Qué se le hace; se volvió a subir al ring

Qué pena, de verdad, que el señor gobernador no quiera quitarse los guantes y bajarse del ring.Se engancha con mucha facilidad a la menor provocación y le entra a la bronca de nuevo, innecesariamente, eso creo.Todavía no sale de su intercambio de golpes con los senadores Ricardo Monreal y Dante Delgado y ahora ya se está fajando con Julen Rementería del Puerto, también senador, aunque este del PAN y aquellos de Morena y de Movimiento Ciudadano, respectivamente.Y de verás que en el escenario político del estado pensábamos que el belicoso por naturaleza era el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares; que se peleaba con todos e incluso que hasta dormido en su cama tiraba golpes. Ahora se ha de sentir avergonzado de saber que el góber lo hace ver chiquito.El nuevo pleito es porque diputados panistas insisten en desaparecer los poderes en Veracruz, secuela de una historia ya muy conocida y larga. Pero una cosa es decirlo y otra lograrlo. No hay condiciones, eso creo.Pero don Cuitláhuac García, en lugar de no verlos y de no oírlos, o, en todo caso, de enviar a que tiren golpes por él otros (creo que el único, por lo que representa, puede ser Juan Javier Gómez Cazarín porque el otro que debiera, Esteban Ramírez Zepeta, no cuenta porque nadie lo pela); don Cuitláhuac, decía, prefiere exponerse él con el riesgo de que termine con los ojos tumefactos, las orejas de coliflor, los labios partidos y la nariz sangrante.Caliente (eso creo, pues de otra forma se habría quedado callado) declaró que primero desaparece el PAN antes que los poderes en el estado. Por ahora no van a desaparecer ni uno ni los otros. Los poderes no porque no se dan los supuestos del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (al menos eso creo, sin ser especialista en Derecho Constitucional), pero lo que sí va a desaparecer, mientras el PAN va a permanecer, es el gobierno cuitlahuista, dentro de ya solo dos años y nueve meses y días.Pero qué necesidad. ¿Y qué se le hace si el hombre está escuchando el campanazo de prudencia que llama a descanso en su esquina, pero prefiere quedarse en el centro tirando y recibiendo golpes para disfrute de la respetable concurrencia por el espectáculo?Parece que las aguas no se van a calmar. Como si fuera gasolina que cae en fuego que no se acaba de apagar, ayer se informó (e-consulta.com Veracruz) que un joven de 18 años, Lisandro “N”, detenido e imputado por el delito de ultrajes a la autoridad, se suicidó en su celda en el penal de La Toma, en el municipio de Amatlán de los Reyes. Fue hallado sin vida ayer por la mañana. Tenía una sábana atada al cuello.Había sido detenido el pasado 1 de noviembre en el municipio de Huatusco. Se le acusó de haber agredido a elementos de la policía ministerial con un arma punzocortante, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, o sea, con el mismo cuento que a cientos más. Le habían impuesto prisión preventiva oficiosa de tres meses, pero luego se le acusó de un homicidio doloso, lo mismo que con otros detenidos más.Seguramente el hecho no pasará inadvertido en el Senado (ni en los medios de la Ciudad de México) donde sostienen una batalla sin tregua contra el gobierno de Veracruz por el uso del delito de ultrajes a la autoridad contra opositores y ciudadanos en general.Suerte te dé Dios, que el saber nada te importe, dice un refrán bastante conocido. Refiere que la suerte es más importante que la formación, el trabajo y la disciplina; que solo el azar es responsable del éxito.Resulta que por si algo le faltara en este momento, este jueves el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se reunirá con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.También estará el coordinador de la bancada, Ignacio Mier, porque se entiende que el interés del diplomático con ellos se debe a que Morena tiene la mayoría y por lo mismo determinará la aprobación de iniciativas que tienen que ver con la relación entre ambos países.Aparte de los temas, de los que seguramente no se darán mayores detalles porque la visita será privada, al minatitleco le servirá para ganar reflectores, pues míster Ken no es cualquier grillo.Y hasta donde el columnista sabe, Gutiérrez Luna aprovechará la ocasión para darle una muestra de lo que es Veracruz a través de productos fabricados por artesanos veracruzanos, o sea muy representativa. Si se recuerda, en diciembre pasado llevó también, para que la conocieran en la Cámara de Diputados, ante legisladores de todo el país, una expresión cultural muy típica de sotavento y del solar jarocho: la Rama. Mientras se trate de promover a Veracruz, bien.Me llamó la atención lo que publicó ayer el compañero Alejandro Aguirre: por un lado, que de acuerdo al secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández tanto Rocío Nahle como Sergio Gutiérrez tienen el visto bueno del presidente para mostrarse como aspirante a la gubernatura de Veracruz, y por otro, que “la auténtica preocupación” en Palacio Nacional es la oposición y que “hablan de Julen Rementería, de un Yunes o incluso de Anilú Ingram”.De Julen se ha venido hablando desde que Joaquín Guzmán Avilés llegó a la dirigencia estatal en periodo anterior; de los Yunes, igual, que podría repetir Miguel Ángel hijo o ahora competir su hermano Fernando. La novedad es Anilú, cuando se ha manejado que en el PRI los más competitivos serían Juan Manuel Diez Francos y José Francisco Yunes Zorrilla.¿Por qué Anilú? Podría ser porque les llamó la atención su papel como diputada federal en la legislatura pasada, por la defensa que hizo de las causas tricolores en especial las que tienen que ver con Veracruz, por la experiencia que mostró (ya fue presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el Congreso local), por la buena aceptación que tiene, gracias a su cabildeo, en buena parte de la prensa veracruzana y también, cómo no, por ser mujer.En el Palacio Nacional hacen sondeos y encuestas diarias y llevan al día el pulso del país, incluyendo a Veracruz. Puede ser también que sus registros y mediciones han captado ecos positivos, de conocimiento de su persona y de aprobación a su trabajo, por parte de los veracruzanos. La jarocha exreina del Carnaval cumple ahora un papel decoroso, como opositora, en la Legislatura local, e incluso ha incomodado, para variar, al propio gobernador. Y la tienen en la mira.Encabezados por su presidente fundador Jorge Uscanga Escobar, los directivos de la Asociación Estatal Concertación Veracruzana se reunieron el pasado fin de semana con representantes de la sociedad civil de Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Cardel y Medellín, con el propósito de reorganizar sus comités seccionales y de colonias.En la reunión, en la que cuidaron las medidas sanitarias para evitar contagios, el dirigente de la asociación, Esaú Uscanga Méndez, invitó a los asistentes a participar en la búsqueda de la solución de los problemas que afectan a sus comunidades, al mismo tiempo que anunció la impartición de cursos gratuitos de capacitación en diversos temas que los preparen para esa tarea.Por su parte, Uscanga Escobar resaltó la permanencia en la agrupación, durante 15 años, de cientos de veracruzanos que, dijo, creen y confían en que es posible avanzar en el progreso de sus comunidades y en la solución de sus problemas. 