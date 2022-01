La primera Contraloría

“En el gobierno hay una

ignorancia total sobre el Derecho”

Tomás Mundo Arriasa

El 10 de enero de 1983, el presidente Miguel de la Madrid crea la Contraloría General de la Federación (SECOGEF), con la intención de generar una política de control y seguimiento del trabajo gubernamental. A principios de los años noventa cuando el hoy Senador de la República, Dante Delgado Rannauro era gobernador de Veracruz, se dio a la tarea de replicar el modelo, como tenía que ser, y a analizar quién podría encargarse de armar y dirigir la nueva Contraloría General del Estado.No tardó mucho en decidir y lo hizo en la persona idónea, en el contador Carlos Manuel Aguirre Gutiérrez, ex rector de la Universidad Veracruzana donde hizo un extraordinario trabajo de reordenamiento administrativo quien gozaba del prestigio de ser cien por ciento honesto, lo cual ha demostrado en todos los cargos que ha ocupado. Dante Delgado lo localizó pronto. Carlos Aguirre se encontraba en México haciéndose cargo del área administrativa de la Secretaría de la Reforma Agraria, y luego de una charla a la distancia Carlos vino a Xalapa a entrevistarse con el gobernador y ahí nació el proyecto que a los pocos días dio a conocer Dante: la puesta en operación de la Contraloría General del Estado.Carlos Manuel Aguirre Gutiérrez, con el apoyo de un grupito de contadores de sus confianzas a los que conocía y con quienes había compartido espacios laborales en la Universidad Veracruzana, se dio a la tarea de poner en práctica su obsesiva idea de orden. Recorrió secretaría por secretaría de despacho, dejando en cada una la nueva forma de trabajo que él ponía en práctica y que garantizaba un buen manejo de los fondos públicos cuyo principio era la honradez y el orden, de manera que cuando concluyó el cuatrienio, Dante pudo entregar a su sucesor una administración blindada a prueba de la más rigurosa revisión. Por cierto, Dante presumía de tener en su equipo de gobierno a cuatro ex rectores (en aquel tiempo ser rector requería poseer una cultura universal, un sólido prestigio académico y una visión que rebasara las fronteras del país). El gobernante se refería a Roberto Bravo Garzón, Carlos Manuel Aguirre Gutiérrez, Rafael Velasco Fernández y Rafael Hernández Villalpando.Ese era un equipo de gobierno digno de un estado como Veracruz.Por eso, cuando Ernesto Zedillo le ordena a Patricio Chirinos que meta en la cárcel a Dante (le había mentado la madre al presidente durante una reunión en la que un colaborador, compadre de Zedillo, se le quiso trepar a las barbas a Dante), no pudieron integrarle un expediente que cubriera los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito que le intentaron configurar. El entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Julio Patiño Rodríguez, a quien le encargaron la tarea de integrar el expediente nunca pudo hacerlo, inventó uno que poco a poco fueron desechando los abogados de Dante, Porfirio Serrano y Gerardo Poo, hasta que los tuvieron que liberar. Tan no encontraron nada que la Contraloría General de la República no contó con un solo elemento para inhabilitarlos cuando menos una semana... ese es Dante.En el ambiente sólo flotaba una idea: Rocío Nahle García sigue siendo la candidata del gobierno de la 4T que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, al gobierno del estado en el 24. Los rumores en el sentido de que la ingeniero había caído de la gracia de el Señor AMLO, se han disipado y los tiradores que habían surgido de inmediato escondieron la cabeza conscientes de que andaban cometiendo delitos de “ultrajes a la superioridad” y eso aquí se castiga con cárcel, tortura y muerte política. Y es que la mañana de este sábado miles de personas arribaron al World Trade Center (WTC) de Boca del Río, para estar presentes en el foro sobre la Reforma Eléctrica que ahí se llevó a cabo y donde escucharon a la veracruzana Rocío Nahle García (Titular de la Secretaría de Energía) hablar de las bondades y beneficios de esta reforma que propone el presidente López Obrador.Desde muy temprana hora, los asistentes fueron llegando a las instalaciones del World Trade Center (WTC), donde pudimos ver a empresarios, ciudadanos, militantes de Morena, diputados locales, diputados federales, senadores y alcaldes veracruzanos.En su perorata Rocío Nahle destacó los beneficios del proyecto de ley con interrupciones constantes cada que hacía referencia a las bondades que traerá, según el proyecto, dicha reforma. A Rocío se le vio muy sonriente desde que arribó al recinto en compañía del gobernador Cuitláhuac García quien la condujo