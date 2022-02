En Nanchital 42.5 millones de deuda

“En este gobierno los medios no

dicen nada porque tienen miedo”

Beatriz Pagés Rebollar

La administración morenista de Nanchital, al sur del estado, no tuvo que rascar tanto para detectar un presunto quebranto patrimonial que rebasaría los 42.5 millones de pesos tan solo en el del ejercicio fiscal 2021, cometido por el corrupto gobierno de la coalición PRD/PAN, que encabezó Zoila Balderas Guzmán, hija del extinto cacique petrolero Francisco Balderas Gutiérrez.El abuso en los precios inflados en obras y servicios ha sido documentado por las autoridades que tomaron posesión el pasado 1 de enero.Antes de concluir el 2021, la pasada administración contrajo una deuda con proveedores y dejó pagos pendientes con el IMSS por la suma de dos millones 140 mil pesos; hace notar la indagatoria, que el gobierno pasado dejó en caja y bancos un millón 200 mil pesos, registrándose un déficit de un millón 500 mil pesos.Los datos refieren que el ayuntamiento balderista dejó saldos por recuperar por un millón de pesos, sin embargo, la exalcaldesa no entregó la documentación legal para soportar este derecho a cobro y tampoco elementos para saber el estatus del mismo. Un dato que dibuja de cuerpo entero al gobierno pasado, se refiere al pago de un millón 335 mil pesos por concepto de mantenimiento –tan solo en 2021- a las unidades de limpia pública, mismas que al ser revisadas, estas se encontraron inservibles y saqueadas. Dentro de este rubro fueron detectadas facturas por los mismos conceptos y montos.En el rubro de obras públicas se detectaron sobreprecios y pagos por ejecución en exceso por varios millones de pesos, entre los que destacan la construcción de cuartos dormitorios en diversas colonias del municipio donde se descubrieron pagos excesivos por casi 700 mil pesos; así como en la rehabilitación de alumbrado público, suministro e instalaciones de luminarias en donde también hubo pagos desproporcionados. Por ejemplo, en el domo de la escuela "Mariano Matamoros" dieron gato por liebre cobrando galvateja mientas que se utilizó lámina de zinc. además de un cobro excesivo por más de 360 mil pesos.Mientras que en la obra de alumbrado público en la carretera Nanchital-Coatzacoalcos (la súper calzada que el día que la inauguró Fidel Herrera se le atascaron las suelas en el asfalto) hubo un pago excesivo que llegó al medio millón de pesos, además, aquí la empresa contratista utilizó a personal oficial para ahorrarse la mano de obra.Otra muestra del atraco a los nanchitecos es la del parque de Los Tulipanes, aquí se detectaron pagos excesivos en su rehabilitación. Esto son por mencionar las millonarias obras (fantasmas) pagadas que nunca se ejecutaron, de las cuales hablaremos en la próxima entrega. Es importante resaltar que los exfuncionarios, encabezados por la ex alcaldesa Zoila Balderas, serán citados por la administración de Esmeralda Mora Zamudio para darle continuidad al proceso de entrega.En este sentido, será el gobierno de Mora Zamudio el que emita este largo pliego de observaciones al ORFIS para iniciar las investigaciones necesarias y deslindar las responsabilidades de este presunto daño patrimonial e irregularidades que tan solo a primera vista rebasan los 42 millones de pesos y esto es nada más en el ejercicio 2021 ¿Imagínese usted a cuánto ascendió el atraco en 2018, 2019 y 2020?Como éste son muchos los municipios que heredaron deudas y provocaron daño patrimonial.Nos platicaba un amigo, doctor, quien trabajó en la Secretaría de Salud, como particular de la entonces Secretaria, que construir más y más hospitales no significa que un gobierno esté cumpliendo con su compromiso de velar por la salud de sus gobernados, que la política de la salud pública consiste en tener menos enfermos, eso si representa un exitoso trabajo de salud pública, prevenir que la población enferme.Lo anterior a propósito de lo que viene haciendo el gobierno de la 4T y de lo que presume como un logro consistente en rescatar los cascarones que le heredaron en calidad de clínicas y hospitales, y construir otros muchos más, para que el