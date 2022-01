Morena: cateterismo cardiaco

Hace tres semanas, en Twitter, el ex candidato presidencial del extinto partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri, publicó que “el partido Morena va a desaparecer en cuanto se retire (si es que se retira) o desaparezca del escenario su dueño único y funesto cacique”, en clara alusión al presidente Andrés Manuel López Obrador.Los detractores del ahora diputado federal y coordinador de Medio Ambiente, Sustentabilidad y Cambio Climático del PAN reaccionaron virulentamente en contra del ex titular del Instituto Nacional de Ecología, cargo que ocupó de 1994 a 1997, cuando dependía de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en el sexenio del ex presidente Ernesto Zedillo.“Con todo y corridas de toros te desapareceremos el 2024… guarda este tuit, ni para pluris van a quedar”, escribió un usuario con la cuenta @LuciferSariel66. Otro le atribuyó que escribe cualquier tontería para cubrir los 10 tuits que le exige el empresario Claudio X. González por día. “Un tuit, una croqueta”, escribió otro.Las burlas llegaron al punto de comparar a Quadri, de 67 años de edad, con el personaje “Chaparrón Bonaparte” de Los Chifladitos, el cual fue protagonizado por el difunto comediante Roberto Gómez Bolaños, quien en vida manifestó sus preferencias políticas por el PAN.Sin embargo, ahora que este viernes el presidente López Obrador fue internado en el Hospital Central Militar para practicarle un cateterismo cardiaco, algunos politólogos analizaron los posibles escenarios en caso de que el fundador y líder moral de Morena llegara a faltar.Y es que en un videomensaje que grabó al retornar a Palacio Nacional, el propio mandatario hizo alusión a que ya tenía listo un “testamento político” en caso de que perdiera la vida, aunque afirmó que hay Presidente para consumar la transformación del país.“Yo tengo testamento político, no puedo dejar de gobernar un país en un proceso de transformación, no puedo actuar con irresponsabilidad, además, con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida, cómo queda el país, tiene que garantizarse la gobernabilidad. Entonces tengo testamento para eso. Afortunadamente no creo yo va a necesitarse y vamos a seguir juntos, queriéndonos mucho, porque amor con amor se paga, y así como ustedes me quieren yo los quiero a ustedes”, expresó.Reveló que el segundo padecimiento de Covid-19 retrasó el cateterismo que tenía programado, y que los médicos ya le permitieron retomar su vida con normalidad, por lo que volverá a las actividades de gobierno y a las giras por el país los fines de semana.“Los médicos me autorizan que puedo hacer mi vida normal, es decir, que me voy a aplicar a fondo, y que hay Presidente para un tiempo, el necesario, el indispensable, el básico clásico para llevar a cabo los cambios, la transformación”, señaló.Pascal Beltrán del Río, analista político y director del diario Excélsior, publicó en Twitter: “Con todo respeto para el presidente López Obrador, su ‘testamento político’ sale sobrando. Ojalá que nunca le ocurra nada, pero si sucediera –el tema lo puso él sobre la mesa, no yo–, la Constitución dispone qué pasaría, no él. Esto es una República, no una monarquía hereditaria”.¿Quién sería su albacea fiel y con gran ascendiente que pudiera hacer que se cumpliera cabalmente su “testamento político”? El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sería por ley el presidente provisional, pero el sustituto que concluyera el sexenio tendría que ser designado por el Congreso de la Unión. ¿Quién sumaría más apoyos de diputados y senadores: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal? Y en este nuevo escenario quiénes serían los candidatos de Morena a la Presidencia de la República y a las gubernaturas de 2024, entre ellas la de Veracruz? ¿Se pondrían de acuerdo los grupos radicales y los moderados del partido guinda o se desatará el canibalismo político?Por cierto, ayer publicó el diario EL UNIVERSAL que al menos 30 de los 61 senadores de Morena, entre ellos los veracruzanos Gloria Sánchez y Ernesto Pérez Astorga, se reunirán el próximo viernes para desconocer la Comisión Especial para Investigar Abusos de Autoridad en Veracruz, cuya creación consideran que fue ilegal al no haber sido consultada en el grupo parlamentario ni votada por el pleno del Senado y sólo fue avalada por el líder de la bancada Ricardo Monreal el 23 de diciembre del año pasado, un día después de la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, José Manuel del Río Virgen, acusado de la presunta autoría intelectual de Remigio Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera, ejecutado el 4 de junio de 2021.El vocero de los senadores morenistas, César Cravioto, declaró al diario capitalino que dicha comisión fue creada para “estar golpeteando al gobernador de Veracruz”, Cuitláhuac García, mientras que la senadora por Guanajuato, Antares Vázquez, acusó que el único propósito de la comisión es usar al Senado para “golpear a un gobierno legalmente constituido y que está trabajando bien”, por lo que se trata de un asunto político contra el mandatario estatal.Según el senador Cravioto, no está en duda la continuidad de Ricardo Monreal en la coordinación del grupo parlamentario. “No estamos poniendo eso en la mesa”, puntualizó.El encuentro de los senadores morenistas inconformes con la comisión especial sobre Veracruz, que tendrá como lema “Somos leales al proyecto de la 4ª Transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador”, se llevará a cabo en el Senado de la República, un día antes de que inicie la reunión plenaria de la bancada de Morena, que se realizará el 29 y 30 de enero.Entre los senadores que firman el acuerdo para reunirse el próximo viernes, están integrantes del ala radical del grupo parlamentario, como César Cravioto, Antares Vázquez, José Narro, Malú Micher y Nestora Salgado.También participarán Mónica Fernández, Higinio Martínez, Susana Harp, José Antonio Álvarez Lima, Napoleón Gómez Urrutia, Ana Lilia Rivera y Héctor Vasconcelos, José Luis Pech, María Celeste Sánchez, Rosa Elena Jiménez, Arturo Bours, Gilberto Herrera, Bertha Caraveo, Blanca Estela Piña, Rafael Espino, Arturo del C. Moo Cahuich, Eva Galaz, Daniel Gutiérrez, María Antonia Cárdenas, Ovidio Peralta, María Merced González, Gerardo Novelo, Martha Guerrero y los veracruzanos Ernesto Pérez Astorga y Gloria Sánchez."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "