Transparentar el amor

Combinación perfecta: amor y amistad. Pero si agregamos una porción exacta de paz y tolerancia, el brebaje resulta más efectivo; claro que si su paladar es más exigente, rocíele confianza, respeto, optimismo, una ración de alegría y lo que se le ocurra, siempre y cuando enriquezca el banquete de la existencia diaria, y dispóngase a degustar los momentos del presente, sólo así se logra ser un Master de la vida que en estos tiempos se encuentra acorralada por el odio, el egoísmo, la insensatez, la ambición y por los ávidos de destrucción y auto destrucción. ¿Mercenarios, en el fondo, somos todos? Vaya usted a saber. No olvidemos que latente vive la guerra y demás abatimientos causados por lo que quiera. Sucede porque sucede.Del amor se ha dicho mucho. De la amistad también; aunque, sinceramente, pareciera que la amistad se está perdiendo o ha entrado en estado de coma.En el mes de febrero, por el dichoso Día del Amor y la Amistad, se nos fugan sentimientos baratos o actitudes sentimentaloides, digamos –sin agraviar- cursis. Pos allá cada quien. El amor y la amistad soportan todo, ¿o no? Hay que aguantar y vámonos a consumir, que para eso nacimos. ¡Qué viva el Amor! Van mis honores, sea del lado que sea, arriba, abajo, las formas que gusten y, desde luego, ese Amor fraternal, comunitario, paternal, planetario, universal... ¿Qué? Quien entendió, entendió.Bien, no nos pongamos sesudos sobre el tema. Vayamos a la práctica; ahí los quiero ver... Dicen que los amigos son como los taxis, cuando hay mal tiempo escasean. También dicen que los amigos son como la sangre, cuando se está herido acuden sin que se los llame.Mi entrañable Luis Cernuda escribió: “No es el amor quien muere, somos nosotros mismos” En cuanto a la amistad, lo digo con François de La Rochefoucauld , si quieres tener enemigos, supera a tus amigos; si quieres tener amigos, deja que tus amigos te superen.”Ah, pero eso sí, los verdaderos amigos se tienen que enfadar de vez en cuando, ¿o no, Louis Pasteurs? Amor y paz por siempre. No cometan el octavo pecado capital: el olvido.Claro, hay que transparentar el amor, sea de la naturaleza que sea, para qué ocultarlo. No seamos corruptos en el amor y la amistad. Así me comentó mi amigo el taxista, Crisóforo, cuando me llevó a casa luego de haberlo abordado a la salida de donde trabajo. No hablamos mucho. Iba pensando en lo que escribiría en mi siguiente colaboración y es lo siguiente.El pasado 31 de enero terminó el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional de la LXVI Legislatura del Congreso de Veracruz. No fue nada fácil ni lo será en los siguientes años, pues Veracruz necesita de un marco jurídico actualizado que responda a la población en todos los ámbitos y esperamos sea anteponiendo los intereses de los veracruzanos y, sobre todo, el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos que todas y todos y todes y etc. merecemos. Como siempre, hay mucho por hacer.El diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política, refrendó, en nombre de la LXVI Legislatura, el compromiso de mantener la unidad y el diálogo, el trabajo responsable y el respeto invariable a la Ley, porque “ésa es la vía para alcanzar la plenitud que nuestra dignidad de personas y de veracruzanos nos demanda. Es la misión a la que no podemos renunciar”. Así sea.En tanto, la diputada Lidia Irma Mezhua Campos cumple con sus representados. Asistió a todas y cada una de las catorce sesiones ordinarias del primer periodo de sesiones; cuestionó a los titulares de las dependencias del estado durante las comparecencias para la Glosa del Tercer Informe de Gobierno de Veracruz, así como de los organismos autónomos. No detuvo sus actividades de gestión social en la zona de Zongolica de donde es originaria.Y no para. La Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto que preside, aprobó su Programa Anual de Trabajo, como establece la Ley; y pa’ luego es tarde, porque en este mes de febrero, realizará, en coordinación con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), los “Encuentros Regionales de Capacitación con Ayuntamientos, denominados “A, B, C de la Transparencia”,), en seis regiones de la entidad veracruzana, dirigida a ediles y titulares de las Unidades de Transparencia municipales, siendo sedes Xalapa, Zongolica, Acayucan Veracruz, Poza Rica y Pánuco.Sí, se trata de “brindar a las autoridades entrantes las herramientas necesarias para una correcta transparencia”. Se trata, también, de no aflojar el paso.Pero callaos, estamos en veda por la próxima consulta de revocación de mandato. Pensemos nuestra decisión. Mientras, lo repito, transparentemos el amor...Cuando el río suena... O cuando me río, sueño...Una mujer se levanta por la mañana, despierta a su marido y le dice:-Cariño, he tenido un sueño maravilloso. He soñado que me regalabas un collar de diamantes para el 14 de febrero. ¿Qué querrá decir?El marido con tono misterioso le contesta:-Lo sabrás en San Valentín mi amor... Llega el Día de los Enamorados y el marido entra en casa con un paquete en la mano. La mujer emocionada se lo quita de las manos, rasga nerviosa el papel, abre rápidamente la caja y encuentra un libro titulado "La interpretación de los sueños", de Sigmund Freud.***Se acerca una chica al mostrador de una tienda y le dice al vendedor:-¿Tienes tarjetas que digan“Para mi único y verdadero amor”?- Sí, señorita, ¿quiere una?-. No, deme ocho, por favor.***Llega un chico y le pregunta a su amigo:-¿Viste el apagón de anoche?Y le contesta:-No, en mi casa se fue la luz.***Van dos amigos por la calle y uno le dice al otro:-¡Mira! ¡Un reloj!-Sí, es mío, es que a veces se me adelanta.Ahí se ven.