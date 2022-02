La fuerza de la palabra

“En política se sube escalón por

escalón y a veces caes de un golpe”

Joaquín López Dóriga

Cuando comenzó a concretar su proyecto para crear un nuevo partido político, la paisana Cinthya Lobato Calderón, ex diputada local, nos hacía ver la necesidad de rescatar el valor de la palabra. Sí, se refería al lenguaje de los políticos cuyo valor se ha venido perdiendo por varias razones, en gran parte por la falta de entendederas de quienes llegan al poder sin la menor idea de la importancia que adquieren al contar con una investidura que el pueblo les otorgó, gracias a un triunfo que logró en una contienda electoral.Una cosa es ser un ciudadano común y otra una autoridad.Claro hay infinidad de ciudadanos muy cultos que a la hora de expresarse muestran su nivel. La ausencia de un antecedente escolar provoca que se carezca de una herramienta decorosa, en términos de conocimiento de palabras, y en consecuencia de una forma correcta de hablar.Pero volviendo al asunto de la palabra en voz de un político, que importante es que se cuente con un coeficiente intelectual arriba de la medianía, para ser congruente, para ofrecer solo lo que se puede hacer, para decir cosas que tengan un buen peso de tal manera que al decirlas se logre sacudir la conciencia de quienes escuchan.Tiempos aquellos en que la oratoria era una de las principales herramientas para crecer en la política. Los concursos de oratoria eran auténticas batallas orales en las que se podían escuchar planteamientos incendiarios en los mejores términos. Tiempos aquellos en los que los políticos más cotizados eran los que al subir a una tribuna definían derroteros, echaban abajo ideas equivocadas, fustigaban a un gobierno sin permitirle la réplica por la contundencia de los argumentos.Antes de abrir la boca esos líderes conectaban el cerebro con la lengua, no se escuchaban ocurrencias de lavadero, no se decían tonterías creyendo que el pueblo era tonto, no se exhibía el verdadero nivel intelectual con discursos desgastados y falsos como hoy.Realmente sí, tiene razón la ex diputada Cinthya Lobato, que falta hace rescatar el valor de la palabra.De entre tantos valores que se han perdido éste al que hoy nos referimos es de los más importantes. Y no es que estemos aferrados al pasado, no, lo que nos preocupa es que hoy lo que dice el presidente ya sabemos que es falso, que es mentira porque no le interesa tener que estar reculando total después cambia el sentido del mensaje, los gobernados no tienen derecho a andar reclamando y con ese discurso irresponsable ofende, calumnia, difama, sin medir consecuencias o sin tener conciencia del cargo tan importante que 30 millones de mexicanos le dieron.Lo peor, sus seguidores replican esta forma de comunicación y caen en barbaridades, ni modo es el costo de permitir el arribo al poder de estos bárbaros improvisados.Regresando al tema de los Ultrajes a la Autoridad, en conferencia de prensa que ofrecieron la mañana de ayer, los perredistas Manuel Bernal Rivera, Jazmín Copete Zapot, Arturo Herviz Reyes, explicaron que la iniciativa presentada por el gobernador es incompleta, por lo que exigen se considere la derogación de los artículos 331 y 371 Quinquies, ambos, del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz. De lo contrario, la violación de los Derechos humanos en contra de la ciudadanía Veracruzana seguirá llenando las cárceles de personas inocentes.Los perredistas dijeron que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, se ha visto obligado a presentar el pasado 31 de enero ante la Legislatura Local, la iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 331del Código Penal, relativo al delito de ultrajes a la autoridad.Sin embargo, dicha iniciativa está incompleta, porque deja vigente el artículo 337 Relativo a delitos contra las instituciones de seguridad; Y así, permanece oculta la figura jurídica que le da elementos al Gobierno a través de la Fiscalía del Estado y el poder Judicial para seguir reprimiendo y lastimando a la sociedad en su conjunto.“Dejan vigente el artículo 337 que establece que: El Delito contra las Instituciones de Seguridad puede ser sancionada con la penalidad de 7 a 15 años de prisión” remarcaronRecordaron que desde el mes de marzo del 2021, en Veracruz se ha vivido la reiterada violación de los derechos humanos con la aprobación del tipo penal del delito de “Ultrajes a la Autoridad” Y “Contra las Instituciones de Seguridad” que fue presentada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y aprobada dócilmente por la mayoría de los diputados de la Legislatura local. A todas luces se ha constatado que es un tipo penal inconstitucional y violenta los derechos humanos, tal y como lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la vez, también ha realizado recomendaciones la propia Comisión Nacional de los Derechos humanos.Además, ha sido utilizado para la persecución a los actores políticos contrarios a la línea del gobierno, como los casos de Rogelio Franco Castán (PRD) Tito Delfín (PAN) y José Manuel Del Río Virgen (MC), entre muchos otros.Todo comenzó cuando el señor Jorge Alberto Chávez Méndez, secretario particular del Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, golpeó con un vehículo que conducía a otro en el que se trasladaban seis jóvenes. El incidente se produjo en la plaza comercial de El Tejar, frente a CAXA y en el lenguaje de los oficiales de tránsito fue un “alcance” realmente insignificante. Los jóvenes reclamaron a don Alberto y le exigieron que pagara los daños, comenzaron a dialogar y de momento Alberto dijo ¡no! no les pago nada y háganle como quieran, acto seguido tomó su celular e hizo una llamada mientras los jóvenes subieron al pasillo del segundo piso de la plaza donde permanecieron platicando cuando de momento llegaron las patrullas con suficientes elementos de la policía estatal y sin más trámite se fueron sobre los jóvenes quienes no opusieron resistencia, no habían hecho nada, no le habían faltado al respeto a nadie solo estaban platicando, es más, hay un video en el que se les ve tratando de convencer a los policías del abuso de poder que estaban a punto de cometer pero se dejaron llevar sin poner resistencia hasta las bateas de las camionetas y de ahí a San José.El incidente tuvo lugar el 15 de septiembre y tras cuatro meses de permanecer secuestrados, con prisión preventiva, sin que les pudieran comprobar la comisión de un delito o la violación a las reglas de convivencia social, los jóvenes estuvieron presos en el penal de Pacho Viejo hasta que el Senador de la República Ricardo Monreal Ávila, presidente de la JUCOPO, hizo acto de presencia en el penal para visitar a los jóvenes y saber de qué se trataba. Tras la plática Monreal subió a las redes un video grabado dentro del mismo penal en el que le pedía de manera comedida al gobernador Cuitláhuac García que pusiera en libertad a esos jóvenes en aras de la justicia, además que revisara el artículo del Código Penal de Ultrajes a la Autoridad, porque eso solo lo hacen los países donde hay una dictadura. Eso, la visita de Monreal y la carabina de Ambrosio fueron lo mismo, los jóvenes no fueron puestos en libertad, la respuesta la recibió el secretario técnico del Senado, Manuel del Río Virgen, brazo derecho de Monreal quien fue detenido cuando ingresó al estado y se dirigía a encontrarse con su familia para convivir con ellos en estas fiestas navideñas, lo que detonó un conflicto político de proporciones inimaginables. Los seis jóvenes ya fueron puestos en libertad, previo pago de una fianza, Del Río Virgen sigue detenido acusado sin pruebas ni nada de un homicidio, a Monreal se le sumó Dante Delgado (amigo de Del Río Virgen) además de casi todos los senadores más el Canciller Marcelo Ebrard... Todo esto en plenas fiestas navideñas en las que se reparte paz y amor con nuestros semejantes.Sergio Gutiérrez Luna nos comenta: Un gran sábado y un gran día, desde Querétaro en el Aniversario de nuestra Constitución. Juntos los titulares de los tres poderes de nuestro país. México es primero, siempre. Sergio Gutiérrez Luna nos comenta: Un gran sábado y un gran día, desde Querétaro en el Aniversario de nuestra Constitución. Juntos los titulares de los tres poderes de nuestro país. México es primero, siempre. Me dio mucho gusto saludarlos: Andrés Manuel López Obrador, Olga Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar, Alfonso Durazo, Ignacio Mier Velazco, Indira Vizcaíno, Marcelo Ebrard, Rubén Rocha Moya, Adán Augusto López Hernández.