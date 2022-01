Dante deja la Comisión

“AMLO padece una terrible

adicción a mentir”

Carlos Loret de Mola

En un acto de prudencia ante la andanada que se les vino encima, a él y a Ricardo Monreal, de parte de Senadores de Morena que están ahí ocupando una escaño en la tribuna más alta del país, para obedecer a ciegas las instrucciones presidenciales, el Senador del partido Movimiento Ciudadano, decidió retirarse de la presidencia de la Comisión que había formado en el Senado para investigar los casos de abusos de autoridad que se vienen dando en Veracruz, luego de haber completado 84 expedientes de veracruzanos que vieron en esa Comisión una esperanza de justicia.La noticia que se produjo en el marco de una rueda de prensa que Dante ofreció en la ciudad de México y que corrió como reguero de pólvora por todo el estado, se anunció: El senador de la República, Dante Delgado Rannauro renunció a la presidencia de la Comisión Especial para Investigar violaciones a Derechos Humanos y abusos de Autoridad durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.“La defensa de los derechos de la gente se puede y se va a dar desde todas las trincheras y es por esta razón que he decidido renunciar a la presidencia de la Comisión Especial y he pedido al senador Clemente Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, solicite una reunión de la Junta de Coordinación Política para notificar mi decisión”, dijo.En conferencia de prensa desde el Senado de la República, Dante Delgado señaló que “si Morena utiliza su mayoría para acallar las voces disidentes, para impedir que la justicia se haga valer y proteger a un gobernador criminal, nosotros vamos a convocar a las ciudadanas y ciudadanos para impedir que en Veracruz siga prevaleciendo el abuso de poder y la impunidad”.Porque lo conocemos, porque sabemos que es un político muy profesional pero también valiente, Dante no dejará este asunto concluido, su principal defendido, Manuel del Río Virgen saldrá pronto de la cárcel donde permanece secuestrado, posiblemente hoy, y no hay que perder de vista las acciones que emprenderá, por otras vías el ex Gobernador veracruzano.Con participaciones en tribuna y cuestionamientos serios, bien fundamentados, la diputada local priista, Anilú Ingram Vallines, se ha convertido en el ejemplo de un representante popular comprometido, cuya conducta deberían imitar sus compañeros de partido y panistas en el Congreso, porque son el único contrapeso que tiene este gobierno de mayoría morenista de actitud represora y abusiva el cual requiere de políticos de otros partidos con experiencia legislativa que los enfrente y defienda las causas de un estado amenazado por el morenismo corrupto y arbitrario.Durante la comparecencia de este lunes de la titular de la Fiscalía General del Estado, la diputada Anilú Ingram Vallines cuestionó los criterios bajo los cuales se han reclasificado feminicidios como son los asesinatos de mujeres, el avance en las carpetas de investigación, así como la atención que se les da a colectivos y familiares de desaparecidos. “Seamos empáticos con las víctimas y sus familias”, dijo en su calidad de Presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerable por lo que le entregó en propia mano a la Fiscal un cuestionario que familiares de desaparecidos le hicieron llegar, ante la nula respuesta que han tenido del órgano desconcentrado de gobierno.“Desde que usted llegó a la Fiscalía han pedido una cita, sin éxito hasta el día de hoy, a nombre de ellos le entrego a usted este cuestionario, a fin de que podamos todas y todos sumar a aligerar la ya de por sí pesada carga que traen sobre sus hombros estas madres y padres, esposas, hermanos, hijas e hijos. Penosamente somos uno de los estados, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde más fosas clandestinas hay y que, como usted bien lo expuso, hay todavía un sinnúmero de restos por identificar. Desde su llegada a la Fiscalía, ¿cuántas muertes violentas de mujeres ha recategorizado usted como simples asesinatos y no como feminicidios? ¿Cuáles son los parámetros utilizados para hacerlo? ¿Cuántas carpetas de investigación por feminicidios se han abierto desde su llegada y cuántas están ya resueltas?”, preguntó la valiente ex diputada federal.La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Veracruz emitió un total de 91 recomendaciones por violaciones a derechos humanos, la mayoría de ellos relacionadas con derechos de la víctima o de la persona ofendida, derecho a la integridad personal, y derecho a la libertad y seguridad personales. Lo anterior lo afirmó, durante su comparecencia en el Congreso Local, Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos humanos en Veracruz.“La CEDHV – informó Namiko- dirigió las Recomendaciones a 31 autoridades, 18 municipales y 13 estatales, dentro de las cuales se encuentran con mayor número de señalamientos: Fiscalía General del Estado (35), distintos Ayuntamientos del estado (21), Secretaría de Educación de Veracruz (18), Secretaría de Seguridad Pública (17), Secretaría de Salud (5) y Secretaría de Finanzas y Planeación (5)”.De las 91 recomendaciones emitidas, en 72 se acreditaron violaciones a derechos de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad.La alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, informó que aún no hay acercamiento con el gobierno del estado para la realización del Carnaval a principios del mes de julio."Todavía no hemos tenido ese acercamiento, lo que si es que estoy contenta es el haber hecho el cambio de fecha, porque el mes de febrero seguirá el repunte en cuanto al Covid-19". Durante una entrevista con representantes de los medios de comunicación la alcaldesa dijo que el cambio de fecha se dio en función de los contagios de coronavirus. Esa es una actitud responsable, nuevamente antepone la salud de los porteños a otro tipo de intereses."Nosotros tomamos justo antes de cambiarla de fecha y la estamos proponiendo para principios del mes de julio y creo que para esa época ya estaremos con un mayor control del alza de contagios".El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que se investigará la agresión que sufrió reportero de alcalorpolitico.com por parte de elementos de la Policía Municipal, mismo que cubría el deslave registrado la mañana de este martes en la Unidad Habitacional Nuevo Xalapa, que dejó como saldo una persona lesionada. Este tipo de declaraciones tranquilizan porque las hace un político serio, que cumple su palabra. Sin duda el responsable de la agresión será sancionado. 