Seguimos siendo corruptos

Llegando a la presidencia se acabó la corrupción, dijo en campaña el presidente López Obrador, como otras tantas cosas que ofreció y no ha podido cumplir. Y era ilusorio o ingenuo pensar que con su sola llegada se terminarían prácticas enquistadas en el aparato gubernamental, en la iniciativa privada, entre la sociedad en general, que pasaron a formar parte de nuestro día a día y se asumieron como conductas normales, que por supuesto no lo son.Una “mordida” a un oficial de tránsito a cambio de dejarnos violar el reglamento porque nos pasamos un alto; una lanita para “el chesco” en una oficina pública a cambio de que nos tramiten un documento con rapidez; un regalito a la guapa empleada de un banco para saltarnos la cola y pasar primero; un “moche” a cambio de que nos den los puntos de una convocatoria para ganar sin problema una licitación y así, desde hace muchos años los mexicanos hemos practicado la regla de “con dinero baila el perro.”Poco que sea, mucho o millones de dólares, mal habidos todo es corrupción, las cosas debieran caminar solitas, ajustándose a las reglas a veces no escritas pero que todos conocemos, evitando que se siga actuando al margen de la honradez y la moralidad con tal de conseguir lo que podemos obtener con paciencia, obedeciendo las normas y poniendo empeño para ganar honradamente nuestros ingresos.El periodista Leo Zuckerman, en su columnaJuegos de poder” se refiere a este lamentable asunto equiparable a un cáncer social que nos afecta.“Es una vergüenza: México es uno de los países más corruptos del mundo –afirma Zuckerman-. En lugar de estar mejorando, nuestro país cada vez está peor en este particular problema. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), publicado por Transparencia Internacional, México cayó un punto en un año; de una calificación de 30 pasamos a 29, esto en una escala que va de cero (la mayor corrupción) a cien (la mayor honestidad). Ocupamos, luego entonces, la posición número 135 de 180 países evaluados.”“Somos el país más corrupto de las naciones que pertenecen al llamado G20, grupo de los veinte países más ricos del mundo que representan el 85% de la economía mundial. Somos el país más corrupto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, foro que integra a las 35 economías más desarrollas del orbe. Somos uno de los países más corruptos de América Latina, grupo de naciones que comparten la misma geografía, etnicidad e historia. Estamos peor que Brasil, Argentina y Colombia. Ocupamos la misma posición que Honduras y Paraguay. De la región latinoamericana, sólo Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela están peor que México.”“El IPC se calcula a partir de las percepciones que tiene la gente de negocios y expertos de cada nación del nivel de corrupción que existe en el sector público.Lo que nos está diciendo este índice es que la gente que sabe cómo se hacen negocios y que conoce México es que tenemos uno de los gobiernos más corruptos del planeta.Por los niveles socio-económicos del país, deberíamos tener un sector público más honesto. Triste y penosamente, no lo tenemos.”“No es gratuito. Después de la transición a la democracia, los dos gobiernos panistas que tuvimos quedaron mucho a deber en materia de combate a la corrupción. Rápida y cómodamente, toleraron y hasta fomentaron los usos y costumbres deshonestos de los gobiernos autoritarios priistas. Luego, regresó el PRI al poder. Tanto a nivel local como federal, la corrupción se aceleró para alcanzar extremos nunca vistos.”“Por primera vez, nos enteramos de la sospechosa compra y financiamiento de una mansión lujosa por parte de un Presidente en funciones y su esposa. Por primera vez observamos el festín de enriquecimiento ilícito de gobernadores enloquecidos por el poder. Tanta podredumbre generó algo muy positivo, algo que tampoco habíamos visto. La corrupción nunca había sido percibida por los mexicanos como uno de los principales problemas del país.”“Desde 2015 –sigue explicando Zuckerman- las encuestas demuestran que, ahora sí, la corrupción indigna a la población. Junto con la inseguridad, es el tema que más preocupa al electorado. No es gratuito, en este sentido, que, junto con el incremento de la indignación social por la corrupción, haya vuelto a crecer la figura opositora de López Obrador.”“Cuando el gobierno de Peña estaba en su mejor momento, en septiembre de 2014, antes de que se descubriera el escándalo de la Casa Blanca, el tabasqueño, si bien le iba, aparecía en una pequeña nota en los interiores de los periódicos nacionales. Con el buen olfato político que lo caracteriza, AMLO comenzó a explotar el tema de la corrupción gubernamental para reposicionarse. Y, desde entonces, creció como la espuma.”Dentro de algunos meses habrá de renovarse la dirigencia del sindicato de trabajadores del hospital general del puerto de Veracruz. La dirigencia que va de salida enfrenta mucho malestar por la cantidad de empleados de la salud fallecidos por COVID, también por la serie de irregularidades cometidas contra los trabajadores por parte del departamento de Recursos Humanos y Jefes de Servicios que hacen presentarse al personal a trabajar aún enfermos por COVID, lo que hacen mediante acoso y amenazas, y todo solapado por la administradora Claudia Isabel Aguilar Arauz y por el director Avelino Guardado Sánchez.El hospital general es una olla de vapor, señalamientos por todos lados, pero una de las que, sin duda, le afectará a la actual líder, es estar entregando plazas a funcionarios de la nueva administración por encima de los trabajadores, que desde hace mucho tiempo hacen cola para ganarse esa posición.Recientemente le dieron plaza a la jefa de personal del hospital, cuando tiene poco tiempo de haber ingresado. El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez celebró y aplaudió que casi la mitad de los senadores de su partido, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cuestionaran la creación de la Comisión Especial para investigar Abusos de Autoridad en Veracruz, misma que fue promovida por el coordinador de dicha bancada, Ricardo Monreal Ávila el pasado 23 de diciembre tras la detención en Veracruz del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República José Manuel del Río Virgen.