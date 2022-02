La tercera vía... ¿hacia dónde?

1,- Es cierto: La ociosidad es la madre de todos los sueños y dolores. Quizá por esa razón, las dirigencias nacionales del PAN, PRI, PRD y algunas organizaciones ciudadanas que, andando el tiempo proliferarán, por ahora acordaron impulsar un candidato único en la elección presidencial de 2024.A iniciativa de la agrupación Futuro 21, los partidos también pactaron trabajar en un proyecto de gobierno denominado “la tercera vía”, es decir, [Un modelo de desarrollo distinto al populismo y al neoliberalismo]. Este modelo híbrido se estima que lo alistarán lo más pronto posible.Así lo ven: Para el priista Alejando Moreno, la selección del candidato presidencial de unidad, debe garantizar que sea alguien competitivo [es decir: que pueda ganar]. “Tenemos un buen vehículo, lo que necesitamos es un buen piloto; lo vamos a construir en su momento”, dijo.Y que ya “... En los próximos meses se definirá el método de elección...”A la proclama de: nos unimos, o nos hundimos, indicó por su parte el panista Marko Cortés: Lo que veo es que esa debe ser una oportunidad para México. Nosotros nos pusimos un objetivo en el partido: ganar para México, no para el PAN, ganar para México la Presidencia en 2024 y eso es lo que creo que debemos hacer todos juntos”.Lo que el país requiere es una tercera vía: una vía que le llegue a la gente. ACUERDAN CANDIDATO ÚNICO RUMBO A 2024.Los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejando Moreno; y del PRD, Jesús Zambrano, acordaron, junto a organizaciones ciudadanas, convocadas por los dirigentes de "Futuro 21", un principio de acuerdo para llevar un candidato presidencial único en 2024, y definir en los meses posteriores el método de elección [que puede trabarlos si no agudizan los sentidos].2.- Ante la actualidad política del país, y a iniciativa de Demetrio Sodi, coordinador de Futuro 21, los líderes partidistas acordaron impulsar un proyecto de gobierno común denominado Tercera Vía, es decir, un modelo de desarrollo distinto del populismo y del neoliberalismo, tendiente a devolverle al país el crecimiento económico y desterrar el discurso de confrontación.Ellos hablaron, los tres partidos políticos, de que han llegado a un acuerdo: la prioridad, obviamente son las elecciones de este año; las del 23 y obviamente, las del 24: de tener un solo candidato o candidata que esté a la cabeza de la coalición Va por México. Entonces, llegamos a un acuerdo de trabajar juntos para tener una tercera propuesta, una tercera vía para el desarrollo de México que beneficie a todos los mexicanos y que sea realista”.En la reunión, se estableció que la base del proyecto común en el cual participarán las organizaciones ciudadanas que decidan sumarse, definirá primero un esquema de gobierno acorde con la modernidad que requiere el país y posteriormente, buscar al candidato común.Compartiendo responsabilidades como respuestas ante la grave situación del país, ya vendrá después el momento de definir cómo le haremos para seleccionar la candidatura a la Presidencia de la República, pero eso viene después”, indicó Jesús Zambrano, del PRD.Para el dirigente del PRI, Alejando Moreno Cárdenas, la selección del candidato presidencial de unidad de la oposición y la sociedad civil, debe cuidar mucho que el abanderado sea un candidato [a] competitivo [a].Dijeron festivamente; Tenemos un buen vehículo; lo que necesitamos es un buen piloto, un buen piloto en la candidatura lo vamos a construir en su momento y en tiempo, pero tenemos que hacerlo con mucha inteligencia y con mucha estrategia”, manifestó el líder priísta.Por su parte Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, “...el reto es ganar la presidencia de la República, así como fortalecer a la sociedad civil y a los partidos políticos de oposición...”O nos unimos o nos hundimos (...) Y yo lo que hoy veo es que ésa debe ser una oportunidad para México. Nosotros nos pusimos un objetivo en el partido: ganar para México, no para el PAN, ganar para México la presidencia para el 2024 y eso es lo que creo que debemos hacer todos juntos”, indicó.Al reunirse con integrantes de Futuro 21, los líderes partidistas reconocieron que el gobierno entró en un escenario de desesperación “y no va a cambiar”, de ahí que la tarea central de la oposición será mantenerse unida, así como reforzar su coordinación y mecanismos de colaboración.Por su parte, el anfitrión del encuentro, Demetrio Sodi de la Tijera, coordinador de Futuro 21, se refirió que México requiere darle oportunidad a un nuevo proyecto.Lo que el país requiere es una tercera vía, una vía que le llegue a la gente. Entre los integrantes de la nueva organización están los expresidentes del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo; y del PAN, Gustavo Madero Muñoz, así como el senador Emilio Álvarez Icaza; la excandidata presidencial Cecilia Soto y el politólogo Raúl Trejo Delarbre.