La pasarela de Sheinbaum

No obstante las reiteradas señales que después de las elecciones intermedias de junio pasado ha estado mandando el presidente Andrés Manuel López Obrador a favor de Claudia Sheinbaum, hay quienes dudan todavía que la Jefa de Gobierno de la CDMX sea finalmente la candidata presidencial de Morena en 2024.Sin embargo, AMLO parece estar engañando con la verdad, pues cada vez empodera más a Sheinbaum y blinda a los aliados de la gobernante capitalina, como al mandatario veracruzano Cuitláhuac García, en cuya defensa el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le dio un tatequieto al líder del Senado, Ricardo Monreal, el menos alineado de los aspirantes presidenciales del obradorismo.Pero últimamente ha llamado también la atención la pasarela que desde finales de 2021 se vino dando por la Jefatura de Gobierno de la CDMX de los precandidatos morenistas a las seis gubernaturas que se disputarán en las elecciones del 5 de junio próximo.El primero en visitar el antiguo Palacio del Ayuntamiento donde despacha Sheinbaum fue el senador Américo Villarreal, quien ha sido perfilado como coordinador de los comités de la Cuarta Transformación en Tamaulipas, cargo que resaltó Sheinbaum en su tuit del 29 de diciembre pasado.Villarreal la llamó amiga y reconoció el trabajo para “lograr la transformación de la CDXM”.Luego, en enero pasado, Sheinbaum recibió al senador hidalguense Julio Menchaca. “Le deseo la mayor de las suertes en su nueva encomienda”, dijo Sheinbaum sobre su encuentro con el aspirante a la gubernatura de Hidalgo, quien en su cuenta de Twitter agradeció a su compañera de partido los buenos deseos.Después fue visitada por Mara Lezama, alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo.Sheinbaum definió a Lezama como “una mujer honesta, trabajadora que gobierna con cercanía a su pueblo”.La munícipe de Cancún agradeció el encuentro. “En equipo siempre es mejor”, respondió a SheinbaumEl 27 de enero recibió a Marina Vitela, de Durango, a quien Sheinbaum llamó trabajadora y honesta.Vitela compartió por separado un video del encuentro y aseguró que la transformación llegará a Durango.Luego se reunió con Nora Ruvalcaba, de Aguascalientes, a quien calificó como honesta, valiente y trabajadora.Ruvalcaba dijo que Sheinbaum es una mujer que inspira con su ejemplo.El ciclo de visitas concluyó con el senador Salomón Jara, de Oaxaca, a quien la mandataria capitalina definió como trabajador y con un gran amor por su estado.Como Carlos Salinas de Gortari con Luis Donaldo Colosio Murrieta en la sucesión presidencial de 1994, ahora López Obrador parece decir también “¡no se hagan bolas!”, la candidata será Claudia Sheinbaum.Bueno, ya hasta Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y aspirante a la gubernatura de Veracruz, buscó la semana anterior el cobijo de Sheinbaum no obstante que el abogado de Minatitlán acaba de aliarse con los exdirigentes estatales experredistas Elías Miguel Moreno Brizuela y Enrique Romero Aquino, promotores del abortado partido político nacional Izquierda Progresista y vinculados al canciller Marcelo Ebrard, quien hace 28 años compartió la frustración de su extinto jefe político Manuel Camacho Solís, otro secretario de Relaciones Exteriores que aspiraba a la Presidencia de la República.¿Acaso en 2024 habrá otro candidato emergente como Ernesto Zedillo? Ni dios lo mande.El Instituto Nacional Electoral (INE) lanzará el próximo 4 de febrero la convocatoria para la realización de la consulta popular para la revocación de mandato del presidente López Obrador, en la que se prevé que se instalen 53 mil casillas en vez de las 161 mil consideradas inicialmente, pero el órgano electoral ha dado mucho de qué hablar en este asunto ya que ha solicitado infinidad de veces un incremento de presupuesto con el argumento de que no tienen dinero para llevar a cabo la consulta popular; sin embargo, tampoco ha tenido tiempo para verificar y validar las firmas que ha solicitado y que la Asociación Civil “Que siga la democracia” ha entregado junto con la solicitud para exigir al organismo autónomo que cumpla con el mandato constitucional.Muchos dichos, muchos comentarios han surgido en torno de las firmas, ya que el INE invalidó más de 300 mil de ellas por supuestas “inconsistencias” pero sin presentar argumentos reales del por qué. Lo cierto es que sólo revisó un tercio del total de rúbricas entregadas ignorando completamente el total de los ciudadanos que buscaron la forma de presentar su apoyo para que este ejercicio democrático se pudiera realizar.Veremos qué pretexto da el INE para no revisar el total de firmas."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "