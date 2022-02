Periodismo

... Luego del asesinato del periodista oaxaqueño Heber López Vásquez, se ha convocado a una nueva movilización nacional este lunes 14 de febrero.En la ciudad de Xalapa se ha convocado para las 11 horas en “Plaza Regina” o “Plaza Lerdo”, movimiento al que seguramente se sumarán periodistas de otras ciudades de la entidad veracruzana.Por su parte la Universidad de Guadalajara (UdeG) a través del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas, se volvió a pronunciar mediante un comunicado, bastante extenso por cierto, con el que hizo un llamado a las autoridades mexicanas a que “depongan su actitud hostil contra las personas periodistas y la prensa en general”, pues “las amenazas de los poderes fácticos sobre ellas ya son enormes, por sí mismas y las autoridades deben actuar para contrarrestarlas, no volverse una fuente adicional de peligro”.Este observatorio que inició actividades en enero de este año, lo dirige la doctora Celia del Palacio Montiel, investigadora de la Universidad Veracruzana, nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), quien al asumir tan importante encomienda dijo: “México es el país con mayor número de agresiones a la prensa en América Latina, pero también el quinto lugar en el mundo, según Reporteros sin Fronteras. Un nuevo informe dice que México va emparejado con Afganistán en el número de asesinados”.Lo expresado por la doctora del Palacio Montiel cobra vigencia, desafortunadamente, con los seis periodistas asesinados en la república mexicana en lo que va de este año.Importante también la postura del Rector General de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, quien en la presentación del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas expresó que esa iniciativa partió del compromiso por defender y aportar a la lucha diaria de quienes sólo hacen su trabajo: preguntar.“(El observatorio) Es un aporte más de la Universidad en un país que parece que nos están robando de las manos. En ocasiones, vemos a gobernantes poco sensibles, mal asesorados, con políticas públicas muy endebles en temas de seguridad”, expuso el rector de la UdG.“Sin periodismo no hay democracia, sin información veraz, sin periodistas libres, con acoso hacia los medios. Vemos intolerancia, cerrazón y como se privilegia el uso de las redes sociales desde el anonimato para confundir a la sociedad”, puntualizó el doctor Ricardo Villanueva Lomelí.... Ante la necedad de no acatar la sexta de las siete recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le hizo en diciembre pasado al gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez, para “proponer, a la brevedad, la derogación del numeral 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de prevenir nuevas violaciones a derechos humanos, en beneficio de la población en general residente o que transita en la jurisdicción de esa entidad federativa”, ( https://bit.ly/3BiAnli ) tuvieron que volver a salir a exigir públicamente lo mismo que la CNDH, los abogados veracruzanos que como hacía muchos años no se habían visto tan unidos como ahora en un objetivo.Arturo Nicolás Baltazar, presidente de la Comisión Nacional de Derecho Penal de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, dio a conocer allá en la ciudad de Xalapa que por tercera ocasión el mandatario estatal les negó audiencia, que ellos han solicitado para entregarle personalmente la solicitud de derogación inmediata de los delitos de ultrajes a la autoridad y delitos contra las instituciones de seguridad pública, establecidos en los artículos 331 y 371 Quinquies, pues son violatorios de los derechos humanos, la presunción de inocencia y abren la puerta a los abusos policiacos.Los abogados pronto se presentarán por cuarta ocasión ante el titular del Poder Ejecutivo en Veracruz, para reiterarle lo anterior.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "