El futuro es de los jóvenes

Siempre hemos pensado que en este país pocas oportunidades se les da a los jóvenes para participar en tareas importantes como es la de gobernar, legislar u ocupar puestos importantes donde se tomen decisiones que impacten a un sector de la población. Uno de los principales factores que hicieron que el PRI desapareciera fue precisamente la falta de nuevos cuadros, de nuevas generaciones que fueran supliendo a quienes por el desgaste natural del poder se convirtieron en estorbos para ese partido. Los políticos que llegaron a la cúpula del PRI hace cuarenta años, se dedicaron a bloquear a los jóvenes y cuando los necesitaron ya andaban en otros partidos o habían desistido de participar en la vida política de su municipio, estado o en la de su país.Contados, en el caso Veracruz, fueron los jóvenes que por méritos propios lograron colarse y hacer carrera política exitosa, los que tuvieron oportunidad eran los hijos de los políticos importantes.Cuando el PRI veracruzano comenzó a caer, a fracturarse, en tiempos de la conclusión de la administración de Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán llegó rodeado por un grupo de jóvenes como Jorge Carvallo Delfín, Erick Lagos Hernández, Carolina Gudiño Corro, Javier Duarte de Ochoa, Vicente Benítez Hernández, Edgar Spinoso Carrera, Salvador Manzur y otros con los que Fidel perdió la elección con el panista Gerardo Buganza y Salmerón, solo que Fidel se puso al frente de la operación “agandalle”, y con el oficio político que le sobraba y las mañas de toda una vida en cuestiones electorales, le dio madruguete a Buganza y se levantó con el triunfo, o se lo arrebató.Fidel gobernó con la ayuda de los jóvenes antes mencionados, los que le ayudaron no a realizar una obra política o social en favor de los veracruzanos, no, su aprendizaje fue sobre las mil y una forma de obtener recursos provenientes de los fondos públicos; sobre cómo hacer cualquier cantidad de negocios al amparo del poder. Aprendieron a disfrutar de la vida con cargo a los fondos del estado, abusaron tanto del poder que para hacer ganar a Javier Duarte de Ochoa les costó un ojo de la cara. Los tiempos del PRI se aproximaban a su fin gracias a la pandilla de jóvenes que Fidel Herrera enseñó a hacer política para beneficio propio y al siguiente sexenio vino la debacle. Miguel Ángel Yunes Linares, con fama de hombre duro en el ejercicio del poder, se convirtió en el vengador para los veracruzanos, ganó la elección gracias al hartazgo de los paisanos que cada sexenio veían salir nuevas comaladas de millonarios y por otro lado la violencia, la miseria y el rezago se recrudecían, resultado de los malos gobiernos priistas.Pero los jóvenes de la “fidelidad” no son a los que nos queremos referir hoy, no quisiéramos mencionar a todos aquellos que se dedicaron al estudio, se prepararon en la academia con especialidades y doctorados, muchos de ellos con la esperanza de convertirse en importantes funcionarios, titulares de dependencias del estado o la federación, donde pudieran desarrollar a plenitud lo que habían aprendido en las aulas para regresar al pueblo lo que el pueblo había invertido en ellos. Luego, con un proyecto político bien definido buscar ascender en la escala hasta llegar a ocupar los más importantes espacios de la vida pública de Veracruz y de México. Lástima, no pudieron porque no se los permitieron los miembros de la vieja clase política enquistada en el poder.Lo ideal para el progreso de un estado o un país como el nuestro, es que esos jóvenes, arropados por el consejo sabio y de experiencia política de los viejos, alcancen el poder y comiencen a hacer realidad su propio proyecto orientados siempre por el sabio consejo del senado. Por cierto, ¿se habrá preguntado qué sigue para los jóvenes que hoy nos gobiernan o forman parte de ese equipo en Veracruz?, ¿tendrán aspiraciones?, ¿estarán pensando en hacer las cosas bien para subir otro u otros escalones?; ¿dónde los ubicaría usted en un futuro inmediato, al finalizar este sexenio?...El asunto de los periodistas sacrificados en función de su trabajo es un problema que se extiende por todo el país. La periodista Lourdes Maldonado fue asesinada en Tijuana, Baja California, la noche de este domingo. Es la tercer persona periodista asesinada esta semana, tras el homicidio de Alfonso Margarito Martínez Esquivel (también en Tijuana) y de José Luis Gamboa Arenas (en Veracruz).El cuerpo de Lourdes fue encontrado en su propio vehículo con disparos de arma de fuego, cerca del fraccionamiento Las Villas, reportó el semanario Zeta. Las primeras versiones indican que Maldonado recibió un disparo en la cabeza y que al momento de llegar la atención médica ya no contaba con signos vitales, reportóEliott Valdez a la Octava.Maldonado López había ganado recientemente un proceso que había emprendido contra el exgobernador Jaime Bonilla Valdez, propietario de la empresa de comunicación PSN, por adeudos laborales, ya que la periodista laboró para dicha empresa. Incluso esa misma semana la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje había ordenado el embargo mercantil de la empresa PSN a favor de Lourdes Maldonado.En 2019 la periodista acudió a la conferencia mañanera en Palacio Nacional donde le manifestó al presidente Andrés Manuel López Obrador la situación laboral que estaba pasando y pedía justicia, ya que desde ese tiempo temía por su vida.El exterminio de los comunicadores toma tintes alarmantes. En el gremio hay incertidumbre y los comentarios en torno a este gravísimo asunto se hacen en corto, o en voz baja, el temor hace presa de los profesionales de la comunicación.Familiares de personas desaparecidas protestaron en el Congreso Local en víspera de la comparecencia de la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns. La manifestación comenzó a las 09:00 horas en la entrada principal del Palacio Legislativo, al cual llegaron con pancartas con los rostros de desaparecidos, y desde ahí señalaron que la funcionaria tiene rezagadas las investigaciones de personas desaparecidas, desprecia las reuniones con ellas y delega los trabajos de exhumación de restos en fosas clandestinas.“A la Fiscal General la reprobamos, los desaparecidos no le interesan, ha delegado los asuntos que tienen que ver con entregar cuerpos, que se han exhumado en fosas clandestinas. Ella no interviene en nada de desaparecidos, no nos ha recibido, ella ha puesto una distancia entre ella y nosotros, no le interesa el tema”, dijo María Elena Gutiérrez, representante del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas. María Elena, que busca a su sobrino Rafael Espinosa, desaparecido desde 2013, lamentó que, con la excusa de la pandemia, el gobierno de Veracruz ponga semáforo verde cuando se trata de mítines políticos, poner pistas de hielo; pero cuando se trata de reuniones con desaparecidos entonces hay semáforo rojo.Las familias de desaparecidos entregaron un oficio, con una batería de once preguntas a diputados que ingresaban al recinto legislativo, para que las hicieran suyas y las presentaran durante la comparecencia. Algunos tuvieron la cortesía de bajar los vidrios de sus vehículos de lujo, para tomar los oficios de las familias, y otros pasaron de largo: “Hay una diputada a la que le hablamos para que nos recibiera y habláramos de las preguntas que teníamos hacia la Fiscala, y nos rechazó, dijo que mejor hiciéramos una reunión posterior”.En Venezuela Hugo Chávez hizo un testamento momentos antes de su muerte por cáncer. En Venezuela Hugo Chávez hizo un testamento momentos antes de su muerte por cáncer. En el documento daba la instrucción de que en cuanto falleciera asumiera el cargo Nicolás Maduro, el tiempo que fuera necesario. ¿El testamento de AMLO será algo parecido?