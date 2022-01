Ahora, otro video anónimo destapa a Zenyazen

Verdadero revuelo causó ayer por la tarde la irrupción en las redes sociales de un video promocional de la imagen del secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, que en forma inmediata se interpretó como su destape a la candidatura de Morena a la gubernatura del estado para 2024, ¡pero que él no conocía!De acuerdo a fuentes allegadas al funcionario consultadas por el columnista, el video “Zenyazen Lovers”, de un minuto y 42 segundos, lo agarró por sorpresa y cuando le informaron y reaccionó ya había invadido el espacio cibernético.De muy buena factura, incluso con un fondo de música norteña y letra de una canción que lo exalta, el secretario, originario de Río Blanco, se ve lo mismo con el gobernador Cuitláhuac García que con el presidente López Obrador, en sus tareas del sector educativo, levantando pesas, chutando un balón frente a un portero o golpeando un saco de boxeo.Tan pronto me llegó y lo vi lo interpreté como un destape como aspirante a la candidatura, pero quise estar seguro de manejarlo así y entonces acudí a una persona cercana a él y le pedí que me informara cuál era el propósito del video, por qué ayer y si era su destape.Grande fue mi sorpresa cuando me aclaró que ellos no lo habían hecho, que no sabían quién era el autor y que el secretario lo desconocía, hasta que le informaron.En “Prosa aprisa” de ayer comenté que en un video anónimo mencionan que el secretario contrató como asesor a un hijo mío con un sueldo de 75 mil pesos mensuales. “Es evidente que quien ordenó hacer el video no quiere a Zenyazen. Con la mención que le hacen y el señalamiento es obvio que lo quieren contraponer con el gobernador diciendo que le paga al hijo de uno de sus críticos”, apunté.Horas antes del nuevo video, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVI Legislatura, Juan Javier Gómez Cazarín, en su cuenta de Facebook publicó un mensaje en alusión al primer video, en el que también lo amenazan, y le envió un mensaje a Zenyazen.“¿Miedo a dejar de vivir?¿Miedo a las calumnias?¿Miedo a las amenazas?¿Miedo a dejar lo que tengo? (si el puesto es prestado)No. No tengo miedo. No voy a tener miedo.Nunca voy a tener miedo de hacer lo que me gusta hacer, porque no le quito nada a nadie. Yo solo busco ser feliz y ayudar, en el camino, a que otra gente sea feliz.A lo que hay que tenerle miedo es a desaprovechar la vida que Dios nos dio.P. d. Zenyazen, compañero de lucha, amigo combativo de mil batallas, compadre: a lo mejor muchos no entienden que nuestra lucha no es por buscar puestos. Tampoco saben que llevamos juntos en esta transformación desde hace años.Les falta profesionalismo y dejar de escribir estupideces por unas cuantas monedas. Abrazo, hermano!Respaldo y apoyo a los periodistas que también son amenazados de manera cobarde.Miedo al miedo mismo, que nos paraliza y no nos deja ir con Tokio!! Zenyazenlovers Escobar García ”.Es más que obvio que con los videos anónimos alguien que tiene recursos para hacerlo pretende agitar y enturbiar las aguas políticas y mediáticas, hacer chuza con quienes considera enemigos o le resultan incómodos y de paso causar confusión e inestabilidad política en el gobierno del estado.Ayer, el gobernador Cuitláhuac García restó importancia al primer video dirigido contra el exgobernador Miguel Ángel Yunes, en el que se descalifica a periodistas críticos del gobierno y se amenaza a alcaldes y funcionarios. Lo calificó de “ridículo”, aunque comentó que la Policía Cibernética ya investiga.Destacó el hecho de que también haya desestimado que Yunes esté tramando un “baño de sangre”, como se dice en el video, aunque reconoció que mantiene y sostiene diferencias con él.Con su declaración dejó en claro que esta vez no cayó en el juego de quienes pretenden conflictuarlo con su opositor político, de hacerlo que se pronunciara contra periodistas críticos y de confrontarlo con uno de los secretarios de su gobierno.Por lo que hace a los periodistas señalados en el primer video, aparte de organismos nacionales e internacionales que tomaron cartas en el asunto, ayer también la Secretaría de Gobernación intervino.Lo cierto es que el Gobierno del Estado lleva ya dos semanas enfrentando escenarios complicados, que iniciaron con la aparición de cadáveres en el municipio de Isla y luego el video de un grupo de la delincuencia organizada con señalamientos contra el secretario de Gobierno Eric Cisneros.Las diversas acciones de inconstitucionalidad 51/2021 (del PRI, PAN, PRD y MC) y 61/2021 (de la CEDH) que han sido admitidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la ley de ultrajes a la autoridad están siendo retardadas tanto en sus procesos como en sus resoluciones, a pesar de que se trata de acciones encaminadas a tutelar derechos humanos de las personas que están sufriendo prisión preventiva, recibiendo trato de sentenciados condenados, lo cual es muy grave.La dilación en la que está incurriendo la Corte es tan grave que violenta garantías individuales que se encuentran contenidas en el artículo 1° párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se prevé que: " Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad...".Estas garantías están siendo pasadas por alto por el máximo tribunal pues está dilatando mucho las resoluciones pendientes, con pleno conocimiento de que por ese delito propuesto por el gobernador Cuitláhuac García están detenidas varias personas sufriendo prisión, lo cual es un acto irreparable (el artículo 17 constitucional establece que todas las personas tienen derecho a que se les administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla, emitiendo sus resoluciones de manera pronta completa e imparcial”.La demora de la Corte deja ver la parcialidad de su actuación, así como su sumisión ante el Poder Ejecutivo Federal. Entonces cuál Estado de Derecho para los gobernadores y sobre todo cuál división de poderes.Qué duda cabe que uno de los nombramientos más acertados del alcalde de Xalapa Ricardo Ahued fue el de Karla M. Rocher al frente del área de Cultura del Ayuntamiento.Filósofa, con experiencia en áreas de la Legislatura, de la administración municipal y estatal, pero también música, compositora y con gran sensibilidad artística, a la joven la caracteriza el entusiasmo que le pone a su trabajo. Ella es además la directora de la Tuna Femenil de la Universidad Veracruzana.Para este viernes organizó la exposición colectiva XalapArte 2022 en el Centro Recreativo Xalapeño, en la que se muestran 54 obras pictóricas de autores con quienes el alcalde Ahued busca iniciar una nueva etapa de impulso a la cultura.Dentro del programa preparado habrá espectáculo de fandango a cargo del Grupo Higueras y del Taller de Son Jarocho Culturaama y la Orquesta Cultura Danzón ofrecerá a los asistentes un recorrido por las mejores versiones de los danzones más representativos de México. Las actividades se iniciarán a las 6:40 de la tarde.Exponen los artistas Carlos Cano, Édgar Alegre, Hugo Curiel, Inés Barreda Martínez, Lenin Hernández, Lorena Bonilla, Marco Campuzano, Marco Curiel, Marco Venerozzo, Martha Padilla, Miguel Curiel, Salvador López y Vicent Curiel.Karla M. Rocher ha informado que el Centro Recreativo cuenta con suficiente espacio y ventilación respecto a las medidas para prevenir la propagación del Covid y recomienda a los asistentes asistir con toda la protección recomendada.