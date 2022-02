...el caer implica siempre el compromiso de levantarse

1.- El viernes de la semana pasada, el Reino de España dio su beneplácito para que Quirino Ordaz, exgobernador de Sinaloa, pueda llegar a España como Embajador plenipotenciario de nuestro país.El placet implica la representación ante esa puerta a Europa y todo lo que significa en la historia de nuestro país esa responsabilidad.Responsabilidad que en el lenguaje priista significa lo siguiente:“...El PRI expulsará a Quirino Ordaz Copel exgobernador de Sinaloa, quien aceptó ser embajador en España, informó el líder nacional del partido, Alejandro Moreno, ante senadores priistas...”“En el momento en que la propuesta del gobierno pase en el Senado de la República. [se] va a iniciar el proceso de expulsión de Quirino Ordaz Coppel y habrá de decidir la comisión si lo expulsa o no lo expulsa, pero como es estatutariamente, pues es expulsión”, informó Moreno en la reunión privada que sostuvo con las y los senadores del PRI previo al arranque del periodo ordinario de sesiones en el Senado.”Además, el líder priista acotó la libertad de voto de los priistas en torno a la ratificación de Quirino Ordaz cuando el nombramiento como embajador lo analice el Senado.Tal parece que la guadaña que Alito va en serio contra el ex gobernador sinaloense, pero que, a fuerza de ser realista, así debiera de hacerlo con muchos de los suyos y otros que no lo son. Bastaría echar un vistazo para ver si, al comenzar a expulsar, el PRI no se queda sin “figurantes”...2.- La sesión de la Corte en la que se analizarían las controversias por la consulta de revocación de mandato, y en especial lo que respecta a la pregunta, se suspendió después de haber iniciado debido a un problema con el aire acondicionado.“Hemos tenido un problema con el aire acondicionado de este tribunal pleno; para salvaguardar la salud de las y los ministros nos vamos a ver precisados a levantar la sesión, los convoco a nuestra próxima sesión pública ordinaria”, dijo el ministro presidente Arturo Zaldívar.Hoy deberá reanudarse la sesión ayer suspendida...3.- Lo mejor que debiera hacer el técnico y la mismísima Selección Mexicana de futbol, es tirar el arpa y no pretender ir a la Copa del mundo para los meses que vienen.Ya han hecho demasiado el ridículo como el del domingo, en el que no pudieron ganarle al alicaído Costa Rica que no pinta en este octagonal previo a la Copa del Mundo."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "