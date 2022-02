Historia de no acabar: INE vs. SHCP...

1.- Ayer y antier el gobernador del estado, Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, ha estado de gira por el norte del estado: Tuxpan, Álamo y parte de la Huasteca Baja.En sus recorridos por tierras del norte del estado, ha dejado claro que su gobierno seguirá en sus propósitos torales: dar seguridad a la población; no cejar en el empeño de que se conserve la salud en la lucha contra el Covid y sus variantes.2.- Como se ha hecho público: Ante la respuesta negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de otorgarle mayores recursos al Instituto Nacional Electoral para organizar la revocación de mandato, la secretaría ejecutiva del organismo presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un incidente de inejecución de sentencia, misma que está relacionada con la determinación de los magistrados que les instruyó a fundar y motivar la respuesta respecto a esta petición.Bajo la perspectiva del INE, en la respuesta gubernamental, señaló, no se acata en sus términos la sentencia del TEPJF aprobado en diciembre pasado, en la que se pormenorizaba que la SHCP deberá argumentar, fundar y motivar el sentido de su respuesta, negativa o positiva.Y parece historia de no acabar: Con el nuevo incidente promovido por el INE, se pretende obtener una nueva respuesta de la dependencia federal, previa a la emisión de la convocatoria -prevista para el 4 de febrero-, para la realización de este ejercicio, conforme lo estipulan los lineamientos aprobados por el Consejo General del Instituto.Por otra parte y a la expectativa, el representante de Morena ante el Instituto, Mario Llergo, informó que por ahora, “...están a la espera de la convocatoria la cual debe ser lanzada sobre la base de lo establecido en la ley general de Revocación de Mandato, es decir, la instalación del mismo número de casillas que se colocaron durante la elección presidencial de 2018, lo que equivale a 160 mil casillas...”.A través de un nuevo mensaje en redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova insistió, por tercer día consecutivo, que “ [email protected] va a llevar a cabo la Revocación de Mandato, a pesar de las maniobras que existen para entrampar al Instituto”.3.- Y siguen bastos: El pleno de la Corte invalidó un artículo de la Ley Federal de Revocación de Mandato. que le permitía a los partidos, promover la participación ciudadana en dicho ejercicio. Es decir, ahora ningún partido político podrá promover ese evento a cargo del INE.La mayoría de los ministros consideró que el último párrafo del artículo 32 de dicha ley es inconstitucional, pues es una labor exclusiva del INE, pero ratificó que los partidos con registro nacional tengan representantes en las casillas el día de la consulta.4.- En una aparición para hacer constar su supervivencia, priistas visibles afirmaron: “Que el presidente se dé por ratificado” fue lo que dijeron los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República.La bancada del PRI en el senado ofreció un mensaje encabezado por Miguel Ángel Osorio Chong quien mencionó “...que la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sólo la ha seguido Morena...”.El PRI pidió al presidente AMLO, “...hacer a un lado la revocación de mandato ya que no es prioridad entre las necesidades de los mexicanos...”.Entre las necesidades que el PRI identifica, están la salud y la economía del país.En este mensaje a medios se encontraba también el ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, la senadora Claudia Ruíz Massieu y Beatriz Paredes.“Las y los senadores del PRI hicimos un llamado para que los millones de pesos pensados para el ejercicio de revocación de mandato sean canalizados a atender los problemas de salud que afectan a las y los mexicanos. Estamos en contra del despilfarro de recursos”Por cierto, y sumados “a la novedosa forma de protestar”, Los senadores del PRI portaban pancartas que decían: “pruebas gratis para todos”."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "