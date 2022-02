“Tendrán que pagar con cárcel

por sus actos criminales”

Dante Delgado Rannauro

Un fin de semana para los veracruzanos de contraste; el clima con temperaturas de lo más bajo que hemos tenido en los últimos tiempos, caída de nieve en las zonas montañosas permitiendo un espectáculo pocas veces visto, y por el otro, el clima político y social elevándose motivado por los más de mil reos que permanecen en las cárceles veracruzanas, víctimas de la aplicación del delito de “ultrajes a la autoridad”, entre ellos José Manuel del Río Virgen, Secretario Técnico del Senado de la República y notable político papanteco.Haciendo de lado la frustrada comisión para la investigación de los casos de abuso de autoridad, que por línea presidencial no se pudo concretar, el Senador Dante Delgado convocó a los ciudadanos a formar un movimiento con los mismos fines que buscaba la comisión en el Senado, convocatoria exitosa que se advirtió desde la primera reunión que sostuvieron los interesados en la vecina población de Banderilla, el mediodía del viernes.La construcción del movimiento se formalizó la mañana del sábado en céntrico café de la ciudad de Xalapa, de donde salieron hacia las gradas de la Catedral y la explanada de la plaza Lerdo, frente al palacio de Gobierno, donde extendieron una manta con el nombre de “Movimiento por la justicia” y a través de un micrófono hicieron uso de la palabra los Senadores Indira Rosales San Román, Julen Rementería del Puerto y Dante Delgado Rannauro, para explicar los objetivos por los que estarán trabajando que es la búsqueda de la justicia y la correcta aplicación de la ley, sin abusar de ella mediante la derogación del artículo de “ultrajes a la autoridad”.Miembros de los colegios y barras de abogados del estado, académicos universitarios de la carrera de Leyes, familiares de reos víctimas del mencionado delito, dirigentes sociales y los senadores Dante Delgado Rannauro, Indira Rosales San Román, Julen Rementería del Puerto, el diputado federal Pepe Yunes Zorrilla, políticos como Héctor Yunes Landa, Manuel Bernal, Arturo Hervís, Yazmín Copete Zapot estuvieron presentes en el surgimiento del "Movimiento por la Justicia".El acto terminó con la firma de un manifiesto que quedó instalado en la plaza Lerdo; de ahí se trasladaron al penal de Pacho donde ofrecieron una conferencia de prensa. Cabe resaltar que en ningún momento se habló de partidos políticos, lo que mueve a estos veracruzanos es un afán de acabar con las injusticias que se vienen cometiendo usando el delito de “ultrajes a la autoridad” que este gobierno aprobó y que se resiste a eliminar a pesar de la recomendación que le hizo la CNDH.Pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos que preside Rosario Piedra, recomendó que el gobierno promoviera la derogación del artículo denominado “ley garrote” con un plazo de fin de mes, el gobierno esperó hasta el cuarto para las doce del último día del mes de enero, para entregar al Congreso una simulación de eliminación del artículo. Esta acción la califica el diputado federal, Jesús Alberto Velázquez Flores, como "una broma" la derogación del delito de ultrajes a la autoridad, porque dejan otro con las mismas atribuciones punitivas."La redacción de los dos delitos es exactamente el mismo, cambian un poco las penalidades, pero en realidad siguen siendo los mismos".El legislador perredista se refirió a la propuesta de reforma enviada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al Congreso del estado para derogar el delito de ultrajes a la autoridad: "La derogación del tipo penal de ultrajes a la autoridad, es en realidad una broma que la reforma que envía el gobernador Cuitláhuac García Jiménez". Velázquez Flores, afirma que tanto el delito de ultrajes a la autoridad como el delito en contra de las instituciones de seguridad pública, son iguales.El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, dijo, trata de derogar el delito de ultrajes a la autoridad, manda la iniciativa al Congreso local para su cumplimiento"Pero aun suponiendo que se derogue el delito de ultrajes a la autoridad, seguirá el arma represora en el delito en contra de las instituciones de Seguridad Pública, ahí está señalada la misma conducta. Seguirán utilizando como un brazo para ejecutar órdenes de aprehensión en contra de aquellas personas que se le son incómodos al gobierno de Veracruz."Si el presidente López Obrador decide utilizar, en Veracruz, la misma herramienta que ha venido empleando para la selección de sus candidatos a los gobiernos de los estados, que es la encuesta, quien la tiene ganada de calle es el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente del Congreso Federal, originario de Minatitlán, considerado por quienes lo tratan como un profesional de la política y experimentado en la administración pública.El pasado viernes tuvimos la oportunidad de platicar con él durante una comida que ofreció en un domicilio particular ubicado en el fraccionamiento Coapexpan, de esta ciudad. El diputado venía de una reunión que sostuvo, en Costa Esmeralda, con vecinos de la planta de Laguna Verde quienes se quejan del costo tal alto que pagan por consumo de energía eléctrica. Luego de esa comida tendría una reunión con académicos radicados en Xalapa en el salón social de los Agrónomos, más tarde partiría a la ciudad de México porque el sábado por la mañana acudiría, con la representación del Congreso que preside, a la celebración del Día de la Constitución, donde estuvo junto al presidente López Obrador que por cierto lo felicitó por su intervención oratoria en el evento.Gutiérrez Luna nos platica que él no ve a otro contendiente aparte de la secretaria de Energía Rocío Nahle. Ella y yo somos los únicos. Y a decir verdad entre él y la señora Nahle hay una enorme distancia, doña Rocío es arrogante, déspota y prepotente, a través de su marido ha cometido algunas travesuras en PEMEX; en Veracruz solo en Coatzacoalcos la conocen, en cambio Sergio Gutiérrez, en unos pocos meses ha recorrido el estado un par de veces; se ha reunido con infinidad de grupos sociales y políticos; reconoce la importancia de los medios de comunicación; le sobra olfato político; cuenta con una amplia cultura y es un político sencillo, atento, dispuesto a escuchar a todos los que se le acercan, además de contar con un equipo de colaboradores con amplia experiencia política puesta al servicio de quien aspira a figurar en la boleta para gobernador del estado por Morena, en la elección del 2004.Uno de tantos detalles del minatitleco; la comida que se sirvió el viernes es de la rica y variada gastronomía que caracteriza a la región de Minatitlán, su tierra natal, con platillos típicos como los tamales de pejelagarto (masa, manteca y carne de pejelagarto), tamales de chipile, tamales de coyol y guisados de animales silvestres, entre otras cosas.El nivel de violencia que se vive en Veracruz es imposible que exista sin que haya complicidad entre los delincuentes y las autoridades de los más altos niveles, advirtió el activista Bryan Lebarón, quien acudió este sábado al penal de Pacho Viejo, en Coatepec, para unirse al "Movimiento por la Justicia", encabezado por el senador Dante Delgado Rannauro.