ciudadano esté bien protegido, o sea para que se pueda enfermar con tranquilidad porque tiene a la mano sitios donde lo pueden atender de su cáncer, de un contagio de Coronavirus, para controlarle la hipertensión o la diabetes, extirparle tumores de todo tipo y en fin contar con médico y medicinas así como clínicas bien equipadas para tener confianza y hacer de la vida un papalote empinándolo como se quiera a costa de la salud.La verdad se trata de un razonamiento muy simple. Mil veces la medicina preventiva que no hacer nada para que los gobernados tengan un mejor nivel de vida, promoviendo campañas de alimentación sana, promoviendo el deporte para todas las edades, pero no inventando la construcción de espacios de grandes ligas para patrocinar deporte profesional donde la gente pueda distraerse viendo como otros juegan, mientras ellos echan chelas, comen chatarra y acumulan grasa para al rato tener hipertensión o estar diabético.En Veracruz desde el gobierno de Fernando López Arias a la fecha al deporte no le han dado la importancia que tiene. El deporte es, además, dentro de la educación integral, uno de los tres factores que la conforman, los otros dos son el cognoscitivo y el afectivo, pero como no se tiene en cuenta esto la salud de los veracruzanos es mala, de ahí que cuando llegó el Coronavirus mató a tantos miles de paisanos con padecimientos crónicos que los puso de pechito para convertirse en parte de la estadística de muertes por la pandemia.¿Existe algún programa de promoción de la buena alimentación?, no, se promueve la miseria, se reparten recursos para que la gente viva consumiendo alimentos chatarra y no se obliga a la practica de algún deporte porque es mejor que nuestros jóvenes se la pasen en el sedentarismo metidos en las redes sociales o con sus teléfonos celulares, por donde tienen acceso a todo, por eso a muy corta edad son obesos y enferman. Para eso se necesitan clínicas y hospitales, para atenderlos y alargarles la vida unos cuantos años más, mientras el negocio de la compra de equipos para hospitales y los medicamentos es con lo que se enriquecen los funcionarios del sector salud encargados de las compras.Por eso da vergüenza que se paren el cuello con lo de la construcción de más hospitales, cuando lo importante ni se toma en cuenta. La salud preventiva es el objetivo que deberían tener los gobiernos.Nos informan que la Escuela Superior de Oratoria, A. C., propondrá al Congreso del Estado incluir la materia de Oratoria en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos, luego de los resultados exitosos del programa piloto impartido en el tercer grado de educación primaria.Fue el presidente del Consejo de Administración de dicha escuela Enrique Alberto Mendoza Filidor, quien dio a conocer lo anterior destacando que el que se permita a las y los niños, así como a los adolescentes empiecen a expresarse mejor en público y tengan una mejor comunicación, es un planteamiento que se hace ahora que está en proceso la reforma de la Ley General de Educación.En conferencia de prensa, en dónde anuncio la realización del Diplomado Virtual “Oratoria para el éxito profesional” a realizarse del 20 de febrero al 4 de septiembre del año en curso, Mendoza Filidor expresó que “la oratoria no es meramente un concurso de oratoria; es de todos los días, de cómo me expreso”. Dijo que el planteamiento formal se le hará a la diputada Lourdes Juárez Lara, presidente de la Comisión Permanente de Educación y Cultura de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado, con quién ya han tenido dos reuniones, para lograr este propósito, el cual para su realización se ha contado con el apoyo del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública y de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Maritza Aguilar Ramírez, quien fue pieza fundamental en la promoción de la oratoria en el tercer año de primaria como programa piloto.Tiene toda la razón el periodista Joaquín López Dóriga en su planteamiento en cuanto al desagradable incidente que provocó el gobernador, al agredir a la compañera Sarah Landa, de Meganoticias, durante una conferencia de prensa. Nuestra solidaridad con la valiente colega, una víctima más de la 4T.