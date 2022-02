Es momento de barrer de abajo para arriba

El intento del Presidente de la República por transformar este país, conduciéndolo por nuevos senderos, choca cada día con fuertes resistencias que levantan las barreras mentales de una corriente ideológica, que fermentó en la mente de los connacionales por más de un siglo y que ahora respinga ante lo que parece insólito y muchas veces erróneo, por lo que hay que combatirlo en todos los frentes."Estábamos mejor en el pasado" es el argumento de combate de aquellos que no entienden lo que es el cambio que aun no termina y que apenas ha dado los primeros pasos, trastabillando y tumbando los viejos programas cuya incierta utilidad y elevadísimo costo ataban el escaso presupuesto a un exiguo rendimiento."Estábamos mejor con los gobiernos liberales, había progreso, había futuro, había desarrollo, había apoyos", para quienes, claro, para los que tienen la voz, el micrófono, las cámaras, la pantalla, los viajes, el avión, el yate, el carro, la residencia, la ropa de marca, pero para los jodidos que nunca han podido hacerse escuchar, ni han podido hacerse oír, los que no se quejan, los que no respingan, los que estaban abandonados, para millones de ellos es distinto, los jóvenes que estaban olvidados sin oportunidad de estudiar o de trabajar, con las becas se están capacitando para ser útiles, los campesinos siembran millones de árboles para que más adelante tengan una fuente segura de subsistencia con los frutos y con la madera que cosecharán y los viejos tenemos la mesada segura para comer y para las medicinas.Pero también hay padres angustiados que mascullan para sus adentros "pinche gobierno", rencorosos ante su estado de abandono, de falta de empleo, de alimentos, sin dinero para el pasaje, para las chelas, para el vestido, para lo más indispensable como las medicinas, el médico, la clínica y todo lo que significa salud, pues sin salud no hay bienestar, así el país sea el mismo paraíso terrenal.Nuestro líder encamina a la nación sembrando en las conciencias una nueva perspectiva en el modo de vida, en la valoración de lo que son las políticas públicas con una perspectiva de transparencia y de honestidad que se practica en las más altas esferas de gobierno, pero que desafortunadamente, abajo en el ultimo escalón de la pirámide, la corrupción, el atropello y el abuso de autoridad han cobrado una presencia inusitada, el chantaje la extorsión, la detención arbitraria, el decomiso de bienes, vía remisión a cárceles y corralones, hacen que el ciudadano común, el trabajador del volante, el transportista de ganado, de mercancía, de leña, de caña, maneje temblando temeroso de encontrar en el camino a los señores todo poderosos guardianes de la ley, dadores de seguridad, celosos de su deber con cualquier pretexto los detenga en la vía publica o en las carreteras, para celosos de su deber inicien una minuciosa revisión que se inicia con insolencias ante las cuales hay que bajar la cabeza y hablar quedito para que no se sientan ofendidos y se empeoren las cosas, el conductor ya sabe que el acto terminará necesariamente con una extorsión para evitar complicaciones mayores.Esto sucede en todo el país, lástima porque es la cara del gobierno y a estas alturas la cara esta sucia, puerca, apestosa a corrupcion y a contubernio porque la gente sabe bien, intuye que el policía sólo es el instrumento, el eslabón más débil de la poderosa cadena de corrupción que corre desde abajo y se dice que hasta arriba, por eso la gente no denuncia porque siente que es una pérdida inútil de tiempo ya que se dice ellos mismos la propician y la solapan.Desafortunadamente, en el discurso se reseñan situaciones que no dejan lugar a dudas de que todo está bien y de que las corporaciones policiacas cumplen a cabalidad sus funciones, caracterizándose por su honradez y cortesía, lo dicen como si se tratara de la imagen y el ambiente social de otro país o de alguna región aislada, en donde todo se ignora por la incomunicación, pero no, esto sucede en todo el territorio nacional, en el Valle de México, la capital, el Estado de México, Puebla, San Luis y en cualquier estado de la república este es uno de los problemas más sensibles.Es momento de barrer de abajo para arriba, así como lo está haciendo el Presidente de arriba para abajo, federación y estados deben de instrumentar mecanismos de vigilancia y de control directo, por ejemplo deben de circular por todas las vialidades urbanas y rurales fiscales anticorrupción con señuelos apropiados y con toda la autoridad y tecnología necesaria que por demás la tienen a la mano con cámaras ocultas y la utilería necesaria para fincar responsabilidades, desde luego el riesgo es que los municipios y los estados se queden sin policías.No hay peros que argumentar para no hacerlo, este país es gobernado por una fuerza política nueva, MORENA lo gobierna, con un presidente y su gabinete civil y militar, 18 gobernadores e igual número de legislaturas locales, la mayoría en la cámara de diputados y de senadores, mas de mil ayuntamientos y ediles en casi todos como regidores, entonces qué es lo que sucede, porque no ayudar al presidente en su gran esfuerzo por moralizar la administración pública, de la que la prensa denuesta precisamente por la indolencia de sus servidores que prefieren la comodidad del debate, de la justificación y la cantaleta de echarle la culpa a un reciente pasado que adoleció de estos vicios pero no con tanta profundidad, hacerse de la vista gorda los hace cómplices y es motivo de que la sociedad los critique y los señale.Estamos a tiempo de poner un alto, estamos iniciando la segunda etapa cronológica y da la impresión de que los gobernantes encargados de brindar paz y seguridad no saben mandar ni imponerse, basta de indiferencia a los graves problemas que sufre la ciudadanía, es momento de poner un alto a los abusos con la seguridad de que la ciudadanía se pondrá de pie para aplaudir las medidas que se tomen en este renglón, medidas que no se pueden dejar para mañana, porque son urgentes y de inmediata aplicación.Finalmente, es tangible la fuerte resistencia a la transformación, se están vulnerando grandes intereses económicos de los grandes capitales, nacionales y extranjeros, España y Estados Unidos le están disputando a la Comisión Federal de Electricidad el mercado, míster amigo es escuchado y tratado con respeto y consideraciones, quizás porque su gobierno al más alto nivel concurre continuamente a las pláticas de negociación con nuestros diplomáticos, no así España que nos tira a locos y nos ignora, no nos ha pedido disculpas por los atropellos y los saqueos de la Conquista, no ha querido sacrificar parte de sus pingües ganancias que diariamente substrae del país, no nos toman en serio en nuestros reclamos, por eso deben de tomarse las reflexiones y medidas del presidente para pausar las relaciones entre ambos países, como adecuadas para obligarlos a que se sienten en la mesa de negociaciones y compartan nuestra preocupación, no queremos más energías limpias que provengan del capital español por su voracidad, máxime cuando míster amigo ha abierto su carterota y a ellos por conveniencia política se le están dando todas las facilidades para que instalen sus plantas, ¿algo raro no?. O será porque los inversionistas españoles también quieren comprar el Banco Nacional de México, habiendo tanta descortesía de nuestros parientes cuya sangre entreverada corre por las venas de la mayoría de los mexicanos.La otra vertiente de tanta visita y cortesía se debe a que territorialmente somos el punto clave más importante para la seguridad nacional de los Estados Unidos, que están espantados por los pactos comerciales que con China y Rusia están firmando Argentina, Nicaragua y Honduras, lo que coloca a esos países en el traspatio de aquel país, estos países americanos de inspiración Chavista, se vinculan fuertemente con el Chavismo Mexicano, cuya corriente ideológica, influye fuertemente en las decisiones de nuestro presidente, así es que hay que consentirlo.Finalmente celebremos que, a pesar de la crisis de salud aparejada a la crisis económica global, nosotros, como dice el presidente, tenemos un angelito que nos cuida y nos protege, no se explica de otra manera de que tengamos una economía solvente gracias a factores externos, por un lado las remesas internacionales y por el otro las enormes ganancias que está obteniendo el erario público con la venta de petróleo, nada más imaginemos la magnitud de ingresos al analizar someramente, 1 millón 600 000 barriles diarios, a un precio de 80 dólares igual a 128 millones de dólares, por veinte pesos mexicanos, nos daría la apetecible suma de 2560 millones de pesos, ahora multiplíquelos por un mes, ahora por un año. Creo que esa sea la razón por la que el presidente está anunciando un sistema de salud modelo para todo el país con médico y medicinas además de medicina especializada con infraestructura técnica y científica de primer mundo, acompañada de profesionales de la medicina altamente calificados lo que seguramente nos dará salud y calidad de vida a todos los mexicanos.- Por el bien de la causa.