, con miras a la renovación de los poderes del estado.Pronto se recrudecerá la lucha política, sobre todo al interior del partido mayoritario que es Morena, de donde saldrán cuando menos cinco políticos con aspiraciones sucesorias, acuerpados con padrinazgos de todo tipo, unos con más y otros con menos posibilidades, prometiendo una nueva etapa de transformación en el estado, seguridad, salud, empleo y todas las bondades que un político ofrece en el discurso, aunque en la práctica no cumpla con nada porque estando en el poder, surgen otras prioridades y además no hay quien obligue a la nueva autoridad a cumplir.Enrique Peña Nieto, en los tiempos del priismo aplastante, salió con la jalada de hacerse acompañar de un notario que daba fé de las promesas que iba haciendo en los recorridos de campaña. Para el ciudadano común eso obligaría al candidato a cumplir estando en el ejercicio del poder, nada, qué madres, un Notario solo da fe pública de lo que le piden y punto, entrega los instrumentos notariales, cobra su lanita y se va, no es autoridad que pueda sancionar incumplimientos. Peña les vio la cara a todos los que creyeron en ese garlito que usó para conseguir votos y ya.Lo que quisiéramos hacer notar más que nada, con estos APUNTES de fin de semana, es que los tiempos en política son muy volátiles, apenas estamos tomando posesión de un cargo (en el caso de los políticos) y ya tenemos que bajar la cortina, cuadrar números y prepararnos para entregar porque el plazo para el que fuimos contratados se está acabando.Antes el capital de un político se componía de las obras que había logrado hacer en su periodo, a favor de sus gobernados. Entre más obras materiales y sociales, el político era más fuerte, por el contrario quien no daba resultados era desechado. Hoy parece que la importancia radica en la cantidad de dinero que político logró obtener a su paso por la administración pública, se les califica por su capacidad para el ejercicio de la corrupción en todas sus modalidades; por los ranchos que logró comprar; las mansiones que se construyó; los capitales que acumuló en bancos locales y extranjeros; por las flotillas de vehículos del año y en fin, en función de la fortuna adquirida. Y desde que esto comenzó a funcionar de esta manera no cambia, por más promesas que se hacen, por mas códigos de conducta y manuales para la honestidad, al final sale airoso, el más competente para saquear continúa acumulando cargos dentro de la administración pública, en los tres niveles de gobierno.Los casos de políticos que van a parar a la cárcel son contados y se explican en función de traiciones como Emilio Lozoya, como el propio Javier Duarte, como la señora Rosario Robles, ellos cometieron el error de traicionar a alguien que se encumbró y la respuesta ahí está, pagando el costo de la deslealtad en chirona.El tiempo se va en un abrir y cerrar de ojos. Hoy somos, mañana ya no. Por eso parafraseando al maestro Pericles Namorado Urrutia, a quien me hizo el favor de recordar el compañero periodista tuxpeño Bernardo Gutiérrez: todo lo que hagas malo en este mundo, en este mundo lo pagas. Y no es solo para creyentes religiosos, es una regla de oro de la vida real.En ceremonia especial celebrada la tarde de ayer en la ciudad de México, Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, entregó la constancia que acredita a Federico Salomón Molina y a la Senadora por Veracruz, Indira Rosales San Román, como nuevo Presidente del CDE del PAN y Secretaría General del CDE veracruzano. El Partido Acción Nacional (PAN) tiene que rescatar esa autonomía institucional y el respeto por las instituciones, y convertirse en la expresión ciudadana ante el intento avasallador de un partido de estado, aseguró el entusiasta exdiputado local panista Jesús Moreno Frías.El panista, con más de 40 años de militancia en el blanquiazul, advirtió que algunos de miembros de la dirigencia “saltan y lo toman como un instrumento para enriquecerse”.En entrevista, con motivo del cambio oficial de dirigencia estatal, quien fuera uno de los ideólogos del partido en la entidad veracruzana, conminó a todos los militantes a fortalecer a este instituto político que tiene unos 80 años en el escenario político nacional y que ha sobrevivido a lo largo de su historia los embates de los gobiernos en turno. Destacó que en los 40 años que lleva militando en el PAN, “he visto que muchas personas, vengan de donde vengan, lo han utilizado como un instrumento para enriquecerse, para ostentar el poder y sobre todo para hacer enlaces con el partido en el poder, llámese Morena, llámese PRI o como se llame”.Sobre el particular abundó que este enlace siempre se ha dado entre el PAN y los gobiernos en turno, “pero había respeto y autonomía, había respeto en la vida interna. Había respeto y no persecución, como hoy se da a estas alturas”, recalcó.Dejó en claro que el poder se notaba “cuando atacaban a nuestros símbolos (en clara referencia a la muerte de Manuel Clouthier) pero ahora se está volviendo un trampolín del partido de estado”, subrayó.Ante este panorama, hizo un llamado a la nueva dirigencia estatal, debe respetar las instituciones, respetando los tiempos, y los instó a rescatar al partido y a su militancia y, sobre todo, convertirse en el verdadero partido, que esté enlazado con la ciudadanía y darle mayor espacio a los ciudadanos, así como una mayor intervención en la economía.Nos lo informó el destacado abogado veracruzano Tomas Mundo Arriasa: la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró a México responsable de graves fallas en la investigación de la muerte de la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa, ocurrida el 19 de octubre de 2001. Por ello, ordenó al estado mexicano a reabrir las indagatorias del caso en término pertinente; investigar y eventualmente a juzgar a los posibles responsables de su muerte; realizar un acto público de responsabilidad internacional y crear un reconocimiento en materia de defensa de derechos humanos que llevará el nombre “Digna Ochoa y Plácido”En su resolución (aprobada el pasado 25 de noviembre pero que se hizo público hoy), censuró que los responsables de la investigación hayan desestimado causales de su muerte (como su desempeño profesional) y hayan dejado correr versiones “para proyectar una imagen de la señora Digna Ochoa como una mujer poco creíble y exagerada, lo cual llevó concluir que habría cometido un suicido producto de una inestabilidad emocional”.,A lo largo de una detallada reconstrucción de las insuficiencias y errores en las investigaciones la CIDH subraya que “México también violó el plazo razonable por la investigación y judicialización de los hechos relacionados con la muerte de la señora Digna Ochoa el 19 de octubre de 2001(...)”. Incurrió en violaciones al derecho a la honra de la defensora en la deficiente investigación de los hechos que rodearon su muerte, sino que tuvo continuidad y se vio exacerbada a través de un discurso analizado por agentes estatales encaminado a denostar su imagen pública, polarizar a la sociedad mexicana y sustentar ante la opinión pública la versión del suicidio, todo ello además haciendo uso de estereotipos de género nocivos.Como parte de sus resolutivos, la CIDH concluyó que el contexto en que falleció Ochoa se caracterizaba por la impunidad generalizada “por los homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos que ocurrían en la época de los hechos del presente caso en México y que vino precedida de años de amenazas ejecutadas contra ella”.A todos los colegas periodistas, columnistas, articulistas, propietarios de importantes medios donde se nos publica, reporteros, miembros de diversas organizaciones, que nos han brindado su apoyo de distintas maneras, con motivo del famoso video en el que se nos amenaza junto con otros compañeros, les agradezco infinitamente su sentido gremial y su solidaridad. La declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que sus enemigos políticos utilizan el asesinato de periodistas para atacar a su gobierno, fue criticado por el presidente de la Comisión de Atención y Protección de Periodistas en el Congreso Local, Jaime de la Garza.