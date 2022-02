... En el inicio de la primavera del año dos mil, con el nacimiento de un nuevo milenio y luego de que el norte de la entidad veracruzana sufriera los estragos de las inundaciones de un año antes, el entonces gobernador del estado Miguel Alemán Velasco, organizó con gran fastuosidad, muy al estilo Televisa, la “Cumbre Tajín”.La noche de la inauguración de la “Cumbre Tajín”, donde participaron en un escenario de luces multicolores unas 300 personas en escena, todavía la recuerdan quienes tuvieron la oportunidad de estar allí hace casi 22 años.Imagine usted amable lector que el evento inaugural se preparó para tres mil personas que vieron un espectáculo de casi una veintena de escenas; “no había pobreza, no se escatimaron recursos económicos para esa noche”, nos contó una lectora que desde ese año no ha dejado de asistir al evento.Gracias a esa fastuosidad y cientos de personas que acudieron al evento al inicio de la primavera del año dos mil, los empresarios y comerciantes del norte del estado de Veracruz que habían perdido casi todo con las inundaciones del año 1999, lograron recuperarse económicamente pues recordarán que durante un mes estuvo cercenado el paso a toda aquella región.Pues bien, “Cumbre Tajín”, celebración que surgió en los tiempos de la corrupción, de los conservadores, de los neoliberales y de la mafia del poder, ayer fue presentada en la Ciudad de México por el actual gobernador de la entidad veracruzana, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez en el Complejo Cultural “Los Pinos”, evento que este año tiene como eslogan: “Unidos volamos más alto”.Allá en la capital del país, el titular y representantes del gobierno del estado de Veracruz, dieron a conocer al mundo que, del 18 al 20 de marzo en el municipio de Papantla, en lo que han dado en llamar el “Nicho de la Música”, se contará con la participación de artistas veracruzanos como Recoveco, Los Cojolites y Los Aguas Aguas, así como el grupo Matute y se cerrarán con broche de oro, nada más, ni nada menos que con Nelson Kanzela e Intocable.Se anunció también la asistencia de la guatemalteca Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum.Obvio, se adelantó que para entonces el semáforo del Coronavirus en Veracruz estará en Verde, que se obsequiará gel a los asistentes y se guardarán las medidas sanitarias para evitar posibles contagios en este evento que, tras dos años de ausencia, será presencial, pues como bien lo practicaban desde hace más de dos mil años los romanos, al pueblo “pan y circo”.... Tres (3) millones de pesos destinará la Secretaría estatal de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) para bachear o tapar los hoyos, hoyancos y cráteres en las carreteras que llevan a la zona Arqueológica de El Tajín, en Papantla, Veracruz.La remendada a tan deterioradas cintas asfálticas deberá culminar antes del mes de marzo en que se llevará a cabo la Cumbre Tajín, anunció el ingeniero Elio Hernández Gutiérrez, titular de la SIOP.... Quienes se mofaban de la gran idea, o ideota, del secretario de gobierno de la actual administración estatal, el ingeniero agrónomo Eric Patrocinio Cisneros Burgos por haber promovido la instalación de pistas de hielo en los municipios de Coatepec y Papantla, seguramente hoy se están regañando a sí mismos por no tener ni reconocer la visión del funcionario nacido en Tierra Blanca, Veracruz.Hoy, luego de la brillante presentación del patinador mexicano Donovan Daniel Carrillo Suazo en los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022, a los detractores de Cisneros Burgos seguramente les están cayendo los veintes del porqué el mismísimo Secretario de gobierno y no la secretaria de Turismo Xochitl Arbesú Lago se encargó personalmente de la instalación de pistas de hielo.Habrá que estar pendientes, por lo tanto, cuántos Donovan veracruzanos surgen de la visionaria ideota del segundo de a bordo en el gobierno estatal.... “Buscamos justicia, no tortillas”: Héctor Yunes Landa en “Plaza Regina” (Plaza Lerdo) de la ciudad de Xalapa, el sábado cinco de febrero cuando se integró el “Movimiento por la Justicia”.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "