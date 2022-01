Los cuatroteístas puros

De los fundadores de Morena que han acompañado en Veracruz a Cuitláhuac García desde la lucha en contra de las reformas estructurales del ex presidente Enrique Peña Nieto, el más allegado al gobernador es Zenyazen Roberto Escobar García, quien junto con el académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana encabezó en 2013 la movilización magisterial en contra de la reforma educativa.Por eso, cuando García Jiménez ganó la gubernatura en 2018, luego de su fallido intento en 2016, el integrante de la primera diputación local de Morena en la entidad fue mencionado de inmediato como el candidato natural para ocupar la titularidad de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), versión que muchos incrédulos se resistían a aceptar. Sin embargo, Zenyazen llegó y ahí sigue firme hasta hoy, con todo el respaldo y confianza de Cuitláhuac a pesar de las críticas externas y campañas internas que le han enderezado por envidia política desde otras áreas gubernamentales de la 4T y, obviamente, por desaparecer los privilegios de las abusivas burocracias y cúpulas sindicales.No es fortuito, pues, que las dirigencias de las secciones 56 y 32 del SNTE se quejen del titular de la SEV y busquen refugiarse políticamente en el regazo del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, un desarraigado abogado oriundo de Minatitlán que aspira a la gubernatura de Veracruz, a quien mordazmente Cuitláhuac dijo no conocer pese a que ambos habían coincidido tres semanas antes, el 5 de octubre pasado, en el evento que encabezó el presidente López Obrador en el puerto de Veracruz para conmemorar los 200 años de la Armada de México.Y es que en la conferencia de prensa que dio en Palacio de Gobierno para anunciar la aplicación en algunos municipios de la segunda dosis de la vacuna anti-Covid, al preguntarle sobre el activismo que desde septiembre venía desplegando Gutiérrez Luna en toda la entidad, el gobernador lo desconoció olímpicamente al señalar que desde que él inició a sus 17 años de edad la lucha por la transformación de Veracruz y del país, jamás vio al ahora diputado federal.“Conozco muy bien quiénes contribuyeron aquí en Veracruz a este logro de la transformación y en la última etapa también (...) Yo nunca vi a un Sergio Gutiérrez Luna”, remarcó García Jiménez, señalando que sólo “sé que vino del PAN y su esposa estuvo en el PRI, y que finalmente llegó a Texcoco y ahí se vinculó con Morena”.“Él ganó por el Estado de México, se reeligió como diputado del Estado de México, por eso no lo conozco, ni sé quién es, qué hizo, dónde estuvo”, dijo el mandatario veracruzano, quien en alusión al discurso que venía manejando Gutiérrez Luna en sus reuniones con empresarios, maestros y productores del campo, entre otros, puntualizó que el Presupuesto de Egresos de la Federación no salía de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, recomendándole que mejor se concentrara en la aprobación de la reforma eléctrica, pues afirmó que “los veracruzanos esperamos resultados ahí”.Anteayer, casualmente, el mandatario acompañó a Rocío Nahle en la conferencia magistral que la secretaria de Energía y aspirante del ala radical de Morena a la gubernatura dio en el WTC de Boca del Río. Evento al que Zenyazen, por instrucciones de Cuitláhuac, movilizó a centenares de maestros y empleados de la SEV, lo que obviamente le generó algunas críticas, pero él cumplió.Hay quienes aseguran, por cierto, que en el remoto caso de que en 2024 se le cayera la nominación a Nahle, el plan B del gobernador García Jiménez no sería apoyar la postulación del diputado federal Gutiérrez Luna sino que muy posiblemente se pronunciaría porque el candidato saliera de esta cuarteta cuatroteísta: Zenzayen Escobar, de la SEV; Juan Javier Gómez Cazarín, coordinador del grupo legislativo de Morena en el Congreso local; el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, y, por supuesto, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, si es que el ingeniero agrónomo nativo de Otatitlán logra recuperarse políticamente como víctima colateral de la ruda confrontación que recientemente protagonizaron él y Cuitláhuac por la desaparecida comisión investigadora del Senado creada ilegalmente al vapor por el senador veracruzano Dante Delgado y el zacatecano Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo de la Cámara alta del Congreso de la Unión, quien este domingo fue visto en Xalapa deambulando tranquilamente en Plaza Ánimas.A Cisneros ni siquiera se le vio este sábado en la conferencia magistral de la secretaria de Energía, mientras que Zenyazen y Gómez Cazarín se llevaron los aplausos por haber contribuido en la organización.Un aspirante más a la gubernatura sería el delegado federal de la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, pero al parecer ni siquiera lo invitaron.Y otra opción sería el alcalde xalapeño Ricardo Ahued, sin embargo el problema del senador veracruzano con licencia es que en Palacio de Gobierno lo siguen viendo con desconfianza precisamente por su cercanía con Monreal y su origen priista."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "