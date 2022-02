¿Y los ultrajes a la sociedad?

“Buscamos justicia no tortilleras”

Héctor Yunes Landa

Hemos padecido la conducta arbitraria de la llamada policía vial, la cual, solo porque le gustaste para cliente te detiene cruzando su moto para evitar que continúes la marcha y con toda la prepotencia que le da el arma que carga, el uniforme y la institución a la que “sirve”, recorre con la vista el vehículo y te suelta: sus papeles, licencia y tarjeta de circulación. ¿Oiga oficial primero dígame porqué, que infracción cometí, qué hice para que me detenga?... Si tienes todo en orden, no cometiste ninguna infracción, no ibas manejando y hablando por el celular, traes tu cinturón bien puesto, las placas y las calcomanías de las revisiones en orden, tu licencia actualizada y la tarjeta también, lo que te da seguridad porque no hay motivo para que te detengan, te salen con el cuento de que se trata de “una revisión de rutina que se vienen haciendo dentro del programa de prevención del delito”.Y mientras le echa un ojo a los papeles, se acerca al parabrisas para revisar los engomados, algo detecta que para él es irregular y viene la amenaza: lo siento pero voy a llamar una grúa, de esas que son una pesadilla desde los tiempos de Fidel Herrera porque están en poder de delincuentes quienes gracias a un arreglo con la autoridad, dedican su tiempo y su equipo a levantar carros y llevarlos a los corralones, de su propiedad no del estado, y ya te cargó el payaso porque el asunto supera los mil quinientos pesos.Puedes argumentar lo que quieras, pero por nada del mundo el policía te deja ir así nomás, tienes que “sugerir el arreglo” para evitar que cumpla con la amenaza. ¿Oficial y si me pongo a mano con usted ahí muere?... La respuesta significa que metiste la llave correcta para abrir la puerta: ¿De cuánto estamos hablando porque entre la infracción, el acarreo de la grúa y el encierro en el corralón son más de tres mil pesos. Bueno eso lo sabemos todos, o casi todos para no generalizar porque hasta eso les molesta a las autoridades, los automovilistas, la extorsión termina en mil pesitos para el señor policía vial y contre eso no hay poder humano, al menos en Xalapa, que nos libre de ellos, menos cuando aparte de ese desagradable encuentro pasa una patrulla con varios elementos trepados en la batea, de inmediato se detiene y ahí vienen los policías a brindar “apoyo” al compañero, el asunto se pone peor, los ultrajes al ciudadano se multiplican por la cantidad de extorsionadores que te caen.En las redes sociales detectamos ayer este mensaje:CUIDADO CON LA POLICÍA!!“Hace unos días estos policías (y el mensaje se ilustra con fotos) me abordaron cuando iba rumbo a mi casa saliendo del trabajo. Me pararon y me aplicaron la que siempre aplican “inspección para prevención del delito”“Me pidieron identificación y comenzaron a grabarme, a lo cual yo les pregunté a que delito o cual era el motivo y les pedí que se identificaran, así como yo lo hice y se negaron a identificarse y me amenazaron con que si me negaba a la revisión me llevarían a playa linda a la vez que la oficial sacaba las esposas a manera de ponérmelas y me dirigía la voz en tono exaltado. Después de que me revisaron y no traía nada me retuvieron hasta que borrara las fotos que les había tomado porque según la oficial “ella no iba a salir en redes sociales”“Las fotos las recuperé y mas que nada les comparto esto para que tengan cuidado con estos policías prepotentes ya que si no fuera porque habían locales alrededor y comenzaron a grabar no se que me hubieran pedido estos señores de la ley.”Los diarios nacionales informaron ayer sobre la postura de la embajada de Estados Unidos en México, la cual refrendó este martes que su gobierno “ha expresado reiteradamente su preocupación sobre la propuesta actual del sector energético de México”, e insistió en que mientras escucha los “puntos de vista” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia energética, consultará con las empresas estadunidenses.En un comunicado relativo al viaje del embajador Ken Salazar a Baja California, donde visitó proyectos energéticos operados por empresas estadunidenses, la representación diplomática de Washington en el país añadió que “el sector privado tiene un papel clave que desempeñar en promover la energía verde”, un mensaje destinado al gobierno mexicano, cuya reforma eléctrica busca reponer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el centro de la producción de energía.“Promover el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables eficientes, pondría en desventaja tanto a consumidores como a la economía en general”, agregó la embajada, al insistir que “escucharemos los puntos de vista del gobierno mexicano en una gama de asuntos energéticos, mientras consultamos con empresas estadunidenses del sector privado para entender mejor como logar nuestros objetivos energéticos y climáticos”.El tono del mensaje difundido –comentan los expertos- contrasta con las declaraciones que dio el embajador Salazar en la Cámara de Diputados la semana pasada, cuando afirmó que López Obrador “tiene razón” en proponer “cambios para lo mejor del pueblo”, y refrendó que “las leyes siempre necesitan reformarse”, en referencia a la reforma energética implementada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.Esta declaración fue ampliamente retomada por el gobierno y sus simpatizantes, que vieron en ellas un claro respaldo del diplomático a las reformas emprendidas por el gobierno de López Obrador.Un día después, Salazar modificó el mensaje: desde su cuenta de Twitter, llamó a que México cumpla con sus compromisos bajo el Tratado de Libre Comercio México Estados Unidos Canadá (T-MEC), pues señaló como una de sus “prioridades” el “abogar por un campo de juego justo y equilibrado para los inversionistas y empresas de Estados Unidos”.Posiblemente por eso el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente del Congreso y serio aspirante a candidato al gobierno de Veracruz, por el partido Morena, opina que la reforma se aprobará pero con modificaciones. La revista LIDER publica un comentario que confirma la sabiduría del refrán "con dinero baila el perro". La maestra Elba Esther Gordillo cambiará el "sí protesto" por el "sí acepto" cuando contraiga nupcias, a sus 77 años de edad, con el joven abogado Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, de 36 años. Será una ceremonia familiar a la que han sido convocados 150 invitados.