En diversas ocasiones durante los últimos meses, militantes de antaño de la izquierda y ahora del Movimiento de Regeneración Nacional, han manifestado su preocupación porque en el estado de Veracruz Morena sigue sin consolidarse como un partido político y operando como un club de amigos."Morena en Veracruz sigue siendo un movimiento pese a que es gobierno" es la advertencia que hacen viejos militantes de partidos tradicionalmente opositores al régimen gubernamental, que ahora militan en Regeneración Nacional.A la obligada pregunta nuestra del porqué de sus aseveraciones, "los izquierdosos" como se definen ellos mismos, responden que sustentan sus afirmaciones con el hecho de que no existe una estructura partidista como tal al interior de Morena en el estado de Veracruz, con la cual organizar cuadros por colonias, barrios y ciudades.Al no existir una estructura de partido, con un presidente de un comité estatal, Morena sigue operando como un club de amigos, a quienes une una buena intención.Para "los izquierdosos", Morena no se puede consolidar como un partido en la entidad veracruzana, en principio porque sigue operando como su delegado en funciones el originario de Las Choapas, Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, ex secretario particular y amigo del gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez.Por esa misma amistad, "Teban" como le llaman a Ramírez Zepeta, solo procura quedar bien con su amigo el mandatario estatal veracruzano.¿Cuántos comités municipales ha creado para Morena en Veracruz Ramírez Zepeta?, preguntan "los izquierdosos" que se responden muy seguros "ninguno, solo se ha dedicado al turismo político y a tomarse la foto con alcaldes priistas y panistas arrepentidos", pero no a estructurar a Morena como partido político en Veracruz.Sin estructura, Morena se puede derrumbar, advierten los antiguos militantes de partidos de izquierda que ahora están con Morena.Por ello urgen que Esteban Ramírez Zepeta sea confirmado como presidente de un comité estatal y deje de ser un delegado en funciones para un proceso electoral que ya se llevó a cabo en junio del año pasado.Urge que la persona que sea elegido o elegida como presidente del Comité Estatal de Morena, forme los comités municipales, los regionales y se elija a los titulares de cada uno de ellos, que serán los responsables de mantener e incrementar la militancia, además de ser gestores al servicio de quienes representen.Desafortunadamente, con Esteban Ramírez Zepeta nada de eso se ha hecho pues vive cómodamente a la sombra de su amigo el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, apareciendo en público solo para ensalzar a la zacatecana Norma Rocío Nahle García, a quien quieren llevar al gobierno del estado, como si Morena no tuviera veracruzanas.Por todo lo anterior, concluyen "los izquierdosos", es que siempre verán solo, como el "Llanero Solitario", a Esteban Ramírez Zepeta, rodeado de gente que cobra en el gobierno del estado de Veracruz, pero nunca de gente de las colonias, auténticos militantes del Movimiento de Regeneración Nacional.... Muy criticado ha sido el ayuntamiento de Boca del Río, que ahora preside el también yunista Juan Manuel de Unanue Abascal, al derribar un gran árbol de Framboyán que desde hace varias décadas había sido plantado en el camellón de la avenida Juan Pablo II, casi con Urano.Lamentable porque los propios trabajadores que lo derribaron la mañana del pasado miércoles, comentaron que tiraban el árbol no por viejo o ser un riesgo, sino por quitarle la vista de Este a Oeste al recién estrenado centro comercial Urban, donde la familia que está de acuerdo tiene un nuevo supermercado bautizado como "Selecto"....