Pepe Yunes, el idóneo

“Rocío Nahle, es la más

mentirosa de todos”

Mussio Cárdenas Arellano

Intérprete impecable de las mejores formas de hacer política, dueño de una amplia cultura abrevada en las aulas de las instituciones de educación superior de más prestigio en México (el ITAM) como en el extranjero, José Francisco Yunes Zorrilla sigue siendo el político que necesita Veracruz para superar todas las calamidades que nos azotan por la ausencia de un gobierno eficiente, que trabaje en función de los intereses de los habitantes de este estado, no de quienes quieren alcanzar el poder y suceder a los que están, o de una candidata presidencial lanzada al ruedo por capricho de quien se muestra desesperado por hacer realidad el sueño de ser quien designe sucesor.Los asuntos de la política o del partido tienen que hacerse a un lado cuando se alcanza un cargo, pero además la mejor forma de hacer política, como todos lo sabemos, es trabajando y ofreciendo resultados en beneficio de los ciudadanos.Durante la anterior administración, José Yunes Zorrilla se desempeñó como Senador de la República, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado y aliado de un centenar de presidentes municipales veracruzanos, a quienes ayudó desde su privilegiada posición a bajar recursos para realizar grandes obras en los municipios que gobernaron.Con la experiencia de haber sido alcalde en su municipio, Perote; diputado federal; presidente de su partido el PRI y con relaciones al más alto nivel, Pepe Yunes fue candidato al gobierno del Estado en la pasada elección, cuando los mexicanos votaron a ciegas por un cambio que venía ofreciendo Andrés Manuel López Obrador, la gubernatura del estado quedó en manos de Morena con las consecuencias que todos sabemos.Como todo político profesional que se precie de serlo, José Yunes volvió a la escena en la elección anterior, aspirando a una diputación federal por el distrito de Coatepec, la cual ganó con facilidad y ahora trabaja, como acostumbra, representando los intereses de los habitantes de su distrito y de todos los mexicanos en el palacio legislativo de San Lázaro, sede del congreso Federal. Y no es raro, cuando el trabajo como diputado federal se lo permite, verlo recorriendo los municipios veracruzanos de las zonas serranas donde sostiene reuniones con los veracruzanos más necesitados, sin perder el contacto con los votantes, abrigando la esperanza de que las circunstancias le favorezcan en el 24 y aparezca en la boleta como candidato al gobierno de Veracruz, portando un capital importante que ha acumulado durante el tiempo que lleva en la política.José Francisco Yunes Zorrilla es de los políticos que hacen falta al frente de los destinos de Veracruz para sacar al estado de la desgracia en que cayó por carecer, los votantes, de una cultura del voto diferenciado.El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, durante su conferencia de prensa matutina de ayer, que el senador Ricardo Monreal tiene las puertas abiertas, poniendo así fin al supuesto distanciamiento que tenían el ejecutivo y el legislador.López Obrador reconoció a Ricardo Monreal como uno de los precursores de la Cuarta Transformación, recordando cuando en 1998, Monreal abandonó el partido en el que estaba y ganó la gubernatura de Zacatecas.“Sí, es un precursor de este movimiento, como muchos... En el caso, por ejemplo, de Ricardo Monreal, él tomó una decisión en su momento. En Zacatecas, en ese entonces 1998, nosotros teníamos una posibilidad de triunfo en la gubernatura del cinco por ciento. Y él decide abandonar el partido en el que estaba, se suma y se gana la gubernatura”, recordó el presidente.El mandatario refirió que no es momento para “la politiquería, el individualismo, tenemos una misión superior, y la estamos haciendo, se va avanzando, a pesar de los obstáculos, con el apoyo de todos”.Relacionando este “cachondeo presidencial” con la confrontación que trae el presidente de la Jucopo en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, con las autoridades veracruzanas, ¿cómo se debe interpretar; poncharon al bateador que tenía la casa llena con dos strikes y tres bolas; habrá extra inning; el bateador sacó elevado al cuadro... quién sabe? Lo que sigue siendo cruel es la distancia que hay entre unos y otros. Los del barrio armaron un equipito y se pusieron a jugar con peloteros de ligas mayores, ¿no?.Estaba programado que el presidente López Obrador viniera desde la semana anterior a inaugurar sus Bancos a través de los cuales estará comprando votos para las elecciones que vienen, incluyendo su ratificación en el cargo, pero el asunto de su corazón se lo impidió. Pero afortunadamente ya está muy bien y entonces hoy ya no viene aquí, va al estado de Hidalgo inaugurando algunos de esos bancos mientras en Veracruz, de manera simultánea, se pondrán en marcha 18 de los 250 Bancos del Bienestar que se tienen programados construir en toda la entidad veracruzana.El delegado federal de programas sociales, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, confirmó que de manera simultánea se inaugurarán 200 bancos en el país; será a las 11 de la mañana y en Hidalgo encabezará el operativo el presidente Andrés Manuel López Obrador.“Los bancos del Bienestar entraron en un periodo de prueba; en Veracruz, de los 200 que se van a echar a andar el jueves 3 a las 11 de la mañana en todo el país, tocan 18 bancos para inaugurar. Estaremos en Tuxpan, a la par que el Presidente lo hará en Hidalgo”. En el caso de Veracruz, dijo que de los 250 bancos que se planean, al menos 175 ya tienen la construcción del edificio, por lo que los objetivos van en tiempo.El 19 de agosto de 2019, Pemex firmó un contrato por 85 millones de dólares con la petrolera texana Baker Hughes. Un mes después, el hijo mayor de López Obrador y su pareja ocuparon una casa en Houston propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes.