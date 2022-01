¡Hasta con los muertos hablan; y los convencen!

solo que dichos ciudadanos (as) ya están fallecidos desde hace varios años.







Cuando uno cree que >los morenos< ya no pueden sorprendernos, zas, viene una más que nos deja perplejos.Como su líder moral, que anda preocupado "por el más allá" y tiene ya un testamento; éstos, sus seguidores, en "el más acá", en el presente, se adelantan con sus acciones al futuro, y entregaron millones de firmas al Instituto Nacional Electoral para cumplirle el capricho de la revocación de mandato, que al estarlas verificando -como la norma lo exige-, se han encontrado los consejeros nacionales (hasta el momento, porque la revisión sigue), con mas de 18 mil solicitudes de personas que exigen ese ejercicio deva -y para avalarlo acompañaron su credencia de elector y firmaron dicha solicitud-,Si, así como lo está leyendo o escuchando. Los militantes del movimiento de regeneración nacional MORENA, entregaron al INE solicitudes de personas muertas que piden se haga el 10 de abril la revocación de mandato, sorprendiendo no sólo a las autoridades electorales de México, sino a toda la nación, pues no concebimos de qué manera pudieron ir a los panteones, a los nichos donde se encuentran las cenizas de los difuntos, o donde las tienen sus familiares esparcidas, para resucitarlos, platicar con ellos sobre la importancia de que Andrés Manuel se mantenga en el poder hasta septiembre de 2024, y convencerlos para que les dieran copia de su credencial de elector y les firmaran la solicitud.¡Son tan serios y honestos estos morenos, que lograron convencerlos!Ya de los presos en las cárceles mexicanas, que tienen sus derechos políticos suspendidos, y que recibieron en los penales a esos dirigentes MORENOS, para platicar sobre el mismo ejercicio de democracia participativa, y los convencieron también para que aportaran su credencial de elector y firmaran la solicitud, mejor ni hablamos, porque eso fue más que pan comido.Así cumplieron los dirigentes nacionales, estatales y municipales de MORENA con la instrucción que desde Palacio Nacional les habían dado: completar, a como diera lugar, las 2 millones 758 mil 227 firmas que se requerían para ese capricho presidencial, pensando quizás que nunca se verificarían las solicitudes en cuanto a -individuo-credencial de lector-firma-domicilio-, pero ¡oh sorpresa!, esos malditos consejeros tramposos (como ellos los han llamado, que conste), pusieron a personal calificado en el INE a cotejarsolicitud por solicitud, y se van encontrando que estos militantes-dirigentes MORENOS fueron hasta los sepulcros a platicar y convencer a los difuntos, arrancándoles sus credenciales para votar (seguramente irán el próximo 10 de abril a las casillas a hacerlo), y haciéndolos que firmaran.Y claro, cuando los descubren, el representante impoluto de MORENA en el Instituto Nacional Electoral, Mario Rafael Llergo Latournerie exige, despavorido, a gritos y manotazos,, con el argumento de que se violaría la ley (hágame usted el recarbón favor), pretendiendo de esa manera que ya no sigan encontrando más >muertos<, que resucitaron para firmar y exigir que el INE haga la revocación de mandato.Así que los MORENOS, aquellos que se llenan la boca afirmando todos los días, que llegaron para combatir la corrupción, los malos gobiernos, y que combatirían y denunciarían a todos los que violando la ley y la Constitución se han enriquecido o perpetuado en el poder, pues nada, que resultaron igualitos o peores, y las pruebas allí están, a la vista de todos los mexicanos y más allá de nuestras fronteras.Ahora, esperemos que los consejeros del INE den vista a la Fiscalía General de la República sobre dichas acciones, dado que se trata de delitos electorales federales, y estar atentos si se hará justicia con estos líderes magentos, o sólo la seguirán ejecutando en los bueyes de mi compadre.