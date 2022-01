1.- El ministro Mario Pardo Rebolledo propuso al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambiar la pregunta para la revocación de mandato, eliminando el concepto de “ratificación” del actual presidente.[Licenciatura en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de 1979 a 1984. Fecha de Titulación: 16 de abril de 1986, con la tesis:” La reclamación electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Tesis laureada con Mención Honorífica. -Expresó en su unción como Ministro de la SCJN: “Mi único e indeclinable compromiso es con la justicia; mi único e indisoluble vínculo es con la Constitución; y mi único y más caro objetivo es servir a mi país”, apuntó el nuevo Ministro, quien se convirtió en el onceavo miembro del Pleno del Alto Tribunal, tras obtener el aval del Senado de la República por amplia mayoría, 97 de 114 votos.][Pardo Rebolledo nació Nació en Xalapa, Veracruz, el 1 de febrero de 1961]“...En el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 151/2021, promovida por diputados de oposición, Pardo analiza el marco constitucional de la ratificación de mandato y advierte que “no tiene el alcance de desnaturalizar el ejercicio, ni menos de aceptar una interpretación que implique una consulta para la permanencia en el cargo o ratificación de éste.”Así propone declarar la invalidez del artículo 19, fracción V de la Ley Federal de Revocación de Mandato, en su porción que establece "o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo”.Pardo señala que es preciso eliminar de este ejercicio cualquier aspecto que pueda prestarse a malentendidos: "El sistema normativo, en los términos en que fue aprobado por el legislador ordinario, contiene cierto sesgo o tendencia que llevarían a interpretar el mecanismo no sólo como uno de revocación de mandato, sino también como un ejercicio o consulta sobre la permanencia en el cargo o la ratificación del mismo; aspectos que se apartan del diseño del mecanismo de revocación de mandato”.Y para aclarar paradas de una vez, “...Sobre el tema del presupuesto, el proyecto señala que la ley no establece que el Congreso de la Unión deba otorgar un presupuesto adicional al Instituto Nacional Electoral (INE) para que realice la revocación de mandato."La Constitución Federal no establece una obligación expresa para el Congreso de la Unión para regular y proveer el presupuesto que el INE requiera para llevar a cabo el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024...", explica. a 5 preguntas eléctricasEste tema aparece en el número 19 de la lista de asuntos para el Pleno, por lo que será votado apenas la SCJN termine de resolver otras controversias, lo que podría suceder a finales de este mes.Para ser aprobado, el proyecto de Pardo necesitará de una votación calificada de al menos 8 de los 11 integrantes del Pleno.2.- Recibo de los Pagos prediales municipales: Si hubiere un concurso hipotético para saber cuál de los 212 Ayuntamientos del estado es el que expide los recibos más ralos, feos en su texto, de papel corriente y difíciles para ser archivados, no habría quien le ganara al Ayuntamiento del puerto de Veracruz. [dícese que fue el primer Ayuntamiento de América, y no hay que dudarlo].Ya ni la “amuelan”: Le dan al usuario pagador, un simple papel de la máquina que expide notas, como cualquier café, restaurant o negocio. Obvio: No es papel membretado y sin sello alguno de la Institución que lo entrega.Pero que tal el gasto para el Carnaval....3.- Cómo protegerse de la radiación de los celulares:Los expertos sugieren las siguientes prácticas para limitar la exposición innecesaria a la radiación de los celulares:Desconéctate del uso habitual de tu dispositivo tanto como sea posible.No mantengas tu teléfono junto a tu cuerpo, por ejemplo en tu bolsillo del pantalón.Usa el altavoz o un audífono cuando hagas llamadas.No duermas junto a tu teléfono u otros dispositivos.Mantén el teléfono en modo avión cuando no lo estés usando.P.D.- Roberto Rock L., periodista, anticipa una reforma que señala: Electrocutará al P.R.I.. ¿Será?"Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "