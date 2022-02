EncarnaciÃ³n de la soledad

1.- Ayer, en una información de AFP-ROMA, leí un informativo que cada día se acerca más a la realidad que la vida va dejando. Sucedió en Prestino, cerca del Lago Como, en Italia. Esto dice:“...La muerte de una mujer de 70 años, cuyo cuerpo fue descubierto momificado en una silla más de dos años después de su muerte, conmovió esta semana a Italia, reavivando el debate sobre la soledad de los ancianos.Marinella Beretta que no tenía parientes cercanos, fue hallada el viernes pasado en su casa de Prestino, cerca del lago de Como, en Lombardía (norte de Italia).Los vecinos no la veían desde hace al menos dos años y medio, según informó la prensa local.Los restos momificados de la anciana fueron descubiertos por la policía, que acudió al lugar tras ser alertada sobre el peligro de caída de árboles en su jardín.Lo que le pasó a Marinella Beretta en Como”... sigue apuntando la información: “...la soledad, el olvido, hiere nuestras conciencias", reaccionó este lunes en Facebook la ministra para la Familia, Elena Bonetti.En Italia, casi el 40% de las personas mayores de 75 años viven solas y ese mismo porcentaje de personas no tiene familiares, ni amigos a los que acudir en caso de necesidad, según un informe del Instituto Nacional de Estadística (Istat) del 2018.Una comunidad que quiere ser unida, tiene el deber de recordar la vida. Debemos dejar de limitar nuestros horizontes a la esfera privada y volver a tender los lazos que nos unen (...) Nadie debe quedarse solo", escribió la ministra.La soledad vuelve a la vida una “Vida invisible”.Marinella Beretta era la "encarnación de la soledad", escribió este martes el columnista Massimo Gramellini en la portada del diario Il Corriere della Sera, el de mayor circulación en Italia”.Muchos tenemos aún recuerdos de las familias numerosas de la Italia rural. Ahora, la familia moderna se ha reducido (...) La gente muere sola. Y nosotros vivimos solos, lo que es casi peor".Los vecinos de Beretta, que no la veían desde septiembre del 2019, pensaron que se había mudado por la pandemia de covid-19, que azotó a Italia a principios de 2020. La policía no encontró nada en la casa que pudiera sugerir una muerte sospechosa. La alcaldía de Prestino va a pagar los costos del entierro.La misteriosa vida invisible de Marinella detrás del portón cerrado de su casa, nos deja una lección terrible. La gran tristeza no es que no se dieran cuenta de su muerte. Es que no se dieron cuenta de que estaba viva", subrayó el diario romano Il Messaggero.En conclusión, apuntamos: La soledad de los mayores, el gobierno organizado debe mitigarla...2.- En el trapecio de la vida, el político brillante que prometía larga carrera en partidos opositores al PRI, Armando Ríos Píter, guerrerense, ex diputado y ex senador de la república, de repente vio como se rompía la cuerda de la vida académica y se retiró del trapecio.Armando renunció a la Rectoría de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) que le fue asignada por el nuevo Patronato de la institución de nivel superior de Puebla.La decisión que tomó el también ex senador “...tiene el interés de que ya no haya más pretextos y regresen las clases presenciales y el resto de actividades al campus de la Universidad...”Asimismo, consideró que el pleito legal en torno a la Fundación Mary Street Jenkins "puede durar años", porque hay un Patronato que tiene la sartén por el mango: maneja las cuentas bancarias nada más. y otro, el que le concedió el cargo, que tiene el control de las instalaciones.Ante tal escenario, opinó que "deben tomarse decisiones que estén por encima a la UDLAP" de este juicio, por lo que es necesario el regreso de los estudiantes a la universidad.Como ha sido público, la semana pasada hubo cuatro días consecutivos de manifestaciones de universitarios para exigir el reinicio de labores en esta casa de estudio.Y Ríos Piter debió sopesar su decisión y se deber haber dicho: De aquí no soy.... y vámonos.3.- Más vale hoy, a que no se haga mañana. Resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que los gobiernos estatales sí pueden obligar a sus habitantes usar cubre bocas mientras duren emergencias sanitarias, como la que actualmente vive el mundo por el Covid-19.En sesión del Pleno de la Corte, los ministros avalaron los artículos de la Ley Estatal de Salud de Nuevo León, que establecen el uso obligatorio de cubre bocas durante cualquier emergencia sanitaria.La discusión derivó de la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la reforma a la ley estatal en la que consideró que los congresos locales no están facultados para legislar sobre temas de salubridad y que esto compete únicamente a la Federación.Pero sin embargo, los ministros concluyeron este martes que los estados sí pueden legislar sobre esta materia.La Corte no concluyó el debate, por lo que el próximo jueves continuarán con el análisis de las sanciones previstas en la ley de Nuevo León, para quienes incumplan con el uso obligatorio de cubre bocas que pueden ir: desde arrestos hasta multas o trabajo comunitario."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "