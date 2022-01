Gobernará desde el más allá

“No se puede callar, por educación,

lo que con educación se puede decir”

José Luis Melgarejo Vivanco

La tarde del pasado viernes fue de mucha tensión entre los miembros de la alta burocracia morenista, Las filtraciones a través de las redes sociales que hablaban de un posible confinamiento de emergencia del primer mandatario en el Hospital Central Militar donde lo estaban atendiendo tensaron los nervios. Y como así se estilan estas cosas, en este país, los rumores se soltaron en todos los sentidos, pero teniendo como tema central la salud del presidente.Jamás le hemos deseado mal a nadie, menos la muerte, nuestra línea crítica en el ejercicio periodístico se ajusta al rigor que la profesión exige: si alguien hace mal su trabajo en el que va de por medio el manejo de los recursos públicos, es donde nos lanzamos a exigir que se corrija el asunto porque se trata de dinero de los contribuyentes, nuestro, dinero que se debe destinar a la realización de obras de beneficio colectivo: los fondos públicos deben regresar al pueblo convertido en obras, si no es así los periodistas tenemos el compromiso social de exigir que se rescaten, si es que se desviaron, o que se devuelvan si los tratan de robar.Nos preguntábamos la tarde del viernes ¿qué pasaría si el Presidente de momento por cuestiones de salud se ve imposibilitado para continuar en el cargo, o de plano fallece? Dios nos libre porque en las condiciones en que estamos, militarizados, lo más seguro es que las fuerzas armadas tomaran el poder y, “por el bien de la nación” se hicieran cargo del país. Ya será el Congreso el que decida, de acuerdo a derecho, lo que procede; lo que si pasaría es que tiempos sombríos nos llegarían sin ninguna duda, y nadie, ningún mexicano queremos que eso suceda.Pero con el antecedente de un padecimiento de hipertensión más un infarto que sufrió, hicieron que cuando la información se fue haciendo más sólida en torno a la presencia en el nosocomio de AMLO, los temores fueran mayores.Un comunicado oficial nos tranquilizó: el Presidente se había internado para un chequeo de rutina y ahí los médicos que lo atienden habían decidido practicarle un cateterismo, procedimiento que se hace para checar las condiciones en que se encuentran las venas que van al corazón. Tras la intervención, que al parecer es de rutina para los casos de quienes tienen padecimientos ligeros como es el del presidente, todo salió bien y López Obrador se encontraba en recuperación, bien.La mañana del sábado ya de regreso en Palacio Nacional, luego de haber pasado la noche en el Hospital Central Militar, donde fue sometido a un cateterismo, el presidente López Obrador dirigió un mensaje al pueblo de México. En un video difundido en sus redes sociales, el presidente informó que el procedimiento estaba programado desde hace 15 días, sin embargo, se contagió de coronavirus y debió esperar a que superara la enfermedad.En el video, informó también que, por sus antecedentes de infarto e hipertensión, tiene preparado un “testamento político” para que se garantice la gobernabilidad en caso de muera siendo presidente... Bueno esa ya es una extra que nos echamos porque el asunto del testamento presidencial seguramente estará en el ojo de los analistas políticos como tema central, quién sabe qué tiempo más, lo importante es que todo sigue en paz y AMLO, con todo y detractores. Bien... ¿Quiere gobernar desde el más allá?.En virtud de los acontecimientos políticos, sociales y personales que se han dado en torno al nombramiento del nuevo Director o Presidente del COMUDE de la comuna xalapeña, hay que recordarle al presidente Municipal Ricardo Ahued, de quién nos consta, siempre ha sido respetuoso de la normatividad, que para tal efecto, existe la Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte del Estado de Veracruz, la cual establece en sus artículos 27,28 y 29, cómo se debe integrar la Comisión que el cabildo legitime de una terna propuesta por el Presidente Municipal, de esa terna el cabildo elegirá quien reúna los requisitos establecidos entre los que destacan el perfil, la experiencia y conocimiento en el área y probada calidad moral del nuevo titular. De la misma manera se deben contemplar al mismo tiempo los recursos que deberán destinarse para la buena función del área.No se debe designar o nombrar en el cargo a quien por intereses, personales, de poder, amistad, influencia, simple dedazo o que sea simpático, sino a quién realmente cubra lo establecido por la Ley antes mencionada, conozca todo el Municipio, hasta sus últimos rincones incluyendo las congregaciones, sea bien visto por la ciudadanía xalapeña y realice una importante tarea