Seguridad pública fallida

El martes pasado ante los diputados federales de su partido, y anteayer frente a los senadores que aún coordina el morenista zacatecano Ricardo Monreal, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, planteó que para lograr la pacificación del país se requiere capacitar y equipar a los cuerpos policiacos estatales y municipales, para lo cual propuso utilizar el dinero incautado a los delincuentes.“No existe una legislación que permita destinar los recursos incautados a la delincuencia organizada y al narcotráfico para la compra de vehículos, armas, chalecos, cascos, radios y todo tipo de equipamiento que es necesario para las Policías estatales y municipales. Este tema está en sus manos”, dijo en las plenarias de ambas bancadas de Morena.“Si tuviéramos la aprobación del Congreso, la Secretaría de Hacienda podría hacer una compra consolidada para entregar a los municipios del país los equipos que se requieren, de acuerdo con la incidencia delictiva que registran”, planteó.Si la propuesta es avalada en el próximo periodo de sesiones, dijo, el plan se podría aplicar este mismo año.“Se trata, pues, de aprovechar las cuentas bancarias abultadas de delincuentes, narcotraficantes, criminales y extorsionadores; varios miles de millones que podrían ocuparse en el equipamiento de nuestros policías de todo el país, porque, hay que decirlo, a veces un chaleco hace la diferencia cuando se enfrenta al crimen”, remarcó.Lo dicho por la titular de la SSPC viene a confirmar que este gobierno ha carecido no sólo de estrategia sino también de voluntad para someter y desmantelar a todo tipo de bandas y organizaciones criminales. Y es que en 2018 no solamente ganaron la Presidencia de la República sino también la mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores que les hubieran facilitado impulsar desde entonces estas reformas tan necesarias.Rodríguez, periodista de profesión y ex reportera de La Jornada, llegó a la SSPC a finales de 2020, luego de que su antecesor Alfonso Durazo botara el cargo a finales de octubre de ese año para buscar la postulación de Morena a la gubernatura de Sonora, lo que confirma que durante un tercio de este sexenio la seguridad pública del país estuvo en manos de un político improvisado como policía, sin el compromiso ni la entrega que exige un puesto público de enorme impacto social.Durazo renunció un año después del fallido operativo de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, cuando tuvieron que liberar a Ovidio, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.Para pacificar al país, pues, se requiere también de mejores jefes policiacos, aparte de capacitación y equipamiento para sus subordinados.En Veracruz, por ejemplo, mientras el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, estaba muy atento a la conferencia magistral sobre la reforma eléctrica de Rocío Nahle, secretaria de Energía y fuerte aspirante de Morena a la gubernatura del estado, en los alrededores de La Tinaja, congregación perteneciente al municipio de Emiliano Zapata, fueron ejecutados un taxista y un joven, en tanto que el sábado, en San Rafael, fue acribillado el productor de plátano Agustín Thomas Maitret.Y a las 06:00 horas de este lunes, en San Andrés Tuxtla, fue “levantada” una comerciante poblana por cuatro hombres armados.En su cuenta de Twitter, Gutiérrez Maldonado no hizo la menor referencia a estos trágicos casos. En cambio publicó el siguiente mensaje politiquero:“En Veracruz respaldamos la #ReformaEléctrica impulsada por nuestro Presidente Andrés Manuel @LopezObrador_.“En ese sentido expreso mi reconocimiento a la Secretaria de Energía @RocíoNahle, por su Conferencia Magistral realizada este día en Boca del Río.“Quien bajo su liderazgo y en compañía de nuestro Gobernador, @CuitlahuacGJ compartió los beneficios de la reforma que busca proteger el patrimonio y la soberanía energética de nuestro país.”Y cerró su tuit con el hashtag “#LaReformaEléctricaVa”.Mientras, el alcalde morenista de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, uno de los principales aliados de Rocío Nahle en el sur de la entidad, declaró ayer que cerraron el mes de enero con cinco homicidios y que... ¡la policía municipal sigue sin titular!, lo que obviamente tiene indignada a la población porteña."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "