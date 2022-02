Entre las paredes del poder y las reglas de legalidad

1.- La Suprema Corte de Justicia de la (SCJN) sigue sacando las castañas de la lumbre. Antier determinó que la prisión preventiva de oficio sí puede terminar luego de que exceda los dos años de duración y ser sustituida por otra medida cautelar.Este criterio fue avalado por mayoría de cuatro votos en la Primera Sala de la Corte, por lo que será obligatorio para todos los jueces del país.El proyecto fue presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien estableció que para modificar la prisión preventiva de oficio se debe analizar la complejidad del asunto, la actividad procesal del imputado y la conducta de las autoridades.Y enfatizó “El resultado de comprobar lo anterior será el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, entonces, a que se debata en la audiencia la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código.Con anterioridad el periódico El Universal informó que el caso llegó a la Corte derivado de un amparo tramitado por un hombre identificado como Álvaro, asesorado por el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), acusado de secuestro exprés que lleva más de tres años en prisión preventiva de oficio y solicitó el cambio de medida cautelar.En entrevista, Netzaí Sandoval, director del IFDP, explicó que la iniciativa de litigar casos como el de Álvaro, para que los jueces entiendan que, aunque los delitos merecen prisión preventiva de oficio, la ley no establece que esta medida debe prevalecer durante todo el tiempo que dura el procedimiento penal y que puede ser sujeta a revisión.“La prisión preventiva oficiosa no es inamovible, la Constitución no ordena que se tenga que mantener todo el juicio, al contrario, señala que la prisión preventiva tiene una duración máxima de dos años, por lo tanto, como todas las medidas cautelares, tiene una naturaleza que es que se puede modificar”, dijo.“La mayoría de los jueces en este país creen que como la Constitución ordena imponer prisión preventiva de oficio, deben mantenerla todo el tiempo que dure el juicio, aunque dure cinco años, 15 años, simplemente nosotros tenemos asuntos de 18 años donde los jueces se niegan a cambiar la medida cautelar”, refirió.La ley establece que los dos años máximo de duración de la prisión preventiva de oficio puede prolongarse, siempre que esto sea producto del ejercicio de defensa del imputado.Por otra parte, la resolución de la Corte no implica que una vez que se cumplan los dos años de duración de esta medida cautelar, será modificada automáticamente, sino que será susceptible de revisión para que los jueces determinen si pueden o no ordenar su sustitución.La prisión preventiva de oficio es aquélla que se impone cuando se imputa alguno de los delitos previstos en el artículo 19 constitucional, como delitos contra la salud, delincuencia organizada, homicidio, secuestro, violación, trata de personas, delitos contra menores de edad, entre otros.Si el proyecto es avalado por mayoría de cuatro votos en la Sala, puede sentar jurisprudencia obligatoria para todos los jueces del país, que se podría esperar dada su fundamentación.2.- Otra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Resolvió avalar la constitucionalidad de las sanciones en contra de quienes no usen cubre bocas en lugares públicos, dictadas por las leyes de Nuevo León. La única excepción es para las personas con alguna discapacidad, a quienes tendrá que consultarse sobre el tema.Al continuar con el análisis de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) iniciada antier, contra el Decreto 443, que modificó la Ley de Salud de Nuevo León, el pleno de ministros señaló que el congreso estatal debió hacer una consulta entre las personas con discapacidad, antes de incluirlas en dicha norma.Y es que la reforma mencionada señala que las personas con discapacidad intelectual no serán sujetas a multas ni prisión por no llevar el cubre bocas, y en cambio estas sanciones se aplicarían a sus padres, tutores o representantes legales.La mayoría de los ministros señaló que esta medida era imprecisa, además de paternalista y colocaba a las personas en esta condición en la misma categoría de los menores de edad.Así, por mayoría de ocho votos, los ministros del pleno ordenaron que esta disposición tendrá que ser sometida a consulta entre las personas con discapacidad.La Ley de Salud de Nuevo León establece multas de hasta 20 veces el valor diario de la unidad de medida o bien un arresto administrativo de hasta 36 horas, a quien no porte el cubre bocas en lugares públicos.3.- En una reunión con grupos independientes del poder, pero agrupados en partidos, ayer Lorenzo Córdova, el Presidente del Consejo de INE, sentencia: Si hay una reforma electoral, ojalá se cumplan tres condiciones básicas:“…Primera, que sea una reforma, digámoslo así, producto del consenso. Ya sabemos y la historia, nos lo enseña, lo que ocurre cuando las reglas electorales o incluso los nombramientos de quienes son responsables de arbitrar los comicios, no se producen o no son el resultado del más amplio consenso posible.Tengo clarísimo cuáles son los requisitos numéricos para poder aprobar una reforma constitucional y una reforma legal, pero en esta materia, como dice Norberto Bobbio, el consenso más amplio es indispensable, porque de lo que estamos hablando, es de la aceptación de las reglas del juego a la que todas y todos los actores políticos se van a someter.Si se aprueba una reforma electoral con un mero mayoriteo, déjenme decirlo de esta manera, siempre se abrirá la puerta para que alguien en el futuro pueda desconocer esas reglas, decir que perdió por culpa de las reglas y abrir un boquete en la confianza y la integridad de las propias elecciones…”Segundo planteamiento. Me parece que la reforma electoral tiene que ser vista como una reforma para mejorar el sistema electoral que hoy tenemos.No son tiempos de reformas fundacionales. Hay que refundar algo cuando ese algo no funciona.Dice una conseja anglosajona que cuando algo funciona no lo arregles porque lo puedes descomponer. No coincido con ello, creo que vale la pena mejorar nuestro sistema electoral a condición de no descomponerlo, porque es un sistema, insisto, funcional y funciona.Y desde ese punto de vista, me parece que una reforma electoral tiene que servir para avanzar en la consolidación y fortalecimiento de nuestro sistema democrático y no para mermarlo."…Y voy al tercer punto: si una reforma electoral es planteada para mermar la representación, la calidad de la representación política, si es hecha para lastimar o disminuir las condiciones de equidad en la competencia, para acotar o debilitar la garantía de los derechos político-electorales o para mermar la autonomía de la independencia de los órganos electorales, perdón que lo diga así, la verdad, no vale la pena.Porque estos han sido y ustedes de nueva cuenta han sido protagonistas, desde distintas trincheras, de la construcción de un sistema electoral que hoy garantiza, precisamente, esas cuatro cosas.Y por allí va, tejiendo puentes para que las cosas electorales mejoren y alejado de las tentaciones de alguna candidatura para poder político.