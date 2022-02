Terrible crisis en el PRI

“No habrá tregua”

Ricardo Monreal Ávila

A los trabajadores del PRI estatal, los más priistas que cualquier político emanado de ese instituto, no les han pagado su quincena, esto debido a la disminución de las prerrogativas y liquidación de laudos pendientes, admitió el presidente de ese partido, Marlon Ramírez Marín, quien explica: "Nos redujeron las prerrogativas, nos descontaron un laudo de la temporalidad de Elizabeth Morales".El líder priísta dijo que habían enfrentado multas de hasta 45 millones de pesos."La multa que nos impusieron a nosotros por el pasado proceso fue de solo 300, solamente que el Organismo Público Local Electoral nos recargó la mano con toda la multa, indebidamente, por eso estamos promoviendo de manera legal por un laudo de 600 mil pesos y el OPLE nos envió reducidas las prerrogativas y prácticamente nos dejaron sin dinero".-¿Qué pasará con los trabajadores?, le preguntaron los compañeros reporteros.-Ya hablamos con ellos, porque nosotros en los dos años que llevamos al frente, nunca hemos faltado a esa responsabilidad, en este caso fallamos, pero es un tema de la imposibilidad de pagar.Las multas afectaron a secretarias, operarios, personal de limpieza, entre otros más.Marlon Ramírez, también diputado local, aclaró que como dirigente del PRI, no percibe ningún tipo de salario. Es una verdadera pena que por circunstancias ajenas a ellos, los trabajadores del PRI tengan que padecer esta carestía económica.En un hecho insólito, cuando subió a la tribuna Dante Delgado, mandaron a desalojar a reporteros gráficos y camarógrafos del Senado. Medio centenar de reporteros gráficos y camarógrafos fueron desalojados del balcón de prensa del Senado de la República por órdenes de la Mesa Directiva y cuando empezaba a polarizarse el debate por el caso de la desaparición de la comisión especial para Veracruz.Los representantes de los medios de comunicación fueron conminados a dejar el balcón de prensa por personal de Resguardo y Seguridad.Sin embargo, ante las protestas por este inédito desalojo, de inmediato se les permitió reingresar al balcón del segundo piso del recinto legislativo.Momentos después, inició un ríspido debate sobre la desaparición de la comisión especial para investigar presuntos abusos de poder en Veracruz y acusaciones de narco-estados entre senadores de Morena, Movimiento Ciudadano y el PAN.Al respecto, la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, aclaró que ella ni ningún integrante de esa instancia dio la orden de desalojar a los periodistas, pero ofreció una disculpa por los hechos ocurridos.El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, dijo que asumió los costos de la creación y disolución de la Comisión Especial que analizó casos de abuso de poder en Veracruz y dijo que Morena no debería alejarse de la defensa de los desprotegidos en el país.En respuesta al discurso del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien celebró la disolución de dicha comisión y llamó a los senadores de Morena a evitar batallas internas estériles, Monreal reiteró que en lo personal continuará con su labor en la defensa de los derechos humanos en Veracruz.“Ya asumí los costos de esta decisión. Creo que Morena no debería de alejarse de defender a los desprotegidos a los humillados, a los perseguidos políticos, esa es mi posición personal”, dijo en su discurso al termino de la participación del titular de Gobernación.“De manera personal sin involucrar al grupo yo voy a continuar luchando personalmente, luchando por la libertad, no sólo por José Manuel Del Río, sino de mucha gente que por ultrajes a la autoridad y otros delitos, están detenidos injustamente”, concluyó.Posteriormente Monreal posteó un mensaje en redes sociales donde informó: “Ayer estuve en Pacho Viejo, Veracruz, para seguir luchando" . La extinción de la comisión no extingue ni a las víctimas ni la injusticia. La derogación del delito de ultrajes a la autoridad es el comienzo; luego, la liberación de todas las personas inocentes. No habrá tregua”. Según se ha conocido son más de mil personas las afectadas y encarceladas por ese nefasto delito de Ultrajes a la Autoridad en Veracruz. Entre éstos se encuentra José Manuel del Río Virgen, Secretario Técnico de la Jucopo de la Cámara Alta del Congreso de la Unión.Y en otro hecho insólito, pero ese ocurrido aquí en la aldea, el diputado local del PAN, Enrique Cambranis Torres, denunció que el congreso local no lo reconoce como coordinador del PAN, a pesar de haberlo comunicado ante las instancias correspondientes. Lo anterior sucedió en la sesión de este lunes, en la que el panista explicó que conforme a los estatutos de su partido fue nombrado líder de esa bancada el pasado 21 de enero en sustitución de Othón Hernández Candanedo. Sin embargo, no ha sido citado a las reuniones legislativas de trabajo."No he sido citado ni virtual, ni físicamente a la Junta de Coordinación Política, tampoco a la de los trabajos legislativos teniendo ellos pleno conocimiento de que ya fungía como coordinador", dijo Cambranis Torres.Apuntó que pese a diversos oficios al momento no he tenido respuesta por lo que pidió a la presidenta del congreso local, Cecilia Guevara Guembe, las razones por las que no es reconocido como coordinador de la fracción legislativa del PAN, la segunda fuerza en el congreso local.Nuestra realidad que no quieren aceptar los que la provocaron: industriales de la tortilla y la masa incrementaron el precio de sus productos como consecuencia del alza que registraron el maíz y la harina en este 2022. El ajuste osciló entre 1 y 1.50 pesos, por lo que el kilo de tortilla oscila ahora entre los 17 y los 22 pesos. 