por uno de los pasillos hasta el estrado, en el camino se fue retrasando porque con la sencillez que le caracteriza fue saludando de mano a todo aquel paisano que la requería, se sentía como en su casa.En su intervención la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, aseguró que Reforma Eléctrica busca recuperar y modernizar la rectoría en la producción y distribución de la energía eléctrica con beneficio directo para los mexicanos; acabar con los subsidios a la producción privada y generar mejores tarifas para los consumidores. Expuso que se pretende revertir la legislación que permitió que las empresas privadas, en su mayoría extranjeras, tomaran el control del mercado con subsidios y costos para el gobierno y el debilitamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).Xalapeño por adopción aunque toda su vida ha radicado en esta ciudad; hijo de una familia que se forjó dentro de la llamada cultura del esfuerzo; con honestidad y calidad moral que les ha caracterizado siempre, representa hoy en día la oportunidad de un gran salto hacia el progreso de quienes habitamos esta hermosa ciudad, porque después de sus primeras experiencias como servidor público, Ricardo Ahued Bardauil llega con mas tablas, con más relaciones y con conocimiento del entorno de un municipio tan complejo cómo la capital del Estado para realizar una gran tarea. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que para hacer realidad su proyecto se estará rodeando de los mas capaces que hay en la ciudad (de sobra), con los y las ciudadanas más comprometidos en cada una de las áreas de la administración municipal.Conocedor de cómo se juega en la actualidad la política, con compromisos, imposiciones, nepotismo, influyentismo, contadores de historias de éxito inventadas o sin sustento, Ahued muestra su carácter para evadir estos vicios, y sobre la marcha como ya lo hizo, realiza cambios, como en el área de transparencia, donde colocó ahora a un gran abogado, educado, honesto, de gran calidad moral y desde siempre institucional.Hay otras áreas en las que tendrá que ir evaluando el desempeño de sus titulares y realizando los ajustes que sean necesarios para obtener el objetivo trazado a corto, mediano y largo plazo, algunas de ellas aún con aviadores de administraciones pasadas y de trabajadores sindicalizados, que hacen como que trabajan o que como chapulines saltan de dependencia en dependencia y se quejan de ser incomprendidos o menospreciados, cuando en realidad lo que no quieren es devengar su salario. ¿Cuántos jóvenes universitarios xalapeños, con perfil académico, están desempleados y esperando una oportunidad para demostrar su valía? Y para reforzar lo anterior, debemos tomar en cuenta que en Xalapa hay también personas con un gran conocimiento de la problemática de la capital, con la experiencia y los antecedentes de un gran desempeño en otras instituciones y en administraciones anteriores, honestos, humildes, con una gran calidad moral, como ya sucedió en algunas áreas dónde han sido llamados a colaborar.Tómese señor Presidente Municipal el tiempo que sea necesario, no se precipite, para las decisiones importantes en la elección de quienes habrán de recuperar el prestigio socio-cultural, artístico, académico y deportivo, de lo que siempre Xalapa había presumido, aspectos que desafortunadamente fueron disminuyendo, aunque no perdiendo totalmente porque ahí están sólo hay que rescatarlos, para ello hay que tomar de la mano a las grandes instituciones educativas con las que contamos, como nuestra Alma Mater la Universidad Veracruzana; la gloriosa Escuela Normal Veracruzana; la Universidad de Xalapa; la Universidad Anáhuac; la UPAV por citar algunas. Xalapa y Veracruz necesitan de ciudadanos que las quieran y sepan conducir por el rumbo del éxito y el crecimiento (social y económico) de sus habitantes.Los casos de coronavirus en niños están aumentando no sólo en cantidad, también están requiriendo atención especializada por lo que se están convirtiendo hospitales pediátricos en hospitales COVID.Alrededor del mundo se están vacunando a niños mayores de 5 años de edad, existen guías actualizadas que lo recomiendan, por lo que exigimos que este derecho a la salud para todos los niños mexicanos sea garantizado. La diputada federal, Maryjose Gamboa Torales, del PAN, afirma que, si la Reforma Eléctrica se aprueba, la luz será cada vez más cara, como pasa con la gasolina y el gas, por ello exige a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y a MORENA que no sigan mintiéndole a la gente. "No son los ciudadanos los que avalan una reforma tramposa y abusiva que solo busca darle más dinero y poder a CFE y a su titular Bartlet!", sostiene Maryjose.