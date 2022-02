La pandemia no nos suelta

“Nuevamente AMLO me calumnió

pero no desmintió lo de su hijo”

Carlos Loret de Mola

Contra los optimistas vaticinios que hacen científicos y funcionarios del gobierno federal, en el sentido de que la pandemia del Coronavirus va disminuyendo y que a eso paso en unos tres meses estaremos en condiciones distintas, sin la nefasta presencia del Coronavirus, las cifras oficiales, si las que nos dan para consumo de los mexicanos los funcionarios encargados de este delicado asunto, siguen reflejando miles de contagios diarios pero, lo más grave, investigadores y científicos serios, aconsejan multiplicar por tres las cifras oficiales porque esas se componen de enfermos de Covid que ingresan a las clínicas del sector salud, los particulares no son considerados en la estadística.Para tener una idea de la gravedad del problema de salud al que estamos expuestos los veracruzanos por el Covid, podemos informarles que el estado llegó este domingo 30 de enero de 2022 a 144 mil 448 casos acumulados de Covid-19, así como a 15 mil 210 personas fallecidas.En las últimas 24 horas se sumaron 417 nuevos casos de la enfermedad causada por el virus Sars-Cov-2, así como dos decesos.En el territorio estatal se tenían hasta el pasado domingo siete mil 515 casos positivos activos con carga viral contagiante y 745 casos sospechosos actuales.Los municipios con mayor número de casos activos eran: Xalapa 1180, Veracruz 1123, Córdoba 625, Poza Rica 556, Orizaba 338, Minatitlán 306, Coatzacoalcos 284 y Pánuco 248. Además, Boca del Río 240, San Andrés Tuxtla 211, Cosamaloapan 193, Fortín de las Flores 180, Medellín de Bravo 149, Tuxpan 138, Martínez de la Torre 112, Coatzintla 95, Ixtaczoquitlán 86, Papantla 72, Río Blanco 69, Cosoleacaque 58, nogales 52 y Tierra Blanca 51.Desde el inicio de la pandemia hace 23 meses se ha estudiado a 315 mil 337 personas, de las cuales se han recuperado 121 mil 747 pacientes y permanecen en vigilancia 7 mil 491.Respecto de las cifras acumuladas, la dependencia contabiliza 156 mil 746 resultados negativos y 14 mil 143 sospechosos en investigación.Reporte diarioEl reporte diario de casos Covid-19, con información de la Secretaría de Salud federal, da a Veracruz el lugar 24 en ocupación hospitalaria con 35 por ciento.Además el quinto en defunciones con 15 mil 283; el décimo en casos acumulados con 144 mil 768 y el décimo en casos activos con 10 mil 754.El origen del problema es compartido, gobierno- sociedad, pero desde nuestro punto de vista es más responsabilidad social que de las autoridades toda vez que quienes transitamos por necesidades laborales, por distintos rumbos de la ciudad, nos percatamos de la gran cantidad de paisanos que no usan cubrebocas, que no guardan la sana distancia, que se aglomeran en lugares públicos, que organizan pachangas en sus domicilios valiéndoles un cacahuate los contagios, y cuidado y se les diga algo, a manera de sugerencia porque las respuestas son siempre ofensivas.Entre la pandemia, la violencia y la inflación estamos en el peor momento de nuestra historia, expuestos a situaciones que jamás imaginamos tener.“Con armonía, respeto y coordinación, Estado y Ayuntamiento trabajaremos en beneficio de la población xalapeña,” aseguró el presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil durante la firma del Convenio de Coordinación administrativa entre la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y el Gobierno Municipal. Dijo que este documento representa beneficios económicos para la ciudad, ya que implica el acceso a una bolsa especial de recursos en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz.Agradeció a las y los integrantes del Cabildo por haber dado su aprobación para que este acto sucediera y con ello se fortalezcan las finanzas locales. “A raíz de la coordinación entre ediles, gobierno local y gobierno estatal, Xalapa va a cambiar”, afirmó.Ricardo Ahued aprovechó para recordar la reciente aprobación por parte del Gobierno del Estado de una inversión de 90 millones de pesos para construir la segunda etapa del colector Coatzacoalcos y parte del Tecolutla, en beneficio de 35 mil personas. Y es aquí cuando solicitó el apoyo del Cabildo para próximamente signar un nuevo convenio enfocado a la repavimentación con concreto hidráulico de la avenida Lázaro Cárdenas y otros puntos de la ciudad.Por otra parte, de acuerdo con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a través de este convenio se pretende dotar de más recursos al Ayuntamiento de una manera transparente, por lo que la firma se realiza de frente a la ciudadanía, esperando hacer eco en el resto de los ayuntamientos de la entidad, para que más municipios participen en esta estrategia. “No se busca cobrar el Predial para beneficio del Gobierno del Estado, sino facilitar el cobro de este recurso y además entregar una bolsa extra que servirá para impulsar el desarrollo en el municipio”, aclaró.Reconoció la voluntad política del Cabildo que, dijo, deja evidencia de que la colaboración no sólo existe entre órdenes de gobierno, sino también al interior del Ayuntamiento, donde con actitud positiva se buscan las mejores formas de financiar proyectos. “Por un lado hay más recursos y por el otro hay más transparencia. Estamos todos por el interés máximo de beneficiar a la gente y estamos unidos”, concluyó.El titular de la Sefiplan, José Luis Lima Franco, detalló que el documento brinda acceso a los ayuntamientos a un incentivo de 30 por ciento adicional de recursos dentro del Fondo de Fomento Municipal, además de ofrecer a la ciudadanía una nueva opción para cumplir con sus obligaciones cívicas a través de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH).Asistieron la síndica única Cecilia Coronel Brizio, regidoras y regidores, la secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Dorheny García Cayetano, representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), funcionarias y funcionarios estatales y municipales.En la mañanera de ayer, el presidente AMLO salió en defensa de su hijo por el escándalo que se armó derivado de un reportaje de Latinus sobre la mansión de su vástago en Huston. En la mañanera de ayer, el presidente AMLO salió en defensa de su hijo por el escándalo que se armó derivado de un reportaje de Latinus sobre la mansión de su vástago en Huston. En este gobierno no tienen influencia mis hijos –dijo- no se les dan contratos, en el asunto del matrimonio ahí está complicado meterse, ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno, no somos iguales, Carlos Loret de Mola es un mercenario que hizo un escándalo, Carmen Aristegui casi lo comparaba con la Casa Blanca. Este sería más bien un "braguetazo" de grandes ligas.