transversal con todos los directores municipales de todas la áreas, entienda de planeación, en donde es muy importante el seguimiento y la evaluación.En Xalapa hay varios ciudadanos que reúnen estos requisitos, hay una gran cantidad de IES con licenciaturas relacionadas con la Actividad Física, Deporte y la Recreación y además Xalapa lo merece. Con la ley en la mano el alcalde Ricardo Ahued tomará la decisión y enviará al cabildo la mejor terna dando al deporte la importancia que merece en la Atenas Veracruzana.Como es por todos sabido, en el mundo de la grilla veracruzana, de los partidos que estuvieron apoyando candidatos en alianza durante la pasada elección (PAN, PRI, PRD), que el que más muestras de recuperación da es Acción Nacional. Hace unos días en la sede nacional de ese partido Marko Cortés, presidente del CEN de Acción Nacional tomo protesta Federico Salomón Molina, como Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, e Indira Rosales San Román, como Secretaria General, con lo que se concretó el proyecto político de los Yunes del estero, quienes así y a través de Tito Delfín Cano, se hicieron de la presidencia estatal de ese partido en Veracruz, con el apoyo mayoritario de la militancia. El pasado viernes Rafael Palacios, delegado del Comité Ejecutivo Nacional, también tomó protesta a los integrantes de las diferentes secretarías. Se designó a Juan Manuel Unanue, coordinador de alcaldes, síndicos y regidores en el estado de Veracruz; Marijose Gamboa, coordinadora de diputados federales; Enrique Cambranis Torres, coordinador de diputados locales del PAN, y a Miguel Hermida en la secretaría general adjunta de CDE.Posteriormente el delegado tomó protesta a los diferentes secretarios que integrarán el CDE del PAN: Luz Alicia Delfín Rodríguez, Fortalecimiento Interno; Benito Requejo Fox, Formación y Capacitación; Ramiro Iván Platas Córdoba, Afiliación; José Enrique Ruiz Ruiz, Electoral; Oscar Saúl Castillo Andrade, Vinculación; Arián Gabriel Hernández, Acción Gubernamental; Monserrat Ortega Ruiz, PPM; Pablo Alejandro Cárdenas Tejeda, Acción Juvenil...En la historia del PAN en Veracruz nunca habían estado tan de acuerdo doctrinarios y pragmáticos, con que el partido cuente con la guía moral de uno de sus más distinguidos militantes, el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Con lo anterior y el triunfo de Patricia Lobeira en la presidencia municipal de la ciudad más importante del estado, el puerto de Veracruz, se advierte un PAN remasterizado, cuya recomposición y fortalecimiento se reflejará en el próximo proceso electoral.Otro partido político que se debe tomar en cuenta por los extraordinarios resultados que ha tenido en los últimos procesos electorales, es Movimiento Ciudadano, el partido que fundó y dirige el veracruzano Dante Alfonso Delgado Rannauro, convertido hoy en la tercera fuerza electoral nacional con miras, como lo advierte el propio Dante, de ganar en el 24 la presidencia del país. Movimiento ciudadano ha ido avanzando con cuadros distinguidos de distintos estados y capitales del país, como Jalisco, Nuevo León, Monterrey y otros más donde han logrado ganar, además de una bancada en el Congreso y en el Senado, de gran peso político, tribunos profesionales, cultos, con experiencia y vocación en el servicio público, que buscaron el apoyo de MC porque se trata de una opción distinta de partido alejado del populismo y las guerras intestinas.Movimiento Ciudadano ofrece, a quienes demuestran tener un proyecto político bien definido en favor de la ciudadanía, apoyo, orientación y nuevas ideas para personas jóvenes con aspiraciones de servir con honestidad y claridad de rumbo hacia el progreso.El último caso que conocemos es el del actor Roberto Palazuelos, quien anda muy entusiasmado ya que sus aspiraciones políticas las ha confiado precisamente a Movimiento Ciudadano (MC) y va por la gubernatura de Quintana Roo. Palazuelos dio la sorpresa a través de la página de Facebook del partido Movimiento Ciudadano donde se anunció que el actor Roberto Palazuelos se registró como Precandidato a Gobernador del Estado de Quintana Roo.En dicho registro estuvo acompañado de Dante Delgado, Coordinador Nacional de MC e Ivonne Ortega, quienes aseguraron que este personaje sería "la única opción política como verdadera oposición capaz de defender a las familias y procurar su bienestar. Cabe mencionar que, las precampañas de la candidatura a gobernadora o gobernador empiezan este 23 de enero y concluirán el 10 de febrero... Adelante con Dante.El implante exitoso de un corazón de cerdo a un humano alienta las expectativas de muchos que vemos, en esa alternativa una esperanza de vida. Si porque además ya hicieron un trasplante de riñón y van por los hígados, seguramente serán los más cotizados... 