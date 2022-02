... La carencia absoluta de capaces operadores políticos en la actual administración estatal, la que preside el morenista Cuitláhuac García Jiménez, ha sido la constante del gobierno del estado en los últimos tres años y ahora causa de que opositores de Morena se hayan unido enarbolando la bandera de la exigencia de la derogación del delito de ultrajes a la autoridad.Además de la reciente creación del “Movimiento por la Justicia” que encabeza el ex priista y ex gobernador del estado de Veracruz, Dante Alfonso Delgado Rannauro, un grupo de abogados que encabezan Tomás Mundo Arriasa y Arturo Nicolás Baltazar, se encargarán de darle seguimiento a los 90 expedientes del mismo número de supuestos casos de abuso de autoridad que mantienen encarcelados a un gran número de personas.Esos 90 expedientes, por cierto, son los mismos que en su efímera existencia recabó la “Comisión Especial para determinar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en el estado de Veracruz”, lo que hace suponer que son muchos más.A modo de contexto para nuestros amables lectores, el jueves 11 de marzo del año pasado, se publicó en la Gaceta Oficial de Veracruz el Decreto Número 848 que daba cuenta de la reforma a diversas disposiciones del Código Penal del estado de Veracruz, entre ellas el delito de ultrajes a la autoridad.Antes de esa fecha, dicho delito establecía la imposición de “seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”.Sin embargo, con las reformas autorizadas por el legislativo, se añadieron supuestos que posibilitaban el uso arbitrario de este tipo penal.La organización ARTICLE 19, entre otras, ha documentado como estas reformas avaladas por los diputados locales veracruzanos, han sido utilizadas por las autoridades para restringir la labor periodística, el ejercicio de la protesta y el derecho a la libertad de expresión en general.Para dimensionar la reforma publicada en marzo del 2021, se estableció que “Se le aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de cinco a siete años de prisión” cuando antes era de seis meses a dos años de prisión.Esto es precisamente lo que se exige a los poderes Ejecutivo y Legislativo en Veracruz que deroguen, a lo cual se siguen resistiendo los diputados locales y el mandatario estatal como parte de la estrategia distractora para que toda la atención se enfoque en esto y no en la inseguridad, la falta de obras, el pésimo estado de las carreteras y la incompetencia de sus bien pagados asesores.... Con la novedad de que Esteban Ramírez Zepeta, delegado estatal con funciones de presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional en el estado de Veracruz, ya salió a aclarar que si bien el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), dispuso que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitiera la convocatoria para la renovación de la dirigencia estatal de este partido una vez que concluyera el proceso electoral local 2020-2021, el presidente nacional morenista Mario Martín Delgado Carrillo, estableció que las renovaciones serán después de la elección en seis estados de la república mexicana.O sea que a más de un año de que el Tribunal Electoral de Veracruz dispuso la renovación de la dirigencia estatal de Morena, será hasta que el dirigente nacional morenista lo considere pertinente, como testimonio de que la Ley se puede ajustar a modo.... En su página de Facebook el maestro de la facultad de Biología y coordinador de la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad (MGAS) de la Universidad Veracruzana, Héctor Venancio Narave Flores, publicó que junto con unos amigos subió al Cofre de Perote para continuar con su campaña de limpieza, luego de que hace unos días, tras las nevadas, subieron cientos de personas para tener contacto con la nieve.Desafortunadamente tantas personas en el Cofre de Perote tiene sus consecuencias, pues dejaron mucha basura, lo que nos hizo recordar a la abuela Nila cuando decía, “hay que ser cochino, pero no trompudo”.A continuación, reproducimos lo que el maestro Narave Flores escribió en su muro: “El día de ayer subí al Cofre de Perote a una "campaña de limpieza". Realmente lo que recogimos fue una parte del cúmulo de basura que dejaron los "turistas" que fueron a "disfrutar la nieve" en este maravilloso lugar.Mucha molestia, e indignación por la inconsciencia, falta de educación, o no sé de qué......., de muchos (supongo no todos) al dejar: envolturas de dulces, vasos de todo tipo, servilletas, bolsas de plástico, bolsas de botanas, cucharas de plástico y otros "desechables", latas vacías de atún, chiles, etc., cajetillas de cigarros, pañales, cubrebocas, trapos, ropa, llantas de vehículos etc., todo lo que Ustedes puedan imaginar que se lleva a un "día de campo". Ahh botellas! Y botellas de agua muchas, de yogurt, de tequila, vino y otras; triste y lamentablemente en una se metieron dos roedores de campo pequeños (que tienen una función en el ecosistema) quizá atraídos por el olor y ya no pudieron salir, murieron.Al final recogimos unas 40 bolsas de basura.La gente que sube, sin ningún problema puede regresarse con la basura que genera.Dejo algunas imágenes para la reflexión, de algunos paisajes de la montaña y de la basura que se dejó ahí, ojalá sirvan para generar un poco de conciencia.