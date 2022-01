Ricardo Ahued, una garantía

“Subir a la página del Congreso la

comisión, es un acto ilegal consumado”

Cuitláhuac García Jiménez

Quienes vivimos en Xalapa hemos sido testigos que desde que inició actividades, el primer minuto de enero del presente año, el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, no ha parado de trabajar en su proyecto. Desde muy temprana hora, en el curso de la mañana, por la tarde y hasta de noche, don Ricardo recorre calles supervisando obras que ya arrancó, reuniéndose con ciudadanos que reclaman la presencia de la autoridad para exponer sus problemas, en el salón del cabildo atendiendo asuntos de sus colaboradores o de la nutrida audiencia diaria que tiene, pero en la friega dando muestras de su gran capacidad de trabajo y su elevado sentido de responsabilidad.Parques, jardines, camellones, todo lo que son grandes cantidades de hierba que se había acumulado y centros de reunión abandonados, comienzan a tomar una nueva forma, comienza a hacerse notar la mano de las personas que se encargan de ponerlos limpios para que se puedan destinar para lo que fueron creados; como lugares de paseo, reunión familiar o sano esparcimiento.Algo que nos entusiasmó mucho fue el operativo que realizó el área de Tránsito Municipal, a cargo de Miguel Valdez Ramírez, en dos puntos de la ciudad, consistente en retirar todos los objetos que la gente usaba para “apartar” un lugarcito en el arroyo vehicular para estacionar, en la entrada de sus domicilios o frente a sus negocios, sus vehículos, lo que se convirtió gracias a la impunidad que se le permite al ciudadano, en un problema generalizado que incluso hizo creer a muchos que por ser propietarios de un predio, casa o negocio, también nos pertenecen también las banquetas y los arroyos.Infinidad de ocasiones hemos presenciado pleitos entre quienes querían retirar algunos de esos estorbos para estacionarse y quienes los habían puesto reclamando una propiedad que es de todos ya sea para caminar como es el caso de las banquetas o para transitar en nuestros carros.Hoy vemos con entusiasmo que retorna a Xalapa el orden, la limpieza y una forma ordenada de vida.Eso es lo importante de un servidor público que sepa ofrecer resultados de su trabajo, y si son tan inmediatos como lo sabe hacer el alcalde Ricardo Ahued mejor, por eso su capital político, su aceptación ciudadana es tan elevada, es un político de resultados.Toda la clase trabajadora del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, se queja por la instalación de cámaras de videovigilancia instaladas en todas las áreas del nosocomio, en estas semanas de contingencia donde no son suficientes los insumos como cubrebocas clínicos N95, medicamentos, batas selladas y caretas para atender la primera línea de sospechosos de Covid-19 que llegan al hospital Regional de Veracruz.Contraviniendo el ordenamiento de austeridad dictado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en febrero de 2019, donde se busca reducir hasta el 70 por ciento de la burocracia, Claudia Isabel Aguilar Arauz llegó al HAEV con jefes de Recursos Humanos, Financieros y dos empleados más -presumiblemente parientes- para labores de ayudantía y choferes.Documentos demuestran que hubo compra de insumos con un valor de aproximadamente 130 mil pesos y la beneficiaria fue la administradora, quien también firmó las hojas para la adquisición de los insumos que en pacientes normales sería muy difícil que se los brindaran con la rapidez con las que se los entregaron a la funcionaria, quien se dice ser protegida de el subsecretario de finanzas Eleazar Guerrero Pérez.Al Subsecretario de Finanzas Eleazar Guerrero, responsabilizan de haber dado la indicación de vender como chatarra el helipuerto del hospital regional de Veracruz a su protegida la directora administrativa Claudia Isabel Aguilar Arauz, que desvía recursos para la campaña sindical de su protegida Doris Luz Méndez Eligio y su compañero de fórmula Tomas Rosas Pichardo, así las cosas con la 4T.El “doctor Besitos” Roberto Ramos Alor debe estar enterado de esta situación y tanto el doctor Avelino Guardado como el doctor José Luis García Pérez director y subdirector de dicho hospital solapan y hasta son cómplices de dichas fechorías con tal de recibir altas compensaciones económicas.Al comparecer ayer ante los diputados locales, el comisionado presidente de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), Silverio Quevedo Elox de plano confesó que ante el peligro que representa el ejercicio del periodismo, algunos colegas han recurrido a la autocensura ante actos relacionados con el crimen organizado.En su mapa de riesgo Silverio dice que se identificaron como focos rojos los municipios de Poza Rica, Martínez de la Torre y Papantla en el norte del estado, la zona de la Huasteca Alta y, en el sur, Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.A lo largo del 2021, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (Ceapp) recibió un total de 93 denuncias de agresiones físicas o amenazas a igual número de comunicadores, por el ejercicio de su profesión.En su mensaje a diputados locales, al dar cuenta de las acciones que implementaron el año pasado, Silverio Quevedo comentó que se atendieron 195 expedientes, realizando 494 acciones para implementar medidas de protección, preventivas y protección y ayuda social. Comentó que, de enero a noviembre del 2021, se disparó un incremento de 22 por ciento en el número de carpetas y un 38 por ciento en las medidas preventivas y de acción en favor de los comunicadores.Además, explicó se abrieron 11 expedientes de alto riesgo, ocho ordinarios y tres extraordinarios, y atendieron 9 expedientes de protección iniciados en años anteriores, en los que se determinó revocar, modificar o mantener las medidas de protección, según la gravedad del caso.También se incorporó a 50 periodistas al Programa Preventivo y de Seguridad y además se dio seguimiento a 14 expedientes en los que se otorgaron medidas idóneas de prevención y protección que coadyuven a garantizar la integridad de los periodistas por una posible materialización de agresión. O sea, la CEAPP está funcionando, existe vamos. Bien.Sergio Gil Rullan, presidente del CDE del partido Movimiento Ciudadano, irrumpió ayer en Enríquez, frente al palacio de gobierno, para decir a los representantes de los medios de comunicación que “debido a que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez se encuentra “muy ocupado y con otras prioridades”, Movimiento Ciudadano le hizo entrega de la iniciativa para derogar el delito de ultrajes a la autoridad, tal como se comprometiera con los veracruzanos desde hace 15 días, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le hiciera la recomendación.”Gil Rullán dijo que a partir de hoy el gobernador de Veracruz tiene la oportunidad de dejarle de mentir a los veracruzanos, pues ya tiene la iniciativa en su despacho para que la firme y la mande al Congreso y se pueda aprobar en la misma sesión de urgente y obvia resolución. “Es hora de derogar los ultrajes a la autoridad, es hora de hacer justicia a las 1033 personas que están en prisión por culpa de este delito fabricado” afirmó.El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano argumentó que el mandatario estatal ha dejado pasar dos sesiones en el Congreso, por lo que para hacerle más fácil su trabajo, se le elaboró la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del código penal, tomando en consideración lo que establece el artículo 7 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos, el que posteriormente leyó.Cuando los jóvenes de la 4T no nacían y otros andaban en la vagancia, Dante Delgado asumió la gubernatura de Veracruz en 1988 (hace 34 años), por eso no lo conocen y les resulta fácil descalificarlo como político y ex gobernador. Pero está bien, es el momento de cada quien y se respeta, más adelante vemos.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "