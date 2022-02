“Los dueños de las funerarias son los

que premiarán a Hugo López Gatell”

Germán Martínez

En el béisbol, el deporte presidencial, si un equipo pierde la culpa es del manager y si gana el mérito es de los jugadores que hicieron grandes atrapadas, que batearon bien a la hora buena y del pitcher que, ese día, venía por ahí. Esta circunstancia que tomamos como ejemplo, porque la conocemos bien, y que usamos hoy para hacer un APUNTE, se da en todos los deportes de conjunto; pierde el que dirige y ganan los jugadores.El béisbol, deporte de las preferencias del presidente López Obrador, quien lo practicó en su juventud y ahora lo promueve aprovechando que está en la presidencia, se ha tomado para ejemplificar escenarios que se presentan en la vida política nacional, pero lamentablemente no encaja al final del camino que sería cuando cae el out 27 o al término de la novena entrada. En política, aunque sea deporte de conjunto, gana el que dirige y pierde con mayor razón el que dirige.Si porque quien se encarga de formar el equipo con el que va a participar en el servicio público es el elegido por las mayorías, o el que impusieron en el cargo, y él a su vez tiene la obligación de formar el equipo con el que va a jugar las seis entradas, dos si tiene que atender una invitación presidencial o si enferma; entonces la responsabilidad de todo lo que se haga en ese periodo es de él y de nadie más. En el juego de la política si se quiere transitar con éxito por ese camino hay que saber elegir a los que te van a ayudar porque lo lógico es aspirar a más, a ocupar un cargo más relevante que el que te dieron o conseguiste en las urnas, entonces hay que hacer las cosas bien para estar en condiciones de ser tomado en cuenta por tus probadas capacidades.¡Ah!, pero si escoges un equipo chafa, a personas que no tienen idea de en qué consiste la administración pública y la política, a tus familiares porque quieren aprovechar la oportunidad de ser alguien en la vida ahora que el hermano, primo, tío o lo que sea, fue ungido... ya valiste berenjena.Todo lo que hagan mal tus colaboradores lo tendrás que cargar tú de por vida.Y es tan severo el juicio que algunos terminan en la cárcel; Javier Duarte, por ejemplo, otros huyen del estado e incluso del país y otros son presas de tensiones tan fuertes que hasta embolia les da y así se fugan de este mundo, cargaditos de dinero, pero sin posibilidades de disfrutarlo, se convierten inevitablemente en las reses de mañana, de ese mañana que tenemos a la vuelta de la esquina.Hace algún tiempo, durante una reunión con políticos del pasado, uno con experiencia comentaba lo complicado que es concluir una administración. Eso es lo que hay que preparar a mitad del camino, recomendaba a los jóvenes. Comenzar a cuadrar las cuentas; colocar en un sitio invisible el producto de los moches y las tranzas; acercarse a políticos con los que no ha habido tiempo y voluntad para hacerlo; a tratar de amainar los rencores ganados por caprichos y torpezas cometidas; a recomponer el equipo donde no hayan funcionado adecuadamente los titulares y a hacerse a la idea que un día, al siguiente de haber concluido el periodo constitucional del mandato, al despertar el mundo será otro: ya no repiqueteará el teléfono; ya no habrá servidumbre; muchas de las cosas las tendrá que hacer él mismo; un gran silencio se apoderará de todo el ambiente; si quiere hablar con alguien tendrá que marcarle y a ver si le quieren tomar la llamada, porque ya no se es nadie; al salir de su casa no estarán las escoltas que le abran la portezuela de la camioneta, ni la camioneta; cuando salga a la calle nadie querrá saludarlo, al contrario y hasta la familia se habrá alejado así como las queridas o queridos, depende cual sea el caso, y todo habrá terminado, porque aquí también aplica aquello de “muerto el rey, viva el rey” y pasará a convertirse ahora en la res.Obviamente todo lo anterior le pasará siempre que al cargo llegue un amigo y no un adversario que lo quiera entambar, por haber cometido el delito de “ultrajes a la sociedad” que es equivalente a corrupción, o si uno o varios colaboradores se fueron al monte con la complacencia del jefe y ahora, como responsable que fue de todo lo que hicieron los integrantes del gabinete el culpable es usted... Cada exgobernador tiene su etiqueta.El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la consulta de revocación de mandato es un hecho y que se va a realizar el próximo domingo 10 de abril. La pregunta que se planteará a los votantes será: ¿Quieres que continúe Andrés Manuel López Obrador con su mandato o no? y para que sea un triunfo AMLO tiene el reto de superar los treinta millones de votos que la elección presidencial que ganó y votaron por él. Se supone que, según lo que él dice y replican en redes sociales y por donde pueden sus fanáticos y las personas que cobran por chambear como aplaudidores, este país se está transformando, va por la ruta correcta y que siga el reparto de limosnas para los que menos tienen, eso se tiene que reflejar en el resultado de la famosa consulta.¿Y si como dice el Senador Germán Martínez, del grupo independiente, el resultado arroja una cifra menor a los treinta millones, cómo debemos considerar el ejercicio electoral?... como un fracaso presidencial porque López Obrador no logró el objetivo que se planteó de que lo siguieran apoyando quienes lo eligieron.Se da por hecho que el presidente no llegará ni a los diez millones de votos, ni a los nueve que obtuvo José Antonio Meade en la elección presidencial como candidato del PRI, lo que querrá decir que hay un rechazo mayoritario a su permanencia en el poder, pero como esta payasada está diseñada para que Morena continúe en la mente de los mexicanos a través de su líder máximo y no para que deje el poder, aunque se manifieste el rechazo ahí permanecerá el político tabasqueño mago del engaño.De acuerdo con un análisis de los contratos de 2021 otorgados por la actual administración, el 2021 ha sido un año más sin combate a la corrupción y a las adjudicaciones directas. Es universalmente reconocido que las adjudicaciones directas constituyen una de las prácticas que más se prestan a la corrupción. Este gobierno ha abusado de ellas a pesar de haber prometido que se erradicarían. En 2021 se mantuvo la tendencia histórica en la que 8 de cada 10 contratos del gobierno han sido entregados por adjudicación directa. El porcentaje del monto de las adjudicaciones directas se mantiene arriba del nivel de los sexenios anteriores. En el área de servicios de comunicación social y publicidad, el 90% de los contratos se dieron sin licitar y las 10 empresas que han recibido más recursos ganaron el 100% de sus contratos por adjudicación directa.El IMSS, el Banco de Bienestar y el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) son las instituciones con mayores montos y porcentajes de adjudicaciones directas.Los conceptos de “Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios” y “Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio” concentran los mayores montos de adjudicaciones directas de la APF.A un mes, la señal televisiva en Radio Televisión de Veracruz (RTV), sigue sin salir al aire. Por ello, los noticieros y algunos programas de opinión son transmitidos por Facebook live dónde no tienen el alcance de la televisión abierta.En medio de la pandemia por el coronavirus, la señal de RTV representa para muchos veracruzanos la única manera de estar informado sobre las acciones a seguir en materia de prevención y las jornadas de vacunación. Aun cuando se informó que sería cuestión de unos días el contar con la señal, desde el pasado 22 de diciembre está fuera del aire. De regresar, nos dicen, estaría en el canal 26.1 y con cambio de siglas, las cuales serán XHCPEO-TDT.Ayer se presentó ante la FGR una denuncia para que se investigue el conflicto de interés y la corrupción por la casa del hijo de AMLO. Es indispensable que todas y todos nos sumemos a este tema, demos difusión y evidenciemos la falsa austeridad y las mentiras de Morena. Al menos para que exista el precedente y el gobierno que viene tome cartas en el asunto.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "