...es cierto: no todo se puede al mismo tiempo...

1.- El activismo del presidente municipal de Xalapa debe tener una explicación lógica o, al menos, política.Lo de lógica bien podría ubicarse en la rotura con la sociedad de la municipalidad, que construyó el anterior alcalde, Hipólito Rodríguez, precisamente por no haber realizado una función digna de una ciudad capital de uno de los estados más relevantes del país.La política es más fácil de entender: recoger la basura dejada por el mismo alcalde que se fue y en la tarea de aseo, reconstruir la pérdida de confianza de que gozaba la alcaldía xalapeña y con ello, la caída en el ánimo electoral del partido en el poder.De Ricardo Ahued Bardahuil se pueden decir muchas cosas: unas políticas y otras personales. En las primeras su excelente labor de alcalde que ya fue y otras, por el interés personal que pone a todas sus tareas: las personales y las oficiales, que le han permitido construir un espacio de confianza que refuerza en sus acciones, más que en sus palabras.Hay muchas cosas por hacer, pero se puede todo al mismo tiempo, pero bien podrían anotarse en la agenda.Xalapa es uno de los pocos municipios del estado que tiene bien vertebrado su acervo político: En las colonias radica mucha de su fuerza política porque un buen registro dice cuántas hay; cuántas cuadras las integran incluyendo las calles, si tienen o no representante acreditado ante el Cabildo; si tiene numeralia en las casas de sus calles y, en síntesis, si se cuenta de una buena guía para llamarles a reunión cuando las condiciones lo exijan.Por hoy baste saber que la lentitud callejera para desplazarse por el centro, obedece a la corrección de los hoyancos callejeros que se agrandaron por la indiferencia de la autoridad que se fue y que, al parecer, nada le importó.Pero en fin, bien valen unos días de bordeos callejeros para que este capítulo se concluya por ahora.2.- Para los que apuntan: El día de ayer fue un día de fiesta para el presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados. Y no fue para menos: El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, fue y llegó a la Cámara de Diputados para sostener un encuentro con el presidente de la Mesa Directiva, [dícese que es veracruzano pero acta de nacimiento prueba] Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la Jucopo, el coahuilense Rubén Moreira Valdez y el coordinador de los diputados de Morena, y el veracruzano ¿? Ignacio Mier.A su llegada al Palacio Legislativo, Ken Salazar indicó "...que el motivo del encuentro es para celebrar la nueva etapa en la relación entre los Estados Unidos y México..."Salazar señaló "...que existe una "buena relación" entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador...", así como los pueblos de ambas naciones."Vine a visitar al presidente y a la Cámara hoy, porque estamos celebrando una nueva etapa en la relación de los Estados Unidos y México, entonces, hay muchísimo, muy bueno que está pasando. La relación entre el presidente Biden y el presidente López Obrador, la relación entre el pueblo mexicano y el pueblo de los Estados Unidos, es una relación muy buena ¿no? Vengo a hablar de todo lo bueno que está pasando", declaró.El embajador Ken Salazar tuvo un recorrido durante la sesión ordinaria en el salón de plenos y subió a tribuna donde se tomó fotografías con los diputados.Pero también expresó: Estar de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en que se haga una reforma en materia de electricidad, al considerar que no ha tenido cambios desde el 2013, y manifestó su respaldo al ideal del presidente Andrés Manuel López Obrador "...de una reforma que represente "cambios que sean lo mejor para el pueblo...".P.D.- Saber leyes no es conocer sus palabras, sino su espíritu y poder.- Celso, Digesto 1,2,7.