Los aguaceros de enero...

1.- Exmagistrados presidentes del Tribunal Electoral sugieren autonomía total de Órgano Judicial Federal.Esta opinión se dio en el marco de la primera audiencia pública de la Comisión de Fortalecimiento, en la que el exmagistrado José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, [de grata memoria] recordó que el Tribunal Electoral nació como un órgano autónomo, pero al pasar a ser parte del Poder Judicial de la Federación, perdió la autonomía y con ello algunas maniobras de acción.Por otra parte, exmagistrados presidentes del Tribunal Electoral sugieren autonomía total del órgano, ya que la falta de conocimiento sobre el trabajo real del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lleva a que no se le dote -en ocasiones- de herramientas y recursos que requiere para la defensa de los derechos político electorales, por lo que es de especial pronunciamiento y se hace necesario, pensar en una plena autonomía de este órgano, separándolo del Poder Judicial de la Federación, como coincidieron exmagistrados presidentes de la institución.El Tribunal Electoral, se subrayó, tiene una dinámica distinta al resto del Poder Judicial y ello debe ser entendido, sobretodo, por la comisión de Administración.Con ello coincidió el magistrado Flavio Galván, “...pues es necesario -dijo- que no se contamine la parte electoral...”El Tribunal Electoral, expuso, debe ser independiente, no formar parte del Poder Judicial de la Federación, porque se requiere una estructura y organización distinta.Allí queda la propuesta.2.- Ayer al iniciarse la tarde, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó “...la conclusión de los trabajos de la Comisión Especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz y su desaparición...” con el fin de desactivar el conflicto al interior del Grupo Parlamentario de Morena, luego de que la mitad de sus integrantes la calificaran de ilegal, como se calificó en sectores de la entidad veracruzana.El presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, rechazó no muy contento, que esto represente una derrota personal, pues aseguró “... que en lo individual seguirá luchando por los derechos de las víctimas, pero reconoció que era necesario atender los reclamos de sus compañeros de bancada, a quienes respeta...”"Como coordinador no debo de involucrar a todo el grupo, porque debo de reconocer que dentro del grupo hay diferencias", señaló al salir de la reunión privada con el resto de los coordinadores parlamentarios.Al final señaló: señaló que los casos documentados por la Comisión Especial, serán turnados a la CNDH y a la Comisión de Gobernación del SenadoLa suerte está echada y esto se acabó.3.- Por cierto, un día antes, el también senador veracruzano Dante Alfonso Delgado Ranauro, se había pronunciado y renunció a la presidencia de la Comisión Especial para investigar presuntos abusos en Veracruz.Y a lo que sigue.4.- Para los que anotan: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminó de resolver las 18 controversias constitucionales promovidas a raíz del conflicto por la presa “La Boquilla”.Al término de la sesión, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, anunció que a partir del lunes próximo entrarán al análisis del tema de revocación de mandato. Esto dijo: “Voy a proceder a levantar la sesión, convocando a las señoras y señores Ministros a nuestra próxima sesión pública, que tendrá verificativo el próximo lunes, a la hora de costumbre, en la cual discutiremos el importante tema de la revocación de mandato.”Por cierto: Este jueves, el pleno de ministros resolvió las 11 controversias que quedaban aún pendientes, concluyendo que fue constitucional la actuación del gobierno federal al entregar parte del agua de la presa en disputa, en cumplimiento del acuerdo bilateral existente desde 1934 con los Estados Unidos.Los ministros sobreseyeron tres de las controversias, pues documentaron que los municipios de Chihuahua que las promovieron no se localizan en la cuenca a la que pertenece “La Boquilla” y por tanto, no fueron afectadas por ninguno de los actos jurídicos que reclamaban.En las 18 controversias resueltas esta semana por la SCJN sobre el mismo tema, la única resolución de fondo es [la de] ordenar al Congreso de la Unión que emita la Ley General de Aguas, tal y como se ordena en el decreto de reforma al artículo 4º de la Constitución, emitido en 2012.Para esto, los ministros dieron al Poder Legislativo un plazo que vence con el próximo periodo de sesiones, es decir, en diciembre de este año."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "