Ampliación de obras en el puerto de Veracruz, en suspensión...

1.- Suele decirse que llueve sobre mojado cuando llueve un día y otro también "...Las obras de ampliación del puerto de Veracruz quedarán suspendidas hasta que se elaboren nuevos estudios de impacto ecológico...", determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al otorgar un amparo a dos ciudadanas, habitantes de la zona.Por unanimidad, y sin necesidad de debate, la Primera Sala del máximo tribunal llegó a la conclusión de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) "... vulneró el derecho humano a un medio ambiente sano al aprobar el proyecto con base en estudios incompletos..."La sentencia del caso, presentada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ordena a la Semarnat volver a hacer los estudios, pero ahora incluyendo "la totalidad de arrecifes y humedales que se encuentran en la zona de influencia de dicho proyecto, entre ellos el conocido como La Loma."Entre lo novedoso del asunto se encuentra el hecho de que reconoce a los habitantes de una determinada zona geográfica, el interés legítimo para acudir a tribunales contra un proyecto de construcción que consideren vulnera su derecho a un medio ambiente sano.Así, la SCJN ordenó que los nuevos estudios ambientales tomen en cuenta la cercanía del proyecto de ampliación del puerto con el Área Natural Protegida, con carácter de Parque Nacional "Sistema Arrecifal Veracruzano" y la regulación nacional y convencional aplicable."En este supuesto, las autoridades ambientales quedaron obligadas a gestionar, en forma enunciativa pero no limitativa, las siguientes actividades:i) elaborar un programa de trabajo para la mitigación y/o restauración del área;ii) coadyuvar institucionalmente para el desarrollo e implementación de dicho programa yiii) solicitar al Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas emita una opinión sobre el programa de trabajo en cuestión, y iv) en el marco de un diálogo institucional, solicitar al Comité Nacional de Humedales, para que requiera al Comité Internacional de Humedales la designación de un grupo de peritos para evaluar el sitio y definir así el esquema para su protección a través de un programa de trabajo", señala la sentencia de la SCJN.-No más: Y la dependencia convocada tendrá que realizar a marchas forzadas lo ordenado, a fin de no interrumpir por varios meses el estudio requerido.2.- Para quien se acomode a este asunto: Para algunas personas resulta beneficioso deducir la gasolina en sus declaraciones fiscales. Si bien esto seguirá siendo posible, debido a la modificación a la reforma de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR), ahora se especifica un nuevo requisito que se deberá cumplir sin importar el tipo de vehículo o el monto a pagar.Lo primero que hay que señalar es que deducir la gasolina solo es posible siempre y cuando sea indispensable para desarrollar una actividad profesional o empresarial, de esta manera, los gastos que generas al mes por compra de combustible te beneficiarán ante el Servicio de la Administración Tributaria (SAT).No obstante, tras el cambio, ya seas persona física o moral, es fundamental que conozcas este nuevo requisito que el SAT solicitará a los contribuyentes para llevar a cabo su ejercicio fiscal mismo aplicará para quienes cuenten con vehículos terrestres, marítimos o aéreos.Lo que sucede es que ahora una factura electrónica no será suficiente para calcular el pago de impuestos. A continuación, en Autopistas te explicamos las condiciones de este nuevo requisito digital que el SAT solicitará para hacer deducible la gasolina.En la reforma al segundo párrafo de la 3° sección del Artículo 27 de la Ley del ISR, se especifica que el contribuyente necesitará contar, de manera obligatoria, con un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que incluya el permiso vigente del vendedor.Cabe decir que anteriormente el CFDI se expedía solo en el caso de gastos que excedieran los 2 mil pesos de gasolina. Sin embargo, ahora será necesario solicitarlo para pagos menores a dicha cantidad efectuados con medios electrónicos. De acuerdo con el SAT, esta medida está orientada a ayudar a combatir la venta ilegal de combustible.El requisito de expedición de CFDI aplicará para la compra y venta de combustible utilizado en vehículos aéreos, terrestres o marítimos. Quedarán exentos de esta obligación los contribuyentes que efectúen el pago en poblaciones o zonas rurales y que no cuenten con servicios financieros.Una vez que cumplas con este nuevo requisito, la autoridad fiscal permitirá que registres el CFDI por gasto de gasolina en tu contabilidad y puedas restarlo solo una vez para realizar tu declaración de impuestos.3.- Kent Salazar no da una; se mete en problemas por su proclividad a emitir juicios desinformados: Ayer el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se lanzó contra la reforma en materia eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador al asegurar "...que promueve tecnologías sucias, obsoletas y caras; además que pone en desventaja a los consumidores y a la economía..."."El gobierno de los Estados Unidos ha expresado reiteradamente preocupación sobre la propuesta actual del sector energético de México. Promover el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables eficientes, pondría en desventaja tanto a consumidores como a la economía en general", aseveró el diplomático en una declaración difundida por la embajada de su país en México.El diplomático dijo "...que la Casa Blanca escuchará los puntos de vista del gobierno mexicano en una gama de asuntos energéticos, a la vez que consultará con empresas estadunidenses del sector privado "para entender mejor como lograr nuestros objetivos energéticos y climáticos".Ayer, por cierto, las declaraciones de Salazar se dieron a conocer en el marco de la visita que realizó el pasado martes a proyectos privados de energía renovable en Baja California Sur y en víspera del viaje de trabajo que el enviado especial para el Clima de Estados Unidos, John Kerry, realizará a partir de ayer, a la ciudad de México